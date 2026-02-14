Cả cõi mạng đang thi nhau “trả bài” Bùi Công Nam: Dàn sao Việt mướt mồ hôi, cười xỉu với màn bắt trend của Gia Đình Haha

Những ngày qua, sự xuất hiện của Bùi Công Nam cùng ca khúc I Love You đã thổi một làn gió mới mẻ vào thị trường nhạc Việt. Không quảng bá quá rầm rộ vào ngày ra mắt 1/2, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, ngay sát thềm Valentine 14/2, ca khúc này bất ngờ bứt tốc và trở thành một trong những âm thanh viral trên nền tảng TikTok. Điều giữ chân khán giả không đơn thuần nằm ở giai điệu bắt tai, mà chính là thử thách vũ đạo được cộng đồng mạng ví von là màn "đánh đố" tập thể, khiến từ người nổi tiếng đến netizen đều phải chật vật "trả bài".

Những ngày qua, sự xuất hiện của Bùi Công Nam cùng ca khúc I Love You đã thổi một làn gió mới mẻ vào thị trường nhạc Việt (Ảnh: FBNV)

Khác với những trào lưu nhảy cover thông thường thiên về chuyển động cơ thể, trend I Love You tập trung hoàn toàn vào ngôn ngữ ký hiệu. Phần vũ đạo handsign được biên đạo dựa trên nền nhạc đoạn điệp khúc với câu hát " I love you, i love you " lặp lại liên tục. Thoạt nhìn qua các video mẫu, người xem rất dễ bị "đánh lừa" bởi sự nhẹ nhàng của giai điệu. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào thực hiện, độ khó của thử thách mới thực sự lộ diện. Các động tác tay đòi hỏi sự linh hoạt cực cao, phải chuyển đổi liên tục các ký hiệu ngón tay, cổ tay để khớp chuẩn xác với từng nhịp nhanh và dồn dập.

Chính độ khó đầy thách thức này đã vô tình kích thích tâm lý muốn chinh phục của giới trẻ, biến I Love You từ một bài hát đơn thuần trở thành một "bài tập về nhà" của nhiều người. Lướt TikTok những ngày này, cụm từ "trả bài cho chủ tiệm Bùi Công Nam" xuất hiện dày đặc trên xu hướng.

Sức nóng của trào lưu nhanh chóng lan rộng khi hàng loạt gương mặt đình đám của showbiz và các TikToker đồng loạt nhập cuộc. Dàn sao Việt và hot TikToker không đứng ngoài cuộc chơi, góp phần đẩy nhiệt độ của trend với muôn vàn sắc thái khác nhau. Danh sách những "học sinh" chăm chỉ tham gia lớp học handsign này trải dài từ vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú, ca sĩ Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm cho đến Tăng Phúc, BB Trần, bộ đôi Ninh Dương Story, nhóm nhạc UPRIZE,... Mỗi người một vẻ, từ sự chuyên nghiệp nghiêm túc đến những pha xử lý cồng kềnh đầy tính giải trí khiến fan cười nghiêng ngả.

Sức nóng của trào lưu nhanh chóng lan rộng khi hàng loạt gương mặt đình đám của showbiz:

Đặc biệt, sự xuất hiện của gia đình chị Vàng Thị Thông (Gia đình Haha) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng thích thú. Vốn nổi tiếng với những nội dung mộc mạc về cuộc sống thường ngày, màn bắt trend của gia đình chị Thông mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Không cần trau chuốt hình ảnh hay kỹ thuật điêu luyện, sự lúng túng rất tự nhiên và nụ cười rạng rỡ của chị Thông khi cố gắng thực hiện các động tác handsign phức tạp đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác tích cực.

Đặc biệt, sự xuất hiện của gia đình chị Vàng Thị Thông (Gia đình Haha) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng thích thú

Hiệu ứng viral mạnh mẽ từ thử thách handsign đã giúp sản phẩm của Bùi Công Nam trở thành giai điệu quen thuộc trên mạng xã hội những ngày vừa qua. I Love You là ca khúc đánh dấu sự trở lại của nam ca nhạc sĩ sau thời gian dài vắng bóng. Ca khúc tiếp tục là một sáng tác do chính anh chắp bút, với phần sản xuất âm nhạc được thực hiện bởi sự kết hợp ăn ý giữa Bùi Công Nam và producer TDK. Vẫn trung thành với thế mạnh kể chuyện bằng âm nhạc, Bùi Công Nam mang đến một bản Ballad/Pop nhẹ nhàng, khai thác trọn vẹn những cảm xúc trong trẻo của tình yêu đôi lứa.

Hiệu ứng viral mạnh mẽ từ thử thách handsign đã giúp sản phẩm của Bùi Công Nam trở thành giai điệu quen thuộc trên mạng xã hội những ngày vừa qua (Ảnh: FBNV)

Không chạy theo xu hướng nhạc quá phức tạp, Bùi Công Nam chọn lối đi "chậm mà chắc", đánh vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành. Phần hình ảnh của MV cũng là một điểm cộng lớn với sự xuất hiện của nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Những khung hình lãng mạn, màu phim trong trẻo cùng "phản ứng hóa học" ngọt ngào giữa Bùi Công Nam và Thảo Tâm đã tạo nên một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, phù hợp hoàn hảo với không khí mùa Valentine.

Không chạy theo xu hướng nhạc quá phức tạp, Bùi Công Nam chọn lối đi "chậm mà chắc", đánh vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, bằng việc kết hợp khéo léo giữa một sản phẩm âm nhạc chất lượng, đúng thời điểm với một chiến dịch truyền thông thông minh trên TikTok, Bùi Công Nam đã thành công trong việc đưa I Love You đến gần hơn với khán giả trẻ. Trend vũ đạo handsign "khó nhằn" không chỉ giúp bài hát duy trì sức nóng mà còn tạo ra một sân chơi tương tác thú vị, kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ. Dự báo trong những ngày tới, giai điệu "I love you, i love you" cùng với những màn bắt trend handsign từ chuyên nghiệp đến "cồng kềnh" này sẽ còn tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng xu hướng.