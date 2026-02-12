Phương Mỹ Chi nhập vai Tóc Tiên quậy banh MXH, chính chủ phải nhắc nhở 1 điều

Ngày 10/2 vừa qua, Phương Mỹ Chi có mặt tại Year End Party của VMAS, giao lưu vui vẻ với đồng nghiệp và bạn bè. Phương Mỹ Chi cùng DTAP và chị gái đã bê nguyên màn mashup Rock Thiệp Hồng lên sân khấu theo một phiên bản lầy lội hơn hẳn. Thay vì trực tiếp khoe giọng, nữ ca sĩ chọn hát nhép và nhập vai Tóc Tiên, từ outfit trắng đến từng động tác và cách diễn.

Cô liên tục bung năng lượng, quẩy tưng bừng, quăng miếng đầy tự tin khiến người xem vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá duyên dáng. Phân đoạn xé áo, thay vì một bộ corset đen sexy thì Phương Mỹ Chi đã diện sẵn một bộ… quần áo thể thao khiến khán giả cười mệt nghỉ.

Màn cover Rock Thiệp Hồng của Phương Mỹ Chi, DTAP và chị gái Quyên Phương

Đoạn clip nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội không chỉ vì ý tưởng thú vị mà còn nhờ màn “chơi tới bến” của Phương Mỹ Chi. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến từng chuyển động hình thể, nữ ca sĩ sinh năm 2003 đều bung hết năng lượng, nhập vai đầy thuyết phục. Cô không ngần ngại làm lố, làm trò, để mang lại tiếng cười.

Đặc biệt, phần bình luận càng thêm sôi động khi Tóc Tiên, người được Phương Mỹ Chi “biến hình”, cũng trực tiếp lên tiếng. Nữ ca sĩ để lại một câu ngắn gọn: “Cái áo của chị còn không mấy em” . Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến dân mạng rần rần. Hoá ra Tóc Tiên chính là người cho Phương Mỹ Chi mượn outfit để “bày trò” cover lại Rock Thiệp Hồng . “Chị Bảy” sau đó cũng phải cam kết lại với chính chủ: “Chị ơi chị yên tâm áo còn nha chị. Em quăng xong em lụm lên liền, với em mặc xong em không dám ngồi vì sợ dơ áo. Em bảo quản ok lắm, em chuẩn bị đi giặt hấp nữa”.

Tương tác giữa Tóc Tiên và Phương Mỹ Chi gây thích thú

Qua màn cover Rock Thiệp Hồng , cư dân mạng gọi vui Phương Mỹ Chi là Tóc Thưa - phiên bản “pha-ke” của Tóc Tiên. Ngoài ra, 3 chàng trai DTAP và chị gái Quyên Phương lần lượt được gọi là Muỗi (Muộii), Đào Lửa (Đào Tử A1J), Mai Tài Phớn (MaiQuinn) và Dao Lam (YeoLan) khiến netizen cười bể bụng.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã kéo theo hàng loạt bình luận rôm rả, yêu cầu nữ ca sĩ nên dừng lại vì netizen cười không thở ra hơi. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn nhập vai quá của Phương Mỹ Chi, thậm chí còn hài hước nhận xét rằng cô “bắt vibe” còn chuẩn chỉnh đến mức… giống Tóc Tiên hơn cả chính Tóc Tiên. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho sự lăn xả và tinh thần giải trí của nữ ca sĩ sinh năm 2003. Việc dám làm lố, dám phá hình tượng dịu dàng quen thuộc để mang lại tiếng cười càng giúp Phương Mỹ Chi để lại nhiều thiện cảm.

Sân khấu mashup Rock Thiệp Hồng do Tóc Tiên cùng MaiQuinn, Muộii, Yeolan và Đào Tử A1J trình diễn tại một lễ trao giải khiến MXH đảo điên suốt 10 ngày qua. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ đăng tải lên YouTube, tiết mục có lượng view tăng tốc chóng mặt, leo thẳng lên vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam ở cả 2 tab chung và âm nhạc. Tính đến nay, Rock Thiệp Hồng đã thu về hơn 8,5 triệu lượt xem.

Tại WeChoice Awards 2025 , Phương Mỹ Chi đã có tiết mục trình diễn Buôn Trăng x Vỗ Tay với đàn chị Phương Ly, đem đến 2 màu sắc âm nhạc trên cùng 1 sân khấu. Phương Mỹ Chi không chỉ hát mà tái hiện cả một không gian văn hoá đậm đặc bản sắc. Ngay từ những giây đầu tiên, cô lựa chọn hát bội Bình Định làm điểm chạm, đưa khán giả bước vào thế giới của “cây - nước - nguồn cội” qua những câu ca mộc mạc nhưng giàu triết lý, đủ sâu để lắng lại, đủ gần để chạm tới người trẻ.

Phần âm nhạc là điểm nhấn nổi bật khi nữ ca sĩ kết hợp cùng dàn nhạc dân tộc 13 người với sáo, trống Tây Sơn, đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn t’rưng… tạo nên lớp âm thanh vừa nguyên bản vừa hoành tráng. Khoảnh khắc cô trực tiếp đánh trống Tây Sơn càng đẩy tinh thần bài hát lên cao, thể hiện sự nhập cuộc trọn vẹn.

Phương Mỹ Chi đã có tiết mục trình diễn Buôn Trăng x Vỗ Tay với đàn chị Phương Ly, đem đến 2 màu sắc âm nhạc trên cùng 1 sân khấu

Sân khấu thêm phần mãn nhãn với sự xuất hiện của đội võ cổ truyền Bình Định đông đảo, mang đến những màn quyền cước dứt khoát, uy nghi mà phóng khoáng. Sự hòa quyện giữa âm nhạc dân tộc, võ thuật và trang phục truyền thống giúp tiết mục vừa hiện đại về cách dàn dựng, vừa giữ được “hồn xưa”. Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi cũng ghi dấu với hình ảnh trưởng thành, sắc vóc thăng hạng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng trẻ.

Phương Mỹ Chi được đề cử ở 3 hạng mục là Ca sĩ/ Rapper được yêu thích nhất, Nhân vật truyền cảm hứng và Bài hát của năm ( Ếch Ngồi Đáy Giếng ). Đến cuối, nữ ca sĩ trẻ được trao giải cho Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng.