Mới đây, IVE chính thức mở màn kỷ nguyên mới trong hành trình âm nhạc với MV mở đường BANG BANG. BANG BANG nằm trong album phòng thu thứ hai REVIVE+ của nhóm - một ca khúc mang đậm màu sắc EDM/electronic hiện đại. Rũ bỏ lại hình tượng ngọt ngào và tươi sáng, IVE trở lại hình tượng “gái slay” như thời Baddie khiến công chúng phát cuồng.

IVE chính thức mở màn kỷ nguyên mới trong hành trình âm nhạc với MV mở đường BANG BANG (ảnh: Starship)

Sau 6 ngày phát hành, MV thu về 13 triệu view - một con số không nhỏ nhưng chưa đủ tầm với vị thế của IVE hiện tại. Về tình hình nhạc số, IVE chứng minh thế mạnh khi xâm chiếm toàn bộ các BXH, đóng chiếm Top 1 tổng điểm toàn chart. Thành tích này đã đẩy đàn em cùng công ty KiiiKiii với siêu phẩm đang hot - 404 (New Era) - xuống vị trí thứ 2.

Nhờ sức nóng không tưởng, loạt sân khấu âm nhạc hàng tuần của 6 mỹ nhân nhận được sự chú ý lớn. Tại M Countdown vừa qua, fancam ghi lại phần trình diễn do Liz thể hiện bất ngờ viral. Cô nàng gây ấn tượng với khả năng nhảy gãy gọn, mạnh mẽ vô cùng hút mắt. Đặc biệt, dân tình như bị mê hoặc bởi thần thái và nguồn năng lượng của giọng ca chính IVE.

Đoạn fancam viral trên X và TikTok, thu về hàng triệu view

Ở thời điểm hiện tại, Liz đã lột xác với ngoại hình vô cùng xinh đẹp sau hành trình giảm cân kéo dài 2 năm. Các đường nét trên khuôn mặt ngày càng sắc sảo, nhan sắc thăng hạng thấy rõ. Tuy nhiên người hâm mộ chợt nhận ra Liz ngày càng trông giống Jang Wonyoung. Từ đôi mắt to tròn, khuôn miệng và đôi môi căng mọng, tới cả kiểu tóc hay chấm nốt ruồi, Liz như thể bản sao vô tính được Starship nhân bản để trở thành Jang Wonyoung thứ 2.

Liz đã lột xác với ngoại hình vô cùng xinh đẹp sau hành trình giảm cân kéo dài 2 năm (ảnh: IG)

Trên X, netizen không thể phân biệt được 2 nữ idol vì quá giống nhau, như được đúc ra từ một khuôn. Một số người còn đưa ra thuyết âm mưu rằng Starship đang cố gắng tạo ra một Jang Wonyoung thứ 2 để làm dư bị. Dẫu vậy, nói Liz đang “đe dọa” vị trí của Wonyoung có lẽ là nhận định hơi vội vàng. Bởi nếu Wonyoung nổi bật với thần thái sang chảnh, phong cách biểu cảm kiêu kỳ và kỹ năng làm Lchủ camera điêu luyện, thì Liz lại ghi điểm ở năng lượng bùng nổ cùng giọng hát nội lực, yếu tố giúp cô luôn có “đất diễn” riêng trên sân khấu. Hai mảnh ghép có thể giống về ngoại hình ở một vài góc máy, nhưng bản sắc cá nhân vẫn là điều không thể sao chép.

Wonyoung và Liz ở thời điểm hiện tại nhìn y chang nhau (ảnh: X)

Trên thực tế, làn sóng bàn tán này vô tình lại giúp IVE hưởng lợi truyền thông. Khi cái tên Liz liên tục xuất hiện cùng Wonyoung trong các topic so sánh, mức độ thảo luận của nhóm tăng vọt. Trong bối cảnh BANG BANG đang cạnh tranh gắt gao với nhiều ca khúc khác trên các BXH, mọi sự chú ý, dù tích cực hay gây tranh cãi, đều góp phần giữ nhiệt cho màn comeback.

Có lẽ thay vì lo lắng “chính chủ sắp bị thay thế”, fan nên nhìn nhận đây là tín hiệu cho thấy Liz đã thực sự được công chúng đón nhận rộng rãi. Từ một thành viên từng bị soi mói, chỉ trích vì ngoại hình khác biệt so với tiêu chuẩn idol Hàn, cô nay đã tự tin đứng chung khung hình với Wonyoung mà không hề lép vế. Và trong một nhóm nhạc, khi nhiều thành viên cùng đạt đến đỉnh cao nhan sắc, đó không phải là mối đe dọa, mà là lợi thế.