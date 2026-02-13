Thông tin mới về gỡ bỏ lệnh cấm

Theo Koreaherald, phát biểu tại buổi họp báo ở Seoul, ông Chae Hwi Young thừa nhận một số bộ phận trong ngành kỳ vọng các hạn chế đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc sẽ dần được dỡ bỏ, song đến nay vẫn chưa có bước tiến cụ thể nào đáng kể.

Trung Quốc bắt đầu hạn chế không chính thức các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc từ năm 2016, sau khi Seoul quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Kỳ vọng cải thiện quan hệ gia tăng vào tháng 10/2025 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị APEC tại Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) và một lần nữa vào tháng 1/2026 khi Tổng thống Lee Jae Myung thăm Trung Quốc.

Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi Young phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức tại Seoul.

Trong cuộc họp báo tại Thượng Hải vào tháng 1, ông Lee cho biết Chủ tịch Tập đã nói “băng dày ba thước không thể tan trong một ngày” và “trái chín sẽ rụng khi đến thời điểm thích hợp”, ám chỉ quá trình “tan băng” hoàn toàn cần thời gian. Khi đó, ông Lee Jae Myun mô tả phát biểu của ông Tập thể hiện rõ ràng thiện chí nhằm cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chae lại tỏ ra thận trọng hơn.

“Chủ tịch Tập nói băng dày ba thước không thể tan trong một đêm, nhưng với tôi, tình hình giống như đang đi trên băng mỏng. Đó là lớp băng có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào và chúng ta có thể rơi xuống nếu không cẩn trọng", ông Chae nói.

Ông cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau để cả hai bên đều cảm thấy yên tâm rằng việc mở rộng giao lưu văn hóa sẽ không gây tổn hại.

Bộ trưởng Chae cũng tiết lộ đã gặp các nhà chức trách Trung Quốc phụ trách thể thao và du lịch bên lề lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina tại Italy. Hai bên bày tỏ ủng hộ việc tăng cường giao lưu giữa nhân dân, cho rằng sự tương tác nhiều hơn giữa người dân hai nước sẽ tạo thêm cơ hội để khán giả Trung Quốc tiếp cận văn hóa Hàn Quốc.

Kể từ ngày 1/10/2025, ông Chae giữ vai trò đồng Chủ tịch Ủy ban Tổng thống về Trao đổi Văn hóa Đại chúng cùng với Park Jin Young - nhà sáng lập JYP Entertainment. Mục tiêu dài hạn của ủy ban bao gồm tổ chức lễ hội Kpop quy mô toàn cầu tại Hàn Quốc vào năm 2027 với sự tham gia của các công ty và giới nghệ sĩ.

“Lịch trình của nghệ sĩ đã kín cho năm nay và năm 2027. Nhưng đến cuối năm 2027, chúng tôi hy vọng có thể sắp xếp lại để tổ chức lễ hội ở quy mô như vậy", ông Chae nói.

Ông cho biết thêm sau khi chọn được địa điểm tổ chức, ban tổ chức sẽ lồng ghép các yếu tố quảng bá K-culture ở quy mô rộng hơn.

“Có thể theo mô hình Korea House, Korea Arena hoặc Korea Stadium. Những ý tưởng này đang được thảo luận", ông nói.