Kể từ khi hai đêm concert Em Xinh Say Hi khép lại vào giữa tháng 10 năm ngoái, nhà sản xuất gần như giữ im lặng tuyệt đối về khả năng trở lại của chương trình. Không một “hint”, không một thông báo úp mở, mọi động thái đều khiến khán giả phải tự suy đoán. Chính sự im ắng ấy lại càng khiến cộng đồng người hâm mộ đứng ngồi không yên, liên tục theo dõi fanpage chính thức cũng như săm soi từng động thái nhỏ từ những nữ nghệ sĩ được cư dân mạng gọi tên cho mùa tiếp theo.

Mới đây, trên kênh TikTok của đơn vị sản xuất Em Xinh, MIN xuất hiện trong 1 video quảng bá cho chương trình âm nhạc dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Nữ ca sĩ bật mí đôi chút về set quay, hiệu ứng cơn mưa giả trên sân khấu. Không chỉ đơn thuần là khách mời cho một sân khấu Tết, cách ekip gọi thẳng cô là “Em Xinh” ngay trên caption được xem như một động thái không hề ngẫu nhiên. Trong bối cảnh nhà sản xuất Em Xinh Say Hi vẫn kín tiếng về mùa 2, việc để lộ danh xưng này chẳng khác nào một pha “thả thính” đúng thời điểm.

NSX công khai gọi MIN là Em Xinh, nói lên cô nàng rất có thể là thí sinh đầu tiên của mùa 2

Nếu MIN thực sự góp mặt, cô sẽ là một quân bài đáng gờm. Sở hữu loạt hit như Có Em Chờ, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế … nữ ca sĩ nhiều năm qua vẫn giữ phong độ ổn định cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Điều khiến netizen đặc biệt bàn tán chính là visual “hack tuổi” của cô. Ở ngưỡng U40, MIN vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung và xinh xắn, phong cách thời trang năng động và thần thái sáng bừng khó trộn lẫn - và đây là những yếu tố vô cùng phù hợp trong Em Xinh.

Trên MXH, phản ứng của cư dân mạng chủ yếu là hào hứng và thích thú. Nhiều bình luận cho rằng nếu MIN tham gia, mùa 2 sẽ có thêm màu sắc pop hiện đại, đồng thời tạo ra sự cân bằng giữa những gương mặt Gen Z và lớp nghệ sĩ đàn chị giàu kinh nghiệm. Một số fan còn “đẩy thuyền” các màn kết hợp tiềm năng, dự đoán cô có thể tạo nên những tiết mục bùng nổ nếu bắt cặp cùng các nữ nghệ sĩ cá tính khác.

Ngấp nghé ngưỡng tứ tuần, MIN vẫn duy trì được phong độ nhan sắc trẻ đẹp đến khó tin

Nhắc đến MIN, khán giả Vpop khó có thể bỏ qua hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ với dòng nhạc pop hiện đại, bắt tai và giàu tính xu hướng. Bắt đầu được biết đến từ cộng đồng underground Hà Nội, MIN từng bước chuyển mình thành một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng hit “tiệm cận quốc dân” đáng nể. Âm nhạc của cô ghi điểm nhờ giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi với giới trẻ và phong cách hình ảnh chỉn chu, hợp thời.

Suốt hơn 10 năm hoạt động, cô xây dựng cho mình một playlist thanh xuân với loạt ca khúc có độ nhận diện cao trong công chúng. Từ Y.Ê.U, Tìm, Có Em Chờ đến Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu … Giai đoạn vàng của nhạc Pop Việt thập niên 2010 đều có dấu ấn nghệ thuật rất rõ của MIN. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV trăm triệu view và 7 bản hit Top 1 Trending.

Năm 2025, Min trở lại thành công với album Dear Min . Dear Min là một sản phẩm mang đậm dấu ấn và cảm xúc cá nhân. Và qua các bài hát trong album, Min khắc họa chặng đường vài năm đã qua, nơi cô dám đối mặt với góc rất khác trong tâm hồn là nỗi buồn thay vì sự trẻ trung, vui tươi như đã thấy. Dear Min đứng đầu nhiều BXH âm nhạc, giúp Min hâm nóng tên tuổi thành công sau thời gian dài im ắng.

MIN đã có một năm tái xuất thành công với Dear Min

Trong chiến dịch quảng bá cho WeChoice Awards 2025 , MIN tham gia góp giọng vào ca khúc Hoa Ban Nhỏ Bé , track nhạc thuộc album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Kết hợp cùng Bùi Công Nam, Vương Bình và Kai Đinh, bộ tứ mang đến những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Hoa Ban Nhỏ Bé cũng là ca khúc viral nhất nhì toàn bộ album nhờ thông điệp và phần nghe chạm đến trái tim.

Đặc biệt, phần điệp khúc do MIN thể hiện được xem là “trục cảm xúc” của toàn bộ ca khúc. Giọng hát mềm nhưng đủ nội lực của cô làm nổi bật thông điệp: “Thân ta tuy nhỏ bé, mà con tim ta mạnh mẽ / Ta sẽ vững vàng giữa non ngàn” . Không quá phô trương, nhưng đủ sâu để đọng lại. Đó cũng là cách MIN nhiều lần ghi dấu trong các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc cộng đồng.