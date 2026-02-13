“Diss HIEUTHUHAI không phải 1 lựa chọn thông minh, không thể diss một người gặp cả Chủ tịch nước”

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn cắt từ một buổi livestream Megalive 24H Tết Cùng Anh Em Xã Đoàn của rapper 24k.Right cùng các streamer đình đám, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ rap. Trong buổi trò chuyện cùng các streamer, nam rapper tham gia một trò chơi và nhận được câu hỏi: “ Nếu phải diss một người trong underground, bạn sẽ diss ai?” . Khi streamer Rambo đùa rằng: “Thế thì HIEUTHUHAI” , 24k.Right lập tức phản hồi theo hướng ngược lại.

Đoạn cắt từ một buổi livestream Megalive 24H Tết Cùng Anh Em Xã Đoàn (Video: Threads)

Nam rapper thẳng thắn chia sẻ rằng việc diss HIEUTHUHAI ở thời điểm hiện tại “không phải là một lựa chọn thông minh”, bởi xét về lượng người hâm mộ, vị trí và hình ảnh mà Hiếu đang xây dựng, đó không phải điều nên làm. Nam rapper nói: “ Diss HIEUTHUHAI không phải là 1 lựa chọn thông minh với lượng fan của Hiếu hiện tại, với vị trí của Hiếu và hình ảnh của Hiếu. Mình không thể diss một người mà kiểu đi gặp cả Chủ tịch nước, bắt tay các thứ, bọn cháu là đại diện cho nghệ sĩ. Mình mà diss những người đấy là mình ngu. Thôi tôi xin phép được uống”. Câu trả lời vừa thực tế vừa hài hước nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả đánh giá cao sự tỉnh táo và cách ứng xử văn minh của 24k.Right. Thay vì tạo mâu thuẫn để gây chú ý, anh thể hiện quan điểm rõ ràng, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với đồng nghiệp. Bên dưới các bài đăng, nhiều netizen để lại bình luận khen ngợi: “Trả lời vậy là quá khéo”, “ Nói chuyện thẳng nhưng không hề công kích ai” , “Thoát pressing khéo quá ”. Một số ý kiến còn cho rằng phát ngôn này cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của nam rapper sau nhiều năm hoạt động trong giới, đặc biệt là trong cách anh chọn chia sẻ thực tế thay vì tranh cãi. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm trung lập cho rằng việc giữ thái độ chừng mực là điều cần thiết trong môi trường giải trí nhiều cạnh tranh, và cách xử lý lần này giúp 24k.Right ghi thêm điểm trong mắt công chúng.

Không ít khán giả đánh giá cao sự tỉnh táo và cách ứng xử văn minh của 24k.Right (Ảnh: FBNV)

Trước đó, HIEUTHUHAI từng gây chú ý khi tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ diễn ra tại Hà Nội ngày 30/12. Buổi gặp có sự tham dự của Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khoảng 200 đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu trên toàn quốc. Sự kiện thể hiện sự quan tâm, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến cho nền văn hóa nước nhà. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Xuân Bắc, Tùng Dương, Quyền Linh, Lý Hải… Trong đó, HIEUTHUHAI là một trong những đại diện nghệ sĩ trẻ nhận được sự quan tâm.

Trước đó, HIEUTHUHAI từng gây chú ý khi tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ diễn ra tại Hà Nội ngày 30/12 (Ảnh: Facebook)

Ngoài ra, tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ và báo chí dịp đầu năm Ất Tỵ 2025 ở TP.HCM, anh bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần vào những bước tiến của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Chia sẻ trực tiếp với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nam rapper cho biết cảm hứng sáng tác của mình đến từ đời sống thường nhật và khẳng định bản thân không gặp nhiều rào cản trong quá trình làm nghề, luôn ý thức trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ trước công chúng.

Tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ và báo chí dịp đầu năm Ất Tỵ 2025 ở TP.HCM, HIEUTHUHAI bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần vào những bước tiến của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (Ảnh: Facebook)

Thực tế, đây không phải lần đầu 24k.Right công khai dành lời khen cho HIEUTHUHAI. Trước đó, khi xuất hiện những tranh luận xoay quanh chuyên môn của Hiếu, 24k.Right từng lên tiếng với tư cách một người hoạt động lâu năm trong giới. Anh khẳng định HIEUTHUHAI có trình độ chuyên môn tốt, không chỉ ở khả năng viết lời mà còn ở kỹ năng mixing và sản xuất âm nhạc. Theo anh, thành công hiện tại của Hiếu là “trái ngọt” xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua.

Mối quan hệ giữa hai rapper cũng có nền tảng từ King of Rap năm 2020. Khi đó, cả hai đều là những thí sinh nổi bật và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Xuyên suốt chương trình, họ giữ mối quan hệ tích cực và tôn trọng lẫn nhau. Tại vòng chung kết, bộ đôi còn kết hợp cùng Emily làm mới ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình, tạo nên một tiết mục đáng nhớ. Dù 24k.Right dừng chân ở top 8, còn HIEUTHUHAI tiến xa hơn, cả hai vẫn duy trì sự ghi nhận và ủng hộ dành cho nhau sau cuộc thi.

Cả hai rapper quen biết từ King Of Rap (Ảnh: Facebook)

Thực tế, đây không phải lần đầu 24k.Right công khai dành lời khen cho HIEUTHUHAI (Ảnh: FBNV)

Sau King of Rap, 24k.Right tiếp tục tạo dấu ấn khi góp mặt tại Rap Việt mùa 3 (2023) và giành ngôi Á quân. Kết quả này giúp anh tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định vị thế trong giới rap Việt. Không chỉ gây ấn tượng qua các phần thi, 24k.Right còn ghi dấu với loạt ca khúc được yêu thích như Bao Giờ Lấy Vợ, Ổn không, brô?, Vẫn,… Thông qua sản phẩm âm nhạc lẫn cách phát ngôn, nam rapper dần định hình hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, điềm tĩnh, chọn cạnh tranh bằng thực lực thay vì tạo ồn ào và luôn giữ sự tôn trọng với đồng nghiệp. Theo đuổi phong cách trap hiện đại cùng tư duy âm nhạc ổn định, 24k.Right từng bước khẳng định sự trưởng thành trong định hướng nghệ thuật, hướng đến con đường phát triển bền vững và góp phần đưa hip-hop Việt Nam đến gần hơn với đông đảo công chúng.