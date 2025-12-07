Phát hiện “mỹ nhân” khiến Binz mất tập trung, hoảng hốt không thể rap nổi!

Tối 5/12, sự kiện fancon của Nhà Trẻ - tập hợp những Anh Tài bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Đêm nhạc quy tụ dàn line-up đình đám gồm Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic, Duy Khánh, Kiên Ứng và HuyR. Không chỉ trình diễn những bản hit quen thuộc, các nghệ sĩ còn tạo nên nhiều khoảnh khắc giao lưu gần gũi, khiến bầu không khí trong khán phòng luôn sôi động. Tâm điểm của sự chú ý thuộc về màn trình diễn solo ca khúc Bigcityboi - Binz. Nam rapper bất ngờ gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” vì một “mỹ nhân” không ai ngờ đến.

Màn solo của Binz gây sốt vì nhân vật đặc biệt

Mọi chuyện bắt đầu khi Binz mang bản hit Bigcityboi lên sân khấu solo. Vẫn là phong thái bad boy lạnh lùng, cool ngầu thường thấy, Binz đang làm chủ sân khấu cực tốt thì bất ngờ, BB Trần xuất hiện với vai trò dancer phụ họa mà không hề báo trước. Đáng nói, nam diễn viên không chọn trang phục bình thường mà diện nguyên một set đồ chặt chém hết phần thiên hạ với váy hồng xếp ly ngắn cũn, áo khoác lông trắng sang chảnh, kết hợp cùng mái tóc vàng rực rỡ và lớp makeup sắc sảo. Sự xuất hiện của BB Trần với giao diện "búp bê" đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, làm lu mờ hoàn toàn nhân vật chính.

Binz giật mình hoảng hốt vì BB Trần

Biểu cảm "cứng đơ" của Binz khi gặp BB Trần gây bão

Không dừng lại ở việc đi catwalk sương sương, BB Trần liên tục thực hiện những động tác vũ đạo uốn éo, tiếp cận Binz ở cự ly gần và tung ra những sự tương tác đầy táo bạo. Chính sự nhiệt tình thái quá và thần thái "quyết tâm chiếm spotlight" này đã khiến Binz cũng phải hoảng loạn. Đỉnh điểm của màn trình diễn là khoảnh khắc Binz đang rap hăng say bỗng nhiên khựng lại, buông mic cười trừ đầy bất lực.

Cựu huấn luyện viên của Rap Việt đã phải thú nhận thẳng thắn vào micro ngay trên sân khấu: "Em quên lời rồi! Mất tập trung quá!". Câu nói thật thà của Binz khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng cười và tiếng hò reo cổ vũ, biến đây trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn.

Sau đó, Binz cũng vô cùng phối hợp trình diễn với BB Trần

Ngay sau khi đoạn clip Binz quên lời trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, BB Trần cũng không thể ngồi yên trước tội lỗi của mình. Ngay dưới video đăng tải khoảnh khắc này cảu một người hâm mộ, nam diễn viên đã để lại một bình luận đầy vẻ hối lỗi nhưng vẫn không kém phần hài hước: "Trời ơi, em không ngờ tới khúc này Binz ơi, lỗi em".

Lời thú nhận nửa đùa nửa thật của BB Trần càng khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn trong mắt fan. Có thể thấy, chính bản thân BB Trần cũng không lường trước được việc giao diện và sự nhiệt tình của mình lại có sức công phá mạnh mẽ đến mức khiến một rapper chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm sân khấu như Binz phải quên sạch lời bài hát trong tích tắc.

BB Trần vốn được mệnh danh là "bậc thầy biến hình"

Giao diện búp bê khiến khán giả dù xem BB Trần biến hình bao nhiêu lần thì vẫn sốc

Việc Binz bị "khớp" trước BB Trần là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong showbiz Việt, BB Trần vốn được mệnh danh là "bậc thầy biến hình". Không chỉ đơn thuần là đội tóc giả hay mặc váy cho vui, BB Trần luôn đầu tư cực khủng cho mỗi lần xuất hiện của mình, từ trang phục thiết kế riêng, layout makeup cầu kỳ cho đến thần thái chuẩn chỉnh từng milimet. Nếu theo dõi hành trình của BB Trần, đặc biệt là trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả sẽ thấy anh chàng luôn là người tiên phong trong việc mang đến những concept độc lạ và mãn nhãn.

Binz viral bởi khoảnh khắc quên lời

Sự cố quên lời của Binz trở thành điểm nhấn đắt giá nhất của tiết mục, mang lại tiếng cười sảng khoái, tự nhiên cho khán giả. Màn kết hợp đầy ngẫu hứng và sự cố quên lời dễ thương này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều lần như một kỷ niệm để đời của cả hai.