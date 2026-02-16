Cặp mỹ nhân visual - body nét căng, bị ghét đến mấy cũng không thể phủ nhận nhan sắc là ngoại lệ

Mới đây, một bức ảnh chụp bằng cam thường ghi lại khoảnh khắc của Karina và Giselle đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Được biết, đây là khoảnh khắc hai nữ idol biểu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn SMTOWN Live 2025-26 tại Bangkok vào ngày 14/2 vừa qua. Không phải ảnh đã qua chỉnh sửa hay filter cầu kỳ, chỉ là một khung hình cam thường bắt trọn giữa sân khấu, nhưng cũng đủ khiến netizen “dậy sóng”.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt chính là visual và vóc dáng nổi bật của hai thành viên aespa. Dưới ống kính không qua chỉnh sửa, Karina và Giselle vẫn sở hữu đường nét sắc sảo, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng phong thái sân khấu đầy cuốn hút. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc “tựa AI”, body chuẩn chỉnh và thần thái đúng chuẩn idol thế hệ mới. Thậm chí, không ít non-fan cũng phải thừa nhận rằng đây là một trong những cặp visual nổi bật nhất nhì Kpop hiện tại.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt chính là visual và vóc dáng nổi bật của hai thành viên aespa:

Tuy nhiên, cũng chính vì là hai gương mặt nổi bật bậc nhất đội hình, Karina và Giselle luôn trở thành tâm điểm chú ý trong mọi lần xuất hiện. Từ biểu cảm trên sân khấu đến những khoảnh khắc đời thường, tất cả đều dễ dàng lọt vào “vùng soi chiếu” của công chúng. Đi cùng với độ phủ sóng rộng rãi là áp lực dư luận và hàng loạt tranh cãi xoay quanh cả hoạt động nghệ thuật lẫn đời tư. Không ít lần, hai thành viên aespa phải đối diện với những luồng ý kiến trái chiều, thậm chí là làn sóng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội. Dẫu vậy, giữa những ồn ào ấy, điều khó có thể phủ nhận chính là sức hút bền bỉ về mặt hình ảnh và tầm ảnh hưởng ngày càng rõ nét của cả hai.

Karina và Giselle luôn trở thành tâm điểm chú ý trong mọi lần xuất hiện:

Karina sinh năm 2000, ra mắt cùng aespa vào cuối năm 2020 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những gương mặt hot nhất lứa idol gen 4. Cô liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng thương hiệu, được loạt nhãn hàng lớn săn đón và trở thành “át chủ bài” trong nhiều chiến dịch quảng bá từ thời trang, mỹ phẩm cho đến trang sức cao cấp. Dù từng đối mặt với nhiều tranh cãi, Karina vẫn giữ được sức hút ổn định, luôn nằm trong nhóm idol có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế hệ mới. Chính vì vậy, việc chỉ một bức ảnh chụp vội cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao càng cho thấy độ phủ sóng đáng nể của cô.

Karina là một trong những gương mặt hot nhất lứa idol gen 4: (Ảnh: X)

Cùng sinh năm 2000, Giselle mang hai dòng máu Nhật - Hàn và đảm nhận vai trò rapper chính khi debut cùng aespa vào năm 2020. Nếu Karina sớm được công nhận là visual nổi bật thì Giselle lại có xuất phát điểm nhiều thử thách hơn. Thời gian đầu, cô từng vấp phải ý kiến trái chiều về ngoại hình, nghi vấn “dao kéo” hay tin đồn debut nhờ gia thế. Tuy nhiên, theo thời gian, Giselle dần khẳng định vị trí của mình trong nhóm bằng phong cách trình diễn ngày càng tự tin và thần thái cuốn hút hơn trên sân khấu. Visual được nhận xét thăng hạng rõ rệt qua từng lần xuất hiện, đồng thời sức hút cá nhân cũng tăng lên đáng kể. Hiện tại, Giselle không chỉ là mảnh ghép quan trọng trong đội hình mà còn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo nhờ cá tính nổi bật và hình ảnh ngày càng hoàn thiện.

Hiện tại, Gisellesở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo: (Ảnh: X)