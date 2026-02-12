Sự hết thời của mỹ nhân làm khuynh đảo thế giới: Vướng tranh chấp 18 tỷ đồng, sang tay toàn bộ nhạc để trả nợ

Mới đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin “Công chúa nhạc Pop” một thời Britney Spears đã chuyển nhượng quyền sở hữu danh mục âm nhạc đồ sộ của mình cho công ty Primary Wave - đơn vị đang nắm quyền khai thác các tác phẩm của nhiều huyền thoại như Whitney Houston, Prince, Bob Marley hay Stevie Nicks. Thông tin nhanh chóng gây chấn động cộng đồng yêu nhạc toàn cầu, bởi đây được xem là khối tài sản giá trị nhất trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ của nữ ca sĩ.

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin “Công chúa nhạc Pop” một thời Britney Spears đã chuyển nhượng quyền sở hữu danh mục âm nhạc đồ sộ (Ảnh: X)

Theo nhiều nguồn tin được các tạp chí lớn xác nhận, thương vụ được ký vào ngày 30/12/2025. Primary Wave sẽ tiếp quản phần sở hữu của Britney đối với loạt bản hit làm nên tên tuổi cô như Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, (You Drive Me) Crazy, I’m a Slave 4 U, Lucky, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman cùng nhiều ca khúc khác.

Dù hai bên không công bố con số chính thức, phần lớn nguồn tin quốc tế cho rằng giá trị thương vụ rơi vào khoảng 200 triệu USD. Nếu mức này là chính xác, đây sẽ là một trong những hợp đồng bán catalog đáng chú ý nhất của một nghệ sĩ pop thế hệ cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Con số này được cho là tương đương thương vụ Justin Bieber bán danh mục nhạc cho Hipgnosis Songs Capital năm 2023 (cũng khoảng 200 triệu USD), nhưng vẫn thấp hơn các hợp đồng kỷ lục của Bruce Springsteen hay Bob Dylan - những thương vụ từng chạm ngưỡng vài trăm triệu USD. Trước đó, Stevie Nicks cũng từng bán phần lớn quyền xuất bản âm nhạc cho Primary Wave với giá khoảng 100 triệu USD vào năm 2020.

Dù hai bên không công bố con số chính thức, phần lớn nguồn tin quốc tế cho rằng giá trị thương vụ rơi vào khoảng 200 triệu USD (Ảnh: X)

Việc bán đi “gia tài âm nhạc” khiến dư luận đặt dấu hỏi về tình hình tài chính hiện tại của Britney Spears. Sau khi chấm dứt quyền giám hộ kéo dài 13 năm vào năm 2021, cô chính thức giành lại quyền kiểm soát tài sản cá nhân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng. Một số thông tin cho biết nữ ca sĩ đang vướng vào tranh chấp thuế với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), với khoản tiền được cho là hơn 700.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng), liên quan đến các điều chỉnh thu nhập trong giai đoạn trước.

Bên cạnh áp lực pháp lý, nguồn thu âm nhạc của Britney trong gần một thập kỷ qua cũng không còn ổn định như thời kỳ đỉnh cao. Album phòng thu gần nhất của cô là Glory phát hành năm 2016. Từ đó đến nay, cô không duy trì chu kỳ phát hành album hay tour diễn quy mô lớn. Dù từng hợp tác cùng Elton John trong Hold Me Closer (2022) và phát hành Mind Your Business với will.i.am (2023), những sản phẩm này không tạo thành nguồn thu dài hạn đáng kể.

Bên cạnh áp lực pháp lý, nguồn thu âm nhạc của Britney trong gần một thập kỷ qua cũng không còn ổn định như thời kỳ đỉnh cao (Ảnh: X)

Trong bối cảnh đó, việc bán catalog có thể được xem là bước đi chiến lược nhằm đổi nguồn thu bản quyền kéo dài nhiều năm thành một khoản tiền lớn ngay lập tức, giúp cô củng cố tài chính và xử lý các nghĩa vụ hiện tại. Đồng thời, động thái này cũng phản ánh xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc: khi catalog trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn trong kỷ nguyên streaming, nhiều nghệ sĩ lựa chọn “chốt lời” ở thời điểm giá trị cao.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Britney Spears đã khác xa hình ảnh ngôi sao từng làm khuynh đảo thế giới. Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ, cô chọn sống kín tiếng, ưu tiên sự riêng tư thay vì quay lại guồng quay biểu diễn. Nữ ca sĩ không còn duy trì lịch trình dày đặc và cũng nhiều lần bày tỏ sự không mặn mà với việc trở lại sân khấu lớn tại Mỹ.

Britney hiện chủ yếu sống tại California, dành thời gian cho bản thân và chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Những bài đăng của cô thường xoay quanh hành trình vượt qua giai đoạn bị kiểm soát suốt 13 năm, cùng những khúc mắc chưa hoàn toàn khép lại với gia đình. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Sam Asghari, cô càng kín tiếng hơn về đời tư và tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Britney hiện chủ yếu sống tại California, dành thời gian cho bản thân và chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội (Ảnh: X)

Dù không còn ở đỉnh cao thương mại, sức ảnh hưởng của Britney trong văn hóa pop vẫn rất rõ nét. Nhiều ngôi sao trẻ như Ariana Grande, Selena Gomez, Dua Lipa hay Miley Cyrus từng thừa nhận cô là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp. Thậm chí, Britney còn được xem là “idol của các idol” - biểu tượng góp phần định hình hình mẫu ngôi sao pop hiện đại. Các bản hit của cô vẫn liên tục được nhắc lại, remix và sử dụng rộng rãi, cho thấy di sản âm nhạc chưa hề phai nhạt.

Nhiều ngôi sao trẻ như Ariana Grande, Selena Gomez, Dua Lipa hay Miley Cyrus từng thừa nhận cô là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp (Ảnh: X)

Britney Spears (sinh năm 1981 tại Mississippi, Mỹ) từng là biểu tượng pop toàn cầu cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Từ bước đệm tại The Mickey Mouse Club, cô bùng nổ với Baby One More Time năm 1998 và nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc ở tuổi 17. Hàng loạt album thành công như Oops!… I Did It Again, Britney, In the Zone, Circus, Femme Fatale giúp cô bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, sở hữu nhiều album quán quân Billboard và một giải Grammy.