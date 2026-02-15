Cả MXH bị “ép” nghe nhạc: Người vui người phiền, loạt hit quốc dân được phen sống dậy

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ với trend “chưa nghe nhạc … bao giờ” khi hàng loạt đoạn nhạc quen thuộc bất ngờ được “réo tên” cùng một chủ nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những giai điệu tưởng đã quá quen tai, ai cũng từng nghe qua ở đâu đó, hóa ra lại thuộc về những nghệ sĩ mà công chúng không hề biết đến. Sự bất ngờ ấy nhanh chóng tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt video viral. Không ít người hâm mộ cũng tranh thủ “flex” thần tượng khi chứng minh rằng idol của mình chính là người đứng sau những bản hit từng phủ sóng khắp nơi nhưng lại ít được gọi đúng tên.

Một ví dụ tiêu biểu là Ghen Cô Vy - ca khúc từng vang lên khắp cả nước trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. Từ truyền hình, loa phát thanh cho tới mạng xã hội, giai điệu này gần như trở thành “bài ca quốc dân”, quen thuộc với mọi lứa tuổi. Thế nhưng không phải ai cũng biết đây là phiên bản remake từ Ghen của MIN và Erik - ca khúc từng gây sốt trước đó. Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, Ghen Cô Vy còn được truyền thông quốc tế nhắc đến như một sản phẩm truyền thông sáng tạo trong mùa dịch. Đến hiện tại, nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho bài hát bởi tính thời sự, thông điệp tích cực và sự ra đời đúng thời điểm, giúp âm nhạc trở thành một phần ký ức tập thể của giai đoạn đặc biệt.

Một cái tên khác được nhắc đến nhiều trong trend là Bùi Công Nam. Anh vốn được biết đến với loạt nhạc Tết viral mỗi dịp xuân về, nhưng điều khiến công chúng bất ngờ là nhiều đoạn nhạc quảng cáo sữa phát sóng thường xuyên trên các truyền hình, giai điệu mà hầu như ai cũng từng nghe lại do chính anh sáng tác và thể hiện. Khi cư dân mạng đồng loạt “bóc” ra sự thật này, không ít người mới giật mình vì hóa ra mình đã nghe sản phẩm của nam ca sĩ suốt nhiều năm mà không hề để ý.

Sân chơi Rap Việt cũng góp mặt với loạt tiết mục khiến khán giả bất ngờ. Bản rap Về Quê của Mikelodic kết hợp cùng giai điệu Giấc Mơ Trưa - ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên TikTok. Đặc biệt, đoạn rap “Anh đưa em về quê đưa em ra đồng… Em có lấy anh làm chồng” được cắt ra sử dụng dày đặc trong các video ngắn nhờ ca từ mộc mạc, gợi niềm tự hào quê hương. Tương tự, phần thể hiện của Liu Grace trong Vành Khuyên Nhỏ đã thổi làn gió mới vào giai điệu thiếu nhi quen thuộc. Câu rap “imma Vietnamese girl, em đi thưa về trình. Không phải việc của trí nhớ it’s our culture” nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội, đến mức ngay cả những người không theo dõi chương trình vẫn biết tới trend này. Hay như đoạn rap của Andree Right Hand “Bước vào đây các em phải nép vào. anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào, kể cả mang sneaker hay dép lào. Nhạc anh ai cũng nhảy, mấy em lại thét gào” trong We Go Hard tại Rap Việt mùa 3 cũng được cắt riêng để làm template CapCut, lan truyền mạnh mẽ với phần lyrics “cực chiến” này.

Đặc biệt, đoạn nhạc “Gwenchana ding ding ding” - biến tấu từ câu nói quen thuộc trong tiếng Hàn, trong Không Sao Cả của 7dnight cũng nhanh chóng trở thành một sound viral trên mạng xã hội. Khi được tách riêng và ghép thêm hiệu ứng, đoạn nhạc này tạo cảm giác vui tai, hài hước được lồng ghép trong các video reaction hay nội dung giải trí ngắn. Đáng chú ý, sức lan tỏa của trend không chỉ giới hạn trong nước mà còn xuất hiện trên nhiều nền tảng quốc tế. Không ít người nổi tiếng và idol Kpop tham gia bắt trend, góp phần đưa đoạn nhạc này vượt khỏi phạm vi Vpop để trở thành một hiện tượng mạng.

Không ít người nổi tiếng và idol Kpop tham gia bắt trend





Không chỉ nhạc Việt, nhiều ca khúc quốc tế cũng bất ngờ được gọi tên trong làn sóng này nhờ mức độ quen thuộc với khán giả Việt. Tiêu biểu là Face - màn debut từng tạo tiếng vang của NU'EST. Phần mở đầu dồn dập, kịch tính của ca khúc một thời xuất hiện dày đặc trong các bản cover, clip nhảy hay video chế, trở thành giai điệu gắn liền với ký ức của nhiều fan Kpop. Với concept gai góc và màu sắc âm nhạc khác biệt so với mặt bằng chung thời điểm đó, Face giúp NU’EST nhanh chóng thu hút sự chú ý và được đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thị trường Kpop vốn đào thải khắc nghiệt, nơi mỗi năm có hàng loạt nhóm nhạc mới ra mắt, khiến một bản hit ấn tượng cũng khó bảo chứng cho vị thế lâu dài. Dù từng có giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ nhờ chương trình sống còn và lấy lại sự quan tâm từ công chúng, hành trình của NU’EST vẫn trải qua không ít thăng trầm. Cuối cùng, sau 10 năm hoạt động, nhóm chính thức tan rã, khép lại một chặng đường nhiều kỳ vọng lẫn tiếc nuối.

Giữa thị trường vốn quen thuộc với Vpop, Kpop, Cpop hay US-UK, loạt ca khúc đến từ Philippines cũng khiến khán giả Việt không khỏi bất ngờ vì độ phủ sóng. Pano của Zack Tabudlo viral mạnh đến mức chính chủ còn đăng tải phiên bản kèm lời Việt để chiều lòng người nghe. Trong khi đó, bản sped up LDR của Shoti hay Pasilyo của Sunkissed Lolacũng liên tục xuất hiện trên TikTok, thậm chí vang lên trong các video cầu hôn, lễ cưới. Điều thú vị là không ít người có thể thuộc lòng giai điệu, ngân nga theo từng đoạn cao trào hay sử dụng làm nhạc nền mỗi ngày, nhưng lại không biết ca khúc đến từ Philippines, thậm chí không hiểu trọn vẹn ca từ.

Đa số cư dân mạng đón nhận trend này với tâm thế khá tích cực, như một dịp để cùng nhau ôn lại những bản hit đình đám của nhạc Việt. Nhiều ca khúc từng “làm mưa làm gió” một thời nay được gọi tên trở lại, kéo theo ký ức về cả một giai đoạn âm nhạc sôi động. Tuy nhiên, cũng từ đó xuất hiện một thực tế: có những bài hát nổi tiếng đến mức ai cũng thuộc, nhưng chủ nhân của chúng lại chưa hẳn có vị thế hay danh tiếng tương xứng với độ lan tỏa mà ca khúc đạt được. Trend vì thế vô tình làm nổi bật sự chênh lệch giữa “bài hit” và “tên tuổi nghệ sĩ”.

Bên cạnh sự hưởng ứng, một số ý kiến phản bác cũng xuất hiện khi cho rằng không phải trường hợp nào được đưa vào trend cũng thực sự “viral” theo nghĩa đại chúng. Có những ca khúc chỉ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ nhất định, nhưng lại được đặt cạnh những bản hit từng phủ sóng truyền hình, mạng xã hội và đời sống. Điều này khiến khái niệm “viral” trở nên thiếu rạch ròi, dễ gây tranh cãi.

Đáng chú ý, nhiều bình luận ám chỉ đến các ca khúc gắn với Tân Binh Toàn Năng - nơi quy tụ các nghệ sĩ trẻ, mới bước vào thị trường và chưa có bản hit thực sự bùng nổ như các đàn anh, đàn chị đi trước. Một bộ phận khán giả cho rằng mức độ nhận diện của chương trình phần lớn đến từ chiến dịch quảng bá dày đặc trên Spotify. Thậm chí, có người thẳng thắn chia sẻ rằng họ biết đến Tân Binh Toàn Năng chủ yếu qua các đoạn quảng cáo lặp lại nhiều lần đến mức ám ảnh, hơn là từ một ca khúc thật sự tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên.

Hiện tại, trào lưu vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội, với ngày càng nhiều bài hát được “đào lại”, thậm chí không ít ca khúc cũ ghi nhận lượt nghe tăng trở lại sau nhiều năm phát hành. Ở một góc độ khác, trend này cũng cho thấy cách âm nhạc có thể được “tái sinh” nhờ nền tảng số và thói quen chia sẻ của người dùng. Đồng thời, đây cũng trở thành một cách để khán giả ôn lại những bản hit nhạc Việt từng gắn với từng giai đoạn cụ thể, từ thời hoàng kim của nhạc số đến xu hướng streaming hiện tại.