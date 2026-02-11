Cặp Em Xinh khiến dân tình phát sốt vì size gap không tưởng, "có thật là cách nhau một tuổi không vậy?"

Mới đây, đoạn video do Muộii đăng tải trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong clip, Muộii xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi trong không khí vui vẻ, thoải mái; cả hai ngẫu hứng hát nhạc lô tô và tung hứng qua lại đầy ăn ý. Sự tương tác tự nhiên, duyên dáng giữa hai nữ ca sĩ nhanh chóng giúp đoạn video lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, bên cạnh tiếng cười rộn ràng và nguồn năng lượng tích cực, khán giả còn tinh ý nhận ra một điểm đặc biệt: sự đối lập khá rõ nét giữa hai gương mặt Gen Z khi đứng cạnh nhau.

Mới đây, đoạn video do Muộii đăng tải trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng

Muộii gây ấn tượng với vẻ ngoài trưởng thành, visual sáng và phong thái tự tin. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m76, cô dễ dàng trở thành tâm điểm ngay từ những khung hình đầu tiên, toát lên hình ảnh sắc sảo và chững chạc hơn so với tuổi. Trái lại, Phương Mỹ Chi mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, năng động khi diện trang phục bóng đá và hào hứng múa phụ họa theo Muộii. Sự khác biệt về thần thái và phong cách càng trở nên rõ rệt khi cả hai đứng cạnh nhau, đặc biệt là ở chênh lệch chiều cao - điều khiến nhiều người bất ngờ bởi thực tế cả hai chỉ hơn kém nhau đúng một tuổi.

Hình ảnh đối lập của cặp đôi Em Xinh:

Chính sự tương phản thú vị này đã khiến bài đăng nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn. Hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận liên tục xuất hiện, cho thấy sức hút từ màn xuất hiện chung của hai nữ ca sĩ. Nhiều cư dân mạng thích thú trước khoảnh khắc này của cả hai, để lại những bình luận hài hước như: “Cách nhau 1 tuổi đây hả?”, “Hai chị em nhìn như hoạt hình luôn”, “Tưởng số 10 chứ”… Bên cạnh những lời trêu đùa vui vẻ, không ít ý kiến cho rằng chính sự khác biệt rõ rệt ấy lại vô tình tạo nên một “chemistry” rất riêng, giúp màn kết hợp trở nên duyên dáng và đáng nhớ hơn.

Trước đó, trong một số lần xuất hiện cùng nhau tại chương trình Em Xinh Say Hi hay các hoạt động hậu trường, sự chênh lệch chiều cao và phong thái khác biệt của cả hai cũng từng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Mỗi lần “đặt cạnh là thấy khác”, bộ đôi lại khiến khán giả thích thú bởi sự tương phản rõ ràng.

Muộii, tên thật Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002, từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM - một nền tảng chuyên môn vững chắc cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Cô lần đầu ra mắt công chúng khi tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2014 trong đội huấn luyện viên Lam Trường. Đến năm 2023, với gương mặt ngọt ngào, chiều cao nổi bật và giọng hát truyền cảm, Muộii ghi dấu khi lọt vào top 5 Vietnam Idol. Năm ngoái, cô tiếp tục gây chú ý tại Em Xinh Say Hi và dừng chân ở Live Stage 3. Dù vậy, Muộii vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ giọng hát nội lực, khả năng sáng tác tốt cùng tính cách sôi nổi, “ồn ào” đúng chất Gen Z.

Muộii, tên thật Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002, từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM (Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Muộii còn được đánh giá cao ở khả năng chơi nhạc cụ, đặc biệt là guitar - nhạc cụ gắn liền với hình ảnh của cô trên sân khấu. Phong cách biểu diễn mộc mạc, âm sắc ấm và cách kể chuyện qua âm nhạc khiến nhiều người liên tưởng đến Taylor Swift. Trong vai trò nhạc sĩ, cô từng ghi dấu với Chuyện Đôi Ta kết hợp cùng Emcee L (DaLab). Sau khi rời Em Xinh Say Hi, Muộii phát hành MV Vào Một Ngày Khác với sự tham gia của nhiều “Em Xinh”, và gần đây tiếp tục kết hợp cùng rapper Robber trong Bài Ca Em Viết, thu về hơn 318.000 lượt xem chỉ sau 8 ngày ra mắt.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Muộii còn được đánh giá cao ở khả năng chơi nhạc cụ (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi sở hữu hành trình nghệ thuật bền bỉ kéo dài hơn một thập kỷ. Sinh ngày 13/1/2003 tại TP.HCM, cô được công chúng biết đến khi trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, ghi dấu ấn với hình ảnh “cô bé dân ca” cùng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Theo thời gian, thay vì gắn mình với một màu sắc cố định, Phương Mỹ Chi chủ động làm mới bản thân bằng cách kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, mở rộng phong cách biểu diễn và tệp khán giả.

Phương Mỹ Chi sở hữu hành trình nghệ thuật bền bỉ kéo dài hơn một thập kỷ (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 được xem là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Phương Mỹ Chi xuất sắc giành hạng 3 tại Sing! Asia, sau đó tiếp tục đăng quang Quán quân Em Xinh Say Hi, khẳng định sự trưởng thành rõ nét về chuyên môn lẫn bản lĩnh sân khấu. Cùng năm, cô được đề cử ở hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2025, đồng thời góp mặt trong Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng và gây chú ý với màn trình diễn ấn tượng tại sự kiện. Những dấu ấn liên tiếp này không chỉ cho thấy sự thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật mà còn củng cố vị thế của Phương Mỹ Chi như một nghệ sĩ Gen Z năng động, bền bỉ và ngày càng có sức ảnh hưởng.