Thành viên hát hay nhất BLACKPINK bị chế nhạo

Sau thời gian dài “ém hàng”, màn comeback của BLACKPINK với album DEADLINE đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan Kpop toàn cầu. Loạt ảnh concept cá nhân của các thành viên được tung ra mới đây đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội vì visual ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, giữa “cơn mưa” lời khen dành cho 4 cô gái toàn cầu lại bất ngờ rơi vào tình huống trái ngược khi Rosé - thành viên hát nhất BLACKPINK bỗng trở thành tâm điểm bị cư dân mạng chỉ trích, chế nhạo.

HÌnh ảnh visual poster quảng bá cho album DEADLINE của BLACKPINK được công bố vừa qua (Ảnh: BLACKPINK OFFICIAL)

Theo đó, ngay khi những tấm visual poster của Rosé được công bố, không ít ý kiến cho rằng tạo hình của cô quá an toàn, thiếu điểm nhấn và không mang lại cảm giác “wow” như các thành viên còn lại. So sánh nhanh trong cùng concept, nhiều netizen nhận xét Rosé bị lép vế cả về thần thái lẫn phong cách tạo hình, dù vốn được đánh giá cao về visual lẫn khí chất nghệ sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, mái tóc của Rosé mới là chi tiết khiến tranh cãi bùng nổ. Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều người cho rằng tóc của nữ idol trông khô, xơ và phai màu, tạo cảm giác thiếu sức sống khi lên hình. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng màu tóc hiện tại không còn phù hợp với Rosé, thậm chí “dìm” nhan sắc vốn là thế mạnh của cô. Không ít netizen còn khuyên nữ ca sĩ nên quay về tông màu tự nhiên để lấy lại hình ảnh thanh thoát, trong trẻo từng làm nên thương hiệu.

Tấm ảnh concept của Rosé gây tranh cãi khi cho rằng cô nàng bị "dìm" nhan sắc Ảnh: BLACKPINK OFFICIAL)

Một bình luận của cư dân mạng quốc tế dành lời chỉ trích cho Rosé: "Cô ấy thực sự quá nhàm chán, suốt 6 năm qua cô ấy chẳng có gì khác biệt cả, vẫn kiểu tóc nhàm chán đó, trang điểm y hệt, tạo dáng y hệt, thôi nào cô gái, chẳng cho chúng ta điều gì mới cả" (Nguồn: X)

Việc Rosé bị soi mói khắt khe cũng khiến fan không khỏi tranh cãi. Một bộ phận cho rằng cô đang bị đối xử quá nặng tay, nhất là khi những bức ảnh concept chỉ mới là phần mở đầu cho màn comeback. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng với vị thế của BLACKPINK hiện tại, mọi chi tiết hình ảnh đều sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh và Rosé khó tránh khỏi áp lực khi luôn được kỳ vọng cao cả về âm nhạc lẫn visual.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Rosé vẫn là cái tên được chú ý bậc nhất mỗi khi BLACKPINK trở lại. Và đôi khi, chính những ý kiến trái chiều này lại càng khiến công chúng tò mò hơn về hình ảnh hoàn chỉnh của cô trong lần comeback sắp tới.