Binz yêu Châu Bùi tình thế này cơ mà!

Đúng dịp 14/2, Châu Bùi bất ngờ đăng trạng thái úp mở về “2 cuộc đời trong hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine”, thậm chí còn tự nhận mình thuộc “team 27 Tết”. Chi tiết này ngay lập tức làm dấy lên loạt suy đoán xoay quanh chuyện tình cảm của cô với Binz. Trước đó không lâu, nam rapper vừa ra mắt ca khúc Gọi Anh Dậy với màu sắc khá trầm buồn, trong khi cả hai thời gian qua vẫn âm thầm theo dõi nhau nhưng hạn chế tương tác hay đăng ảnh chung như trước, càng khiến tin đồn rạn nứt lan rộng.

Dòng trạng thái đáng ngờ của Châu Bùi đúng dịp Valentine

Tuy nhiên, khi bàn tán còn chưa kịp lắng xuống, Binz đã có màn “đáp trả” trên mạng xã hội. Anh chia sẻ khoảnh khắc đời thường đèo Châu Bùi trên xe đạp điện, cả hai ăn mặc giản dị nhưng toát lên sự gần gũi, tình tứ. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, và ngay sau đó Châu Bùi cũng chia sẻ lại ca khúc Valentine của Binz mang tên Được Không?. Loạt động thái này được xem như câu trả lời rõ ràng nhất, khiến dân mạng xí xoá hết những đồn đoán trước đó.

Dân tình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện ra một chi tiết thú vị. Hoá ra, suốt thời gian qua, Binz đã ngầm giữ streak “tình iu” với Châu Bùi qua 3 nhạc phẩm mới nhất của mình. Nếu sắp xếp lại và đọc theo đúng trình tự thời gian phát hành, chúng ta sẽ có: “Em Gọi Anh Dậy Được Không?”. Câu nói ngắn, giản dị, gần gũi mà tình vô cùng, phần nào nói lên mối quan hệ hiện tại giữa 2 người.

Binz giữ steak "tình iu" qua 3 ca khúc mới nhất

Ngay dưới bài đăng của Binz và nhiều trang đưa tin, phần bình luận lập tức “vỡ trận”. Không ít người hài hước xin lỗi vì lỡ tưởng tượng kịch bản “toang”, trong khi fan ruột của cặp đôi thì đồng loạt bày tỏ sự thích thú chuỗi ngày thấp thỏm.

Có người cho rằng việc ít tương tác chỉ đơn giản là cách cả hai giữ sự riêng tư. Có người lại nhận xét Binz vốn trước nay vẫn chọn cách yêu trầm lặng, nên không thể lấy tần suất đăng ảnh làm thước đo tình cảm. Thậm chí, nhiều fan còn gọi vui đây là chiến lược Valentine thông minh: tung nhạc buồn trước, thả ảnh ngọt sau, khiến cảm xúc công chúng đi từ lo lắng đến vỡ oà.

Đặc biệt, mật mã tình yêu “Em Gọi Anh Dậy Được Không?” được chia sẻ rầm rộ. Không ít người khen Binz cao tay khi biến sản phẩm âm nhạc thành một cách bày tỏ tình cảm tinh tế. Ngoài ra, 3 ca khúc liên tiếp được cho là dấu hiệu của một kỷ nguyên âm nhạc khác của Binz sắp bắt đầu, 2 năm kể từ Keep Cầm Ca.

Mật mã tình yêu “Em Gọi Anh Dậy Được Không?” khiến dân mạng thích thú

Em không phải bản nhạc dễ nghe, không có hook, bài rất nội tâm và chậm, có thể người nghe sẽ cảm thấy hơi chậm hoặc nặng. Giai điệu Em được mở ra bằng tiếng piano trầm lắng, điểm xuyết guitar nhẹ nhàng như những nhịp thở chậm của một người đang cố níu lại ký ức. Nhưng đây có thể coi là một trong những bài rap giàu cảm xúc của Binz. Nếu trước đây Binz thường dùng ngôn ngữ hoa mỹ để ca ngợi tình yêu, thì lần này anh nói về sự mất mát và sự bất lực của con tim, một cảm xúc ít thấy trong âm nhạc của anh.

Trong Gọi Anh Dậy, Binz hiện lên với tâm thế khép kín, lạc lõng khi những kết nối quen thuộc dần rơi vào im lặng. Hình ảnh tin nhắn chỉ nhận lại một chữ “seen” trở thành ẩn dụ cho khoảng cách ngày càng xa, không chỉ trong tình yêu mà cả với anh em, bạn bè - những người anh từng sát cánh. Suốt ca khúc là chuỗi tự vấn “từ khi nào” về việc mình trở nên khó gần, thất hứa và dần biến thành kiểu người chính bản thân cũng không muốn đối diện.

Vẫn đúng như công thức ở 2 ca khúc trên, Được Không? cũng được xây dựng trên nền nhạc piano nhẹ nhàng mà day dứt. Nhưng lần này, Binz rủ rê Châu Bùi song ca với mình, thế là x2 độ suy. Lyrics lược giản hết mức để dễ nhận được sự đồng cảm của những người nghe nhạc ngoài kia, những người đang bế tắc trong cuộc sống nhưng vẫn còn tình yêu để nương tựa.