Mỹ nhân sở hữu album bán chạy suốt 208 tuần: Nghỉ học từ lớp 11, đổi đời chỉ nhờ một video tự quay trong phòng ngủ

Doja Cat hiện được xem là một trong những nghệ sĩ rap/pop có sức ảnh hưởng nổi bật nhất làn sóng pop/rap hiện đại. Thế nhưng, ít ai biết hành trình đi đến vị trí thành công như hiện tại, bắt đầu từ một quyết định rẽ hướng khi cô còn đang học trung học.

Doja Cat tên thật là Amala Ratna Zandile Dlamini. Doja Cat nghỉ học khi đang học lớp 11, ở tuổi 16. Cô cho biết bản thân không tìm thấy sự phù hợp trong môi trường trường lớp và muốn dành toàn bộ thời gian cho âm nhạc. Không qua đào tạo bài bản trong ngành công nghiệp giải trí, cô tự học sáng tác, thu âm bằng GarageBand và đăng tải sản phẩm lên SoundCloud.

Doja Cat hiện được xem là một trong những nghệ sĩ rap/pop có sức ảnh hưởng nổi bật nhất làn sóng pop/rap hiện đại (Ảnh: X)

Tuy nhiên, con đường khởi đầu không hề suôn sẻ. Tháng 3/2018, cô phát hành album đầu tay Amala , nhưng dự án gần như không tạo được hiệu ứng đáng kể về thương mại lẫn truyền thông. Album không đạt thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng và nhận ít sự quan tâm từ công chúng. Sau này, Doja Cat thừa nhận Amala chưa phản ánh trọn vẹn cá tính âm nhạc của mình, đồng thời quá trình phát hành thiếu định hướng và không được đầu tư quảng bá mạnh mẽ, khiến sự nghiệp rơi vào trạng thái chững lại.

Chính trong thời điểm tưởng như bị "đặt ra ngoài lề", một quyết định táo bạo đã thay đổi tất cả. Tháng 8/2018, Doja Cat tự quay và đăng tải MV Mooo! trên YouTube. Video được thực hiện đơn giản trong phòng ngủ, với phong cách hài hước, màu sắc "meme" và tinh thần tự do khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh pop truyền thống. Không đi kèm chiến dịch truyền thông rầm rộ, Mooo! vẫn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Hiệu ứng bùng nổ này không chỉ giúp cô mở rộng lượng khán giả mà còn buộc hãng đĩa phải nhìn nhận lại tiềm năng của mình.

Doja Cat tự quay và đăng tải MV Mooo! trên YouTube:

Sau cú hích từ Mooo! , sự nghiệp của Doja Cat bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Album Hot Pink giúp cô khẳng định vị thế trong thị trường mainstream, đặc biệt khi ca khúc Say So vươn lên vị trí No.1 trên Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín của Mỹ do tạp chí Billboard công bố hằng tuần. Thành tích này đưa Doja Cat trở thành một trong những nghệ sĩ pop/rap nổi bật nhất thời điểm đó.

Đà thăng hoa trong sự nghiệp của Doja Cat được củng cố mạnh mẽ với Planet Her - dự án được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ rapper tính đến thời điểm hiện tại. Album quy tụ nhiều bản hit có sức lan tỏa lớn như Kiss Me More (hợp tác cùng SZA và giành giải Grammy), Woman và Need to Know . Nhờ chuỗi ca khúc duy trì độ phủ sóng dày đặc trên các nền tảng nghe nhạc và sóng phát thanh, Planet Her không chỉ tạo hiệu ứng bùng nổ nhất thời mà còn giữ được sức hút ổn định trong thời gian dài.

Đặc biệt, album cho thấy độ bền ấn tượng trên Billboard 200 - bảng xếp hạng 200 album phổ biến nhất tại Mỹ, được tính dựa trên doanh số bán ra và lượt nghe trực tuyến quy đổi. Tính đến cuối năm 2025, Planet Her đã trụ hạng hơn 208 tuần trên Billboard 200, trở thành một trong những album trụ hạng lâu nhất trên Billboard 200 trong lịch sử của các nghệ sĩ nữ rap.

Đà thăng hoa trong sự nghiệp của Doja Cat được củng cố mạnh mẽ với Planet Her (Ảnh: X)

Năm 2023, Doja Cat tiếp tục làm mới hình ảnh với Scarlet, thiên về chất rap cá tính và gai góc hơn. Đĩa đơn Paint the Town Red đạt No.1 trên Billboard Hot 100 và đồng thời dẫn đầu Billboard Global 200, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của cô trong dòng chảy pop/rap đương đại.

Năm 2023, Doja Cat tiếp tục làm mới hình ảnh với Scarlet, thiên về chất rap cá tính và gai góc (Ảnh: X)

Gần đây nhất, tháng 9/2025, cô phát hành album phòng thu thứ năm Vie , đánh dấu sự pha trộn giữa pop, funk, disco và rap hiện đại, cho thấy định hướng âm nhạc giàu màu sắc trình diễn hơn so với giai đoạn trước. Song song với việc quảng bá album, Doja Cat thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu lớn nhất sự nghiệp, kéo dài từ cuối 2025 sang 2026 và biểu diễn tại các địa điểm biểu tượng như Madison Square Garden. Bên cạnh các đêm diễn riêng, Doja Cat còn xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế lớn, tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên bảng xếp hạng và mạng xã hội, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ pop/rap có tầm ảnh hưởng toàn cầu hiện nay.