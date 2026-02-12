Trường Giang nói gì về bản nhạc phim gây tranh cãi do Jack hát?

Bộ phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng đang nhận sự chú ý của khán giả khi đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau 5 năm vắng bóng với các vai trò diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất. Tuy nhiên, dù chưa công chiếu chính thức nhưng bộ phim điện ảnh này cũng gây ra không ít tranh cãi khi mới đây, trên fanpage sở hữu 5,8 triệu lượt theo dõi, Trường Giang xác nhận Jack chính là nam ca sĩ đảm nhận phần thể hiện OST (nhạc phim) cho tác phẩm điện ảnh đầy tâm huyết của anh.

Trường Giang xác nhận Jack là nam ca sĩ thể hiện OST phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ngay sau khi thông tin Jack tham gia OST được công bố, mạng xã hội nhanh lập tức bùng nổ tranh cãi. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi Trường Giang lựa chọn một cái tên từng vướng nhiều ồn ào đời tư, thậm chí từng chịu xử phạt hành chính và bị đình chỉ hoạt động vì những màn trình diễn gây phản cảm.

Nhiều người cho rằng việc mời một nghệ sĩ nhiều thị phi tham gia dự án rõ ràng là “con dao hai lưỡi”. Một mặt, cái tên Jack đủ sức kéo sự chú ý của truyền thông và mạng xã hội giữa hàng loạt phim đối thủ ra mắt cùng thời điểm. Nhưng mặt khác, lựa chọn này cũng khiến Nhà Ba Tôi Một Phòng phải đối diện với làn sóng phản ứng tiêu cực, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý khán giả ra rạp. Dẫu vậy cũng có những bình luận cho rằng bộ phim nếu bị “tẩy chay” chỉ vì bản OST sẽ không công bằng với Trường Giang cũng ekip.

Jack từng bị cấm diễn 9 tháng trên toàn quốc và phạt 55 triệu đồng vì biểu diễn bài hát có ca từ trái thuần phong mỹ tục trong đêm nhạc ở Hà Nội vào tháng 10/2025 (Ảnh: FBNV)

Một trong những bình luận của cộng đồng mạng trước việc Trường Giang lựa chọn Jack hát OST (Ảnh: Thread)

Trường Giang và Jack có mối quan hệ thân thiết ngoài cuộc sống (Ảnh: Facebook)

Trước đó trong một buổi phỏng vấn, Trường Giang từng chia sẻ về OST phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng: “OST là yếu tố rất quan trọng trong một bộ phim điện ảnh. Nó chốt sổ cho mọi cảm xúc. Phim này cũng không dám đi ngược lại với các phim khác, cũng phải có OST. Và hiện tại trên thị trường thì các bạn biết có những ca nhạc sĩ nào đang làm tốt về OST thì mình cũng làm một cái phim mà mình mong muốn sẽ góp mặt những người làm tốt về OST. OST của bộ phim này là một bài hát không có gì dữ dội hết nhưng người nghe không tắt được, người ta sẽ để nghe hoài đến hết pin mà thôi. Và cái lời đó khi vang lên trong rạp, nó sẽ giúp cho người xem không thể đứng lên được”.

Clip Trường Giang chia sẻ về OST do Jack thể hiện (Nguồn: Ra Rạp Xem Gì)

Trường Giang khẳng định OST Nhà Ba Tôi Một Phòng sẽ khiến người nghe không thể tắt được và người xem không thể đứng dậy được (Nguồn: Ra Rạp Xem Gì)

Theo chia sẻ của Trường Giang, bản OST mà Jack thể hiện có thể sẽ là một sản phẩm âm nhạc đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tuy nhiên, việc mời một nghệ sĩ có nhiều lùm xùm đời tư và đặc biệt đang trong thời gian bị cấm diễn thể hiện nhạc phim chắc chắn sẽ là bước đi “liều lĩnh” mà Trường Giang phải đánh cược cho “đứa con tinh thần” của mình.

Nhà Ba Tôi Một Phòng xoay quanh cuộc sống của Thạch - người cha mưu sinh bằng nghề giao mắm để nuôi con gái nhỏ An. Những va chạm thế hệ, ước mơ tuổi trẻ của An, cùng sự xuất hiện của người bạn trai Phúc dần đẩy mối quan hệ cha con vào những mâu thuẫn âm ỉ.

Ngoài Trường Giang và dàn diễn viên trẻ, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lâm Vĩ Dạ, Cris Phan,... Nhà Ba Tôi Một Phòng dự kiến chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.