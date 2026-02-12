Tổng đạo diễn Trần Thành Trung nâng tầm đẳng cấp đại nhạc hội Tết Việt

Dù mới chỉ đi được nửa chặng đường với phần 1 vừa phát sóng tối 10/2 trên HTV7 và YouTube, Gala Nhạc Việt 2026 với chủ đề "Năm mới khởi sắc" đã chứng minh được vì sao đây là chương trình được mong đợi của năm. Điểm khác biệt lớn khiến giới chuyên môn và khán giả phải dành nhiều lời khen ngợi chính là sự nâng tầm rõ rệt về chất lượng sản xuất.

Tổng đạo diễn Trần Thành Trung - người đã dành trọn tâm huyết cho Gala Nhạc Việt suốt 14 năm qua - cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc và tìm tòi kỹ lưỡng để chương trình luôn mới mẻ. Không còn đi theo những lối mòn cũ, Gala Nhạc Việt 2026 thực sự là một bước chuyển mình đầy ấn tượng về phần nhìn. Từ thiết kế sân khấu hiện đại cho đến những hiệu ứng màn hình LED cực kỳ bắt mắt, tất cả đều mang lại cảm giác chuyên nghiệp không thua kém gì các chương trình quốc tế lớn.

Không chỉ dừng lại ở đó, phần âm nhạc năm nay mới thực sự là một cú bứt phá. Trần Thành Trung cùng ekip đã mang đến những bản phối vô cùng hiện đại và bắt kịp những xu hướng âm nhạc mới bậc nhất. Khán giả không khỏi bất ngờ trước những màn kết hợp độc đáo, mới lạ giữa các thế hệ hoặc nhóm nghệ sĩ, tạo nên một không gian âm nhạc vừa lạ vừa quen, đầy sức sống.

Sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện này không chỉ giúp chương trình giữ được tình cảm của những khán giả lâu năm mà còn "lấy lòng" được cả các bạn trẻ Gen Z vốn thích những gì mới lạ, hợp thời. Chính sự kết hợp khéo léo giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại trong cả hình ảnh lẫn âm nhạc đã khiến chương trình trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ngay khi vừa lên sóng.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tự hào khi Gala Nhạc Việt chính thức ra mắt số thứ 20 trong hành trình 14 năm bền bỉ kiến tạo giá trị Tết. Suốt hơn một thập kỷ, chương trình đã kiên trì thực hiện sứ mệnh làm mới kho tàng nhạc Xuân, từ đó hình thành một thói quen thưởng thức mới cho công chúng: Tết là nghe nhạc Xuân mới. Năm nay, dù mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt từ tư duy âm nhạc tân tiến đến hình ảnh hiện đại theo xu hướng quốc tế, Gala Nhạc Việt vẫn khéo léo giữ trọn cái "hồn" của chương trình. Đó là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét mới mẻ, thời thượng nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt, khiến khán giả vừa ngỡ ngàng trước sự thay đổi, vừa cảm thấy gần gũi như được trở về với những giá trị thân thuộc.

Sức hút lớn bậc nhất của phần 1 chính là danh sách các tiết mục được sắp xếp vô cùng tinh tế, đi từ sôi động, bùng nổ đến lắng đọng, sâu sắc.

Giữa những giai điệu sôi động, Gala Nhạc Việt vẫn dành những khoảng lặng đầy giá trị để chạm đến trái tim khán giả. Tiết mục Cho Đi Nhiều Hơn với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn, Thanh Thụy cùng Giang Hồng Ngọc, GiGi Hương Giang chính là thông điệp nhân văn mà chương trình muốn gửi gắm. Đây không chỉ là một bài hát, mà là sự khẳng định giá trị cốt lõi về tinh thần "Tết sẻ chia" - một hashtag được Tổng đạo diễn Trần Thành Trung và ekip T Production nhấn mạnh trong năm nay.

Nhắc đến Gala Nhạc Việt, một trong những yếu tố mang tính biểu tượng, làm nên thương hiệu cho chương trình suốt 14 năm qua chính là sự xuất hiện của bộ đôi MC Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà.

Bên cạnh đó, sự kết nối từ khu vực hậu trường của hai MC Khả Như và Võ Đăng Khoa cũng là điểm cộng lớn.

Gala Nhạc Việt Tết 2026 phần 1 đã khép lại với một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn, khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng nhạc Việt dịp cuối năm con Rắn. Với sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn quốc tế của đạo diễn Trần Thành Trung, khán giả hoàn toàn có quyền đặt kỳ vọng vào phần 2 - sẽ tiếp tục lên sóng vào tối 16/2 (đúng đêm Giao thừa) - nơi những bất ngờ lớn bậc nhất và những màn trình diễn "đỉnh" bậc nhất vẫn còn đang được giấu kín.

Lấy chủ đề "Năm mới khởi sắc", chương trình không chỉ gói gọn trong nhạc Xuân truyền thống mà mở rộng sang đề tài xã hội, tình yêu với hơn 10 ca khúc độc quyền. Gần 70 nghệ sĩ hàng đầu và các tân binh "hot" bậc nhất hội tụ, tạo nên những màn kết hợp độc đáo. Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung, sân khấu năm nay là sự giao thoa hoàn mỹ giữa bản sắc dân tộc và hơi thở quốc tế.

Từ năm 2013 đến nay, Gala Nhạc Việt do T Production thực hiện đã trở thành "cuộc hẹn âm nhạc" không thể thiếu với slogan "Thấy Gala Nhạc Việt là thấy Tết!".