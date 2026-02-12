Vì sao MV Bống Bống Bang Bang “bốc hơi”?

Thông tin MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365daband, từng là một trong những video âm nhạc có lượt xem cao nhất lịch sử nhạc Việt với hơn 630 triệu view, hiện không còn khả dụng trên YouTube, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Đường link chính thức của MV bất ngờ hiển thị thông báo “Video không có sẵn”, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán xoay quanh nguyên nhân đằng sau sự “bốc hơi” khó hiểu này.

Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm có thể vướng vấn đề bản quyền hoặc bị YouTube xử lý do vi phạm chính sách nội dung. Tuy nhiên, theo xác minh, nguyên nhân không đến từ nội dung hay bản quyền, mà xuất phát từ việc kênh YouTube chính thức của nhóm, 365daband, đã không còn tồn tại. Khi kênh bị đóng hoặc ngừng hoạt động, toàn bộ video do kênh này quản lý, bao gồm cả MV Bống Bống Bang Bang, sẽ tự động bị gỡ khỏi hệ thống.

MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365daband hiện không còn khả dụng trên YouTube

Về mặt kỹ thuật, YouTube quy định rõ: khi một tài khoản bị đóng (do chủ sở hữu tự thao tác hoặc bị nền tảng xóa), tất cả video thuộc kênh đó sẽ không còn ở trạng thái công khai và không thể tìm kiếm hay truy cập. Điều này lý giải vì sao một MV lại biến mất hoàn toàn khỏi nền tảng.

Giữa lúc cư dân mạng tranh luận sôi nổi, Only C, tác giả ca khúc, cũng đã lên tiếng. Anh cho biết công ty quản lý cũ của nhóm 365daband là VAA hiện đã đóng cửa, dẫn đến việc kênh YouTube này không còn người trực tiếp quản lý. Nam nhạc sĩ thừa nhận hiện vẫn chưa thể khẳng định đây là sự cố kỹ thuật, bị tấn công mạng hay do thao tác từ phía đơn vị sở hữu cũ.

Only C cho biết công ty quản lý cũ của nhóm 365daband hiện đã đóng cửa, dẫn đến việc kênh YouTube này không còn người trực tiếp quản lý

Sáng cùng ngày, Will, thành viên 365daband, cũng phải than trời trên MXH Threads về sự việc này. Anh chàng bày tỏ sự giận dữ khi bản hit một thời của cả nhóm “không cánh mà bay”, với giọng văn hài hước và dễ thương. Ngoài ra, anh chàng cũng bật mí cùng các thành viên đang cố gắng tìm hiểu và giải quyết sự cố này.

Will cho biết đang tích cực làm việc để hồi phục lại MV

Dù bản MV gốc không còn, Bống Bống Bang Bang vẫn tồn tại dưới một số phiên bản khác trên YouTube, như bản đăng tải trên 1 kênh giải trí với hơn 42 triệu lượt xem, hay phần trình diễn live của 365daband cùng các thí sinh nhí tại Vietnam Idol Kids 2016, đạt khoảng 29 triệu lượt xem.

Việc một MV mang tính biểu tượng của nhạc Việt bất ngờ biến mất không chỉ gây tiếc nuối cho khán giả, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác lưu trữ, quản lý và bảo vệ “tài sản số” của các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng trực tuyến. Với nhiều người, đây là lời nhắc đáng suy ngẫm cho nghệ sĩ và đơn vị sản xuất trong việc gìn giữ những tác phẩm đã trở thành dấu mốc của cả một giai đoạn.

Bống Bống Bang Bang là ca khúc nhạc phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể (2016), do Only C sáng tác, với sự tham gia hỗ trợ sản xuất của Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng. Trong MV, các thành viên nhóm 365 hóa thân thành loạt nhân vật dân gian quen thuộc như Trạng Tí, Dần Béo, Cả Mẹo - lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt - tạo nên không khí vui nhộn, gần gũi và đặc biệt thu hút khán giả nhỏ tuổi.

Giai điệu bắt tai kết hợp cùng vũ đạo hài hước, dễ học giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành trào lưu cover phổ biến ngay khi ra mắt. Tính đến thời điểm trước khi “bốc hơi”, đây là video âm nhạc có lượt xem cao thứ 4 tại Việt Nam, chỉ xếp sau Một Con Vịt, Cả Nhà Thương Nhau và A Con Cá Sấu.

Sau gần một thập niên, Bống Bống Bang Bang vẫn được xem là một trong những ca khúc thiếu Vpop, gia đình có sức sống bền bỉ hiếm có của Vpop, duy trì lượng người xem ổn định qua nhiều năm. Chính vì vậy, việc MV phiên bản gốc bất ngờ biến mất khỏi YouTube đã khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho một sản phẩm từng gắn liền với ký ức của cả một thế hệ.