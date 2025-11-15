Sau 3 kỷ nguyên bùng nổ với Hot Pink, Planet Her và Scarlet, Doja Cat tiếp tục trở lại đường đua với album Vie phát hành ngày 26/9. Tưởng như sức nóng của nữ nghệ sĩ hạng A sẽ đảm bảo cho album một chu kỳ hoạt động dài hơi, một màn comeback hoành tráng thì thực tế lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Mới đây, loạt bài báo đưa tin Vie đã “bay màu” khỏi Billboard 200 chỉ sau 4 tuần tính điểm, trở thành album trụ hạng ngắn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Doja Cat. Planet Her phát hành từ 2021 vẫn đang nằm “yên vị”, thu về hơn 200 tuần trụ hạng trên Billboard 200. Thành tích này giúp Doja Cat trở thành một trong những ca sĩ nữ có album chạy đường dài tốt nhất lịch sử Billboard. Vie thì không thể tiếp bước những gì “đàn chị” đã làm.

Album Vie của Doja Cat đã mất dạng khỏi Billboard 200 sau 4 tuần trụ hạng

Hơn thế nữa, phong độ trồi sụt này đã được tiên đoán từ trước. Theo ghi nhận của chúng tôi, Vie chỉ thu về hơn 39 triệu lượt stream tuần đầu tiên, thấp hơn đến 70% so với 132 triệu lượt stream tuần đầu của Planet Her. Dù đạt 13 triệu lượt nghe Spotify trong ngày đầu, con số cao nhất cuối tuần phát hành nhưng không duy trì được lâu dài. Chỉ sau vài ngày, hiệu ứng truyền thông suy yếu, các ca khúc không tạo được trend hay bám trend trên MXH.

Planet Her là cái bóng quá lớn đối với Doja Cat

Việc Vie rời cuộc chơi quá sớm khiến cộng đồng fan không khỏi thất vọng, nhiều ý kiến cho rằng Doja Cat đã sử dụng cạn kiệt “phép màu” tạo hit, vốn là lợi thế lớn nhất của cô trong suốt 5 năm qua.

Điều mỉa mai nằm ở chỗ, Vie lại được các nhà phê bình đánh giá là album có tính nhất quán và liền mạch nhất trong sự nghiệp Doja Cat. Sự táo bạo trong âm thanh, cách kết hợp pop - rap - thử nghiệm cho thấy Doja Cat vẫn không ngừng sáng tạo, cá tính âm nhạc độc đáo top đầu thế hệ.

Nói đến concept, Doja Cat là một cái tên không thể bỏ qua

Cách cô “cook” nhạc lẫn concept lấy cảm hứng từ thập niên 80 giúp bản thân tiếp tục trở thành nghệ sĩ khó đoán nhất nhì trong giới mainstream. Tuy nhiên, sự tiên phong không đồng nghĩa với bảo chứng về thành công , và Vie có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất rằng sự sáng tạo dù có xuất sắc nhưng thị trường không còn đáp lại như trước.

Một lý do quan trọng khác là Doja Cat không có một fanbase lớn mạnh và "chiến" như nhiều ngôi sao cùng thời như Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo… Cô hoạt động chủ yếu dựa vào sức lan tỏa từ công chúng và hiệu ứng streaming: nhạc hay thì đạt tầm “quốc dân”, nhạc chưa đủ hot thì flop nhanh chóng. Vie chính là ví dụ điển hình: dù chất lượng âm nhạc cao, được giới phê bình đánh giá tốt, nhưng thiếu hit bám trend, album vẫn không được công chúng đón nhận như kỳ vọng.

Loạt con số đáng báo động cho thấy Doja Cat đang bước vào giai đoạn chững trong sự nghiệp. Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định hoặc cô sẽ bật lại mạnh mẽ nếu như “phép màu” một lần nữa quay trở lại, hoặc đây là khởi đầu cho sự hết thời của một ngôi sao hạng A từng thống trị thị trường streaming.