Đêm Gala WeChoice Awards 2025 đã khép lại, nhưng dư âm về một bữa tiệc âm nhạc của những cảm xúc thăng hoa và niềm tự hào thì vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí khán giả. Không chỉ là nơi vinh danh những nhân vật truyền cảm hứng, Gala WeChoice năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi là nơi âm nhạc được kể bằng ngôn ngữ của hình ảnh, ánh sáng và những câu chuyện chạm đến trái tim. Đáp lại sự mong chờ của hàng triệu người hâm mộ, trọn bộ các sân khấu trình diễn tại đêm Gala đã chính thức được đăng tải trên kênh YouTube của WeChoice Awards, sẵn sàng để người xem đắm chìm một lần nữa trong những khoảnh khắc nghệ thuật mãn nhãn.

Tiết mục mở màn Cùng Khắc Tên Mình Vào Núi Sông và Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam

Mở màn cho chuỗi cảm xúc ấy là sự hào hùng và thiêng liêng đến từ Cùng Khắc Tên Mình Vào Núi Sông và Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Nếu như bản phối mới của ca khúc cổ động SEA Games 31 - Cùng Khắc Tên Mình Vào Núi Sông tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc vỡ òa chiến thắng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt thì sự xuất hiện của "huyền thoại" Hải Bột bên cạnh Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, buitruonglinh trong Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam lại là một nốt trầm sâu sắc. Đặc biệt nhất, khoảnh khắc các nghệ sĩ trẻ đứng chung sân khấu với 12 bác cựu chiến binh phường Bàn Cờ thực sự là một hình ảnh đẹp và xúc động bậc nhất đêm Gala. Ở đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt, khẳng định sự tiếp nối kiên cường giữa các thế hệ người Việt, nơi ai cũng mang trong mình tình yêu quê hương tha thiết.

ĐỈNH! (P.E.A.K) chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho diện mạo của thế hệ thần tượng mới

WeChoice Awards luôn bắt kịp với hơi thở đương đại, và sân khấu ĐỈNH! (P.E.A.K) chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho diện mạo của thế hệ thần tượng mới. Quy tụ dàn nghệ sĩ Gen Z đình đám gồm Orange, buitruonglinh, CONGB, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA, tiết mục đã mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ đúng nghĩa. Đúng như tinh thần của bản nhạc được yêu thích bậc nhất album chủ đề, các nghệ sĩ đã thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo đồng đều cùng giọng hát live ổn định. Sân khấu được dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc thần tượng, khắc họa rõ nét chân dung của một thế hệ trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết và dám dấn thân. Sự kết hợp ăn ý từ giọng hát đến phong cách trình diễn của dàn lineup này đã tạo nên một tiết mục "đã tai, đã mắt", chuẩn chỉnh phong cách của những ngôi sao giải trí thế hệ mới.

Phương Mỹ Chi - Phương Ly bùng nổ cùng Buôn Trăng x Vỗ Tay

Bên cạnh sự sôi động, Gala WeChoice còn là nơi những ý tưởng nghệ thuật táo bạo được thăng hoa, điển hình là bản mashup Buôn Trăng x Vỗ Tay của Phương Mỹ Chi và Phương Ly. Khán giả được dẫn dắt từ không gian văn hóa đậm chất miền Trung với nghệ thuật hát bội Bình Định, những câu thơ mộc mạc trong Buôn Trăng sang sự rộn ràng, hiện đại của Vỗ Tay. Hai thái cực tưởng chừng đối lập lại hòa quyện đến bất ngờ, tạo nên một "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn với sự tham gia của 55 nghệ sĩ biểu diễn, tôn vinh trọn vẹn bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hiện đại.

Thắng Đời 1-0 của bộ ba BigDaddy, Phúc Du và Đức Phúc

Nói về những sự bất ngờ chắc chắn phải kể đến sân khấu Thắng Đời 1-0 của bộ ba BigDaddy, Phúc Du và Đức Phúc. Sự kết hợp giữa chất rap swag, dứt khoát của BigDaddy và Phúc Du cùng giọng hát cao vút, giàu kỹ thuật của Đức Phúc đã mang đến một tinh thần hip-hop pha trộn pop hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục chính là sự xuất hiện bất ngờ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương. Nếu như Nguyễn Đình Bắc đại diện cho thành công của thể thao Việt Nam trong năm 2025 với loạt danh hiệu từ khu vực đến châu lục, thì Tạ Biên Cương lại mang đến những câu bình luận đã trở thành thương hiệu. Màn tương tác thú vị giữa âm nhạc và bóng đá trên sân khấu nghệ thuật đã khẳng định tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn ra biển lớn.

Liên khúc Những Kẻ Khờ Mộng Mơ tuyệt đối điện ảnh

Ở những gam màu trầm lắng hơn, Liên Khúc: Những Kẻ Khờ Mộng Mơ với bốn ca khúc Người Đầu Tiên - Kho Báu - Em Đau - Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua tựa như những thước phim điện ảnh quay chậm về tình yêu. Không chỉ thăng hoa về mặt âm nhạc với giọng hát của Juky San, (S)TRONG Trọng Hiếu, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng, tiết mục còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên Lê Hoàng Long, Jun Vũ, Hứa Vĩ Văn, Đoàn Minh Anh và Hạ Anh. Các khách mời đã hóa thân trọn vẹn vào từng câu chuyện, hỗ trợ đắc lực cho các ca sĩ trong việc truyền tải thông điệp bài hát, từ đó tạo nên một tổng thể nghệ thuật hài hòa, dẫn dắt khán giả đi qua đủ cung bậc cảm xúc, từ những rung động đầu đời trong trẻo đến những day dứt, tiếc nuối khôn nguôi.

Một tiết mục khác cũng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả là Hoa Ban Nhỏ Bé

Một tiết mục khác cũng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả là Hoa Ban Nhỏ Bé. PiaLinh cùng Bùi Công Nam, Vương Bình và Kai Đinh mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho ca khúc. Ca từ gợi nhắc về những ngày mưa lũ, mất mát nhưng kiên cường của người dân Việt Nam trong năm qua đã được các nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn. Từ những đoạn thì thầm đến những nốt cao hòa quyện, tiết mục như một lời ủi an, xoa dịu những đau thương và tôn vinh sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam trước thiên tai.

Khép lại đêm Gala là sự xuất hiện hoành tráng của Hoà Minzy - Đức Phúc

Khép lại đêm Gala là sự xuất hiện hoành tráng của hai chị em nhà "Hoa Dâm Bụt". Đức Phúc tái hiện lại sân khấu Phù Đổng Thiên Vương - tiết mục từng giúp anh đăng quang Intervision 2025. Với quy mô dàn dựng công phu cùng giọng hát nội lực, nam ca sĩ đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, khẳng định vị thế của một giọng ca thực lực tầm cỡ quốc tế. Ngay sau đó, Hòa Minzy mang đến cái kết viên mãn với bản hit Bắc Bling. Trong tạo hình lộng lẫy tựa công chúa, nữ ca sĩ cùng dàn vũ công nhí đã tạo nên một không gian âm nhạc rộn ràng, tươi vui và ngập tràn hy vọng. Giọng hát cao vút của Hòa Minzy hòa cùng tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả đã khép lại một mùa WeChoice Awards 2025 trọn vẹn cảm xúc.

Hiện tại, fan nhạc đã có thể truy cập kênh YouTube của WeChoice Awards để thưởng thức trọn vẹn các màn trình diễn tại Gala WeChoice Awards 2025.