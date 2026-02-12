Trên MXH Threads mới đây lan truyền một đoạn clip ngắn về một Gala cuối năm lấy format văn hoá Táo Quân. Dàn cast quy tụ nhiều tên tuổi lớn quen mặt trong showbiz như Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Duy Khánh và mỹ nam Long Vũ. Bên cạnh những mảng miếng gây cười quen thuộc, chương trình “văn nghệ văn gừng” cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đặc biệt, màn cover lại intro của Sơn Tùng M-TP do mẹ con Vân Dung - Long Vũ thể hiện đang viral khắp MXH. Long Vũ gây bất ngờ khi bắn rap cực cháy, màu giọng lẫn delivery đều được đánh giá là khá ổn so với một diễn viên chưa có kinh nghiệm âm nhạc. Vân Dung thì đệm giúp con trai câu rap: “Hơn 10 năm rồi” một cách dí dỏm. Nữ nghệ sĩ còn kết hợp cả ngôn ngữ cơ thể, góp phần giúp màn thể hiện thêm phần hài hước.

Vân Dung - Long Vũ thể hiện lại đoạn intro đình đám của Sơn Tùng M-TP

Trên Threads và TikTok, đoạn clip nhanh chóng thu về hàng loạt lượt chia sẻ, nhiều người thừa nhận “xem mà nổi da gà vì không nghĩ Táo Quân lại rap Sơn Tùng mượt vậy”. Không ít khán giả bất ngờ trước khả năng bắt nhịp và giữ flow của Long Vũ, thậm chí còn đùa rằng “nhà này chắc bật nhạc Sơn Tùng M-TP suốt ngày nên mới thuộc intro như cháo”.

Bên cạnh lời khen, cũng có ý kiến cho rằng tiết mục thành công phần lớn nhờ yếu tố bất ngờ và sự duyên dáng của Vân Dung. Dù vậy, không thể phủ nhận việc nhạc Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong một chương trình mang đậm màu sắc truyền thống như Táo Quân đã tạo nên một cú twist thú vị, góp phần giúp Gala cuối năm năm nay thêm phần sôi động và bắt trend.

Tiết mục thành công phần lớn nhờ yếu tố bất ngờ và sự duyên dáng của Vân Dung

Còn nhớ vào khoảng đầu tháng 9 năm ngoái, Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vị trí kết màn. Trong hơn 30 phút làm chủ sân khấu, nam ca sĩ mang đến concept “cung điện hoàng gia”, phối mới loạt hit theo phong cách thính phòng sang trọng, đúng với “trend bá tước” mà anh từng hài hước tự nhận là Saint Toine Emtippy.

Mở đầu set diễn là phần intro Hơn 10 Năm Rồi với những câu rap tổng kết hành trình hơn một thập kỷ làm nghề. Sơn Tùng thẳng thắn đáp lại hoài nghi về vị trí của mình bằng loạt câu từ mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp và sức bền trong Vpop. Đặc biệt, câu chốt “Nói thế thôi chứ… flop quá thì ghi tên anh vào” khiến khán giả phấn khích, lập tức lan truyền trên mạng xã hội.

Intro Hơn 10 Năm Rồi khiến cộng đồng mạng bùng nổ

Sau phần intro, nam ca sĩ tiếp tục khuấy động “cung điện âm nhạc” với Chạy Ngay Đi, Buông Đôi Tay Nhau Ra và bản hit 10 năm tuổi Khuôn Mặt Đáng Thương , màn trình diễn hiếm hoi khiến nhiều fan hoài niệm. Đêm diễn khép lại bằng Em Của Ngày Hôm Qua , cùng đoạn intro vang lên lần nữa như lời chào tạm biệt.