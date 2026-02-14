“Nghe Jack hát nhạc phim Trường Giang mới thấy OST Bố Già đỉnh nhất khi hát về cha”

Chiều 13/2, phim Tết Nhà Ba Tôi Có Một Phòng của Trường Giang chính thức có buổi gặp gỡ truyền thông và chiếu sớm. Bên cạnh nội dung phim và dàn diễn viên, ca khúc nhạc phim Đứa Trẻ Mùa Đông Chí do Jack - J97 thể hiện trở thành tâm điểm bàn luận. Trước đó, việc Trường Giang công bố Jack đảm nhận phần OST đã tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Chiều 13/2, phim Tết Nhà Ba Tôi Có Một Phòng của Trường Giang chính thức có buổi gặp gỡ truyền thông và chiếu sớm

Ca khúc nhạc phim Đứa Trẻ Mùa Đông Chí do Jack - J97 thể hiện trở thành tâm điểm bàn luận

Theo các video ghi lại tại rạp chiếu, ca khúc được phát ở phần cuối phim. Dù chưa có bản audio chính thức, nhiều trích đoạn ngắn đã được chia sẻ, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Không ít ý kiến tập trung vào cách xử lý ca khúc và chất giọng của Jack. Một tài khoản nhận xét: “Bài không dở nha nhưng ca sĩ hát dở, không phải tại anti mà chê đâu”. Có ý kiến so sánh trực diện: “Thua bài Điều cha chưa nói của Trấn Thành sáng tác nữa” hay “Bài Điều cha chưa nói của Bố Già vẫn xúc động hơn nhiều”.

Một số bình luận thể hiện quan điểm gay gắt hơn như: “Nghe xong thấy OST bên Bố Già vẫn peak nhất OST về cha, nghe lần nào rớt nước mắt lần đó”, “Nhạc gì như cái đồ thị hình sin vậy trời, muốn luyến chỗ nào là luyến”, “Như nhạc AI rồi cố nhét lời vô cho hợp melody vậy”. Song song đó, một bộ phận khán giả cho rằng nên chờ bản chính thức trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Việc so sánh với nhạc phim điện ảnh Bố Già ra mắt năm 2021 là điều dễ hiểu khi cả hai tác phẩm đều khai thác chủ đề tình cha con (Ảnh: FBNV)

Việc so sánh với nhạc phim điện ảnh Bố Già ra mắt năm 2021 là điều dễ hiểu khi cả hai tác phẩm đều khai thác chủ đề tình cha con. Thời điểm đó, Trấn Thành công bố hai ca khúc OST là Sao Cha Không do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện và Cha Già Rồi Đúng Không do Ali Hoàng Dương trình bày. Cộng hưởng cùng sức hút phòng vé, hai bản nhạc nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, trở thành những ca khúc gắn liền với cảm xúc của khán giả về đề tài gia đình. Hiện tại, hai OST này lần lượt đạt khoảng 30-31 triệu lượt xem trên YouTube của Trấn Thành.





Cha Già Rồi Đúng Không do Ali Hoàng Dương trình bày

Sao Cha Không do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện

Từ giai điệu, ca từ đến cách xử lý của Phan Mạnh Quỳnh và Ali Hoàng Dương khi thể hiện nhạc phim Bố Già đều nhận phản hồi tích cực. Trong bối cảnh đó, Đứa Trẻ Mùa Đông Chí càng bị soi xét kỹ lưỡng hơn.

Trước thời điểm phim ra mắt, quyết định mời Jack tham gia dự án đã gây tranh luận. Nam ca sĩ từng vướng nhiều ồn ào đời tư và từng bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động sau màn trình diễn bị cho là phản cảm. Do đó, sự xuất hiện của Jack trong dự án điện ảnh dịp Tết được xem là lựa chọn nhiều rủi ro. Ở chiều ngược lại, việc hợp tác này cũng giúp bộ phim thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và mạng xã hội trong giai đoạn cạnh tranh cao điểm.

Trước thời điểm phim ra mắt, quyết định mời Jack tham gia dự án đã gây tranh luận

Trong khi bản đầy đủ của Đứa Trẻ Mùa Đông Chí chưa được phát hành chính thức, các ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục xuất hiện. Câu chuyện về hiệu ứng của một bản nhạc phim, đặc biệt với đề tài gia đình vốn dễ chạm đến cảm xúc số đông cho thấy OST không chỉ là phần bổ trợ cho tác phẩm điện ảnh mà còn có thể trở thành yếu tố được đặt lên bàn cân, so sánh và đánh giá độc lập.