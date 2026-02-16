Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh cập nhật fanpage cá nhân loạt ảnh được Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn vinh danh và trao thư cảm ơn. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ bên cạnh NSND Xuân Bắc. Không lựa chọn trang phục cầu kỳ, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái tự tin và hình ảnh chỉn chu.

Trên fanpage, Hoàng Thuỳ Linh viết: “Một năm 2025 tuyệt vời! Trong những ngày cuối năm tất bật, đầy hối hả nhưng hoan hỉ và hạnh phúc! Xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn với sự ấm áp và tự hào này! Biết ơn những yêu thương và chuẩn bị đón chào một năm mới bình an, rực rỡ 2026!”.

Hoàng Thuỳ Linh khoe ảnh nhận thư cám ơn từ Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn (ảnh: FBNV):

Việc được cơ quan quản lý nghệ thuật ở cấp trung ương trao thư cảm ơn đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Hoàng Thuỳ Linh. Những năm gần đây, dù chưa phát hành sản phẩm độc lập mới sau album LINK (2022), cô vẫn liên tục được nhắc tên trong danh sách nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho sự vận động và thay đổi diện mạo âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Hoàng Thuỳ Linh là "phượng hoàng tái sinh" điển hình của showbiz Việt (ảnh: FBNV)

Hoàng Thuỳ Linh bước vào làng giải trí với vai trò diễn viên, được biết đến rộng rãi qua series Nhật ký Vàng Anh . Sau biến cố cá nhân, cô rút khỏi các hoạt động nghệ thuật một thời gian dài trước khi trở lại với định hướng ca sĩ chuyên nghiệp. Giai đoạn đầu tái xuất, nữ nghệ sĩ theo đuổi dòng dance-pop hiện đại với các ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Cho Nhau Lối Đi Riêng,... từng bước xây dựng lại hình ảnh và vị trí trong thị trường.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn khai thác chất liệu dân gian trong cấu trúc nhạc pop đương đại. Dự án Bánh Trôi Nước mở ra hướng đi mới, đặt nền tảng cho chuỗi sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống nhưng được xử lý theo tư duy sản xuất hiện đại. Từ đó, cô định hình phong cách riêng, gắn liền với việc đưa yếu tố tín ngưỡng, văn học dân gian và âm hưởng vùng miền vào âm nhạc điện tử.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Hoàng Thuỳ Linh lựa chọn khai thác chất liệu dân gian trong cấu trúc nhạc pop đương đại (ảnh: FBNV)

Năm 2019, album HOÀNG ra mắt và nhanh chóng tạo dấu ấn trong đời sống âm nhạc đại chúng. Các ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm,... góp phần lan tỏa mạnh mẽ khái niệm dân gian đương đại đến khán giả trẻ. Album này giúp Hoàng Thuỳ Linh giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Cống hiến, đồng thời mở ra xu hướng kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với pop hiện đại tại Việt Nam.

Hai album HOÀNG và LINK định hình nhạc Việt (ảnh: FBNV)

Đến năm 2022, Hoàng Thuỳ Linh phát hành album LINK . Nếu HOÀNG là bước khẳng định bản sắc cá nhân, thì LINK mở rộng không gian sáng tạo của Hoàng Thuỳ Linh. Album cho thấy nỗ lực dung hòa giữa yếu tố địa phương và cấu trúc âm nhạc quốc tế, tiếp tục củng cố hình ảnh của nữ ca sĩ trong vai trò một nghệ sĩ văn hoá, định hướng phát hành album dài hơi thay vì các đĩa đơn.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của album LINK là ca khúc See Tình. Bài hát tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều thị trường châu Á. Nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như BLACKPINK, WINNER, PSY,... đã thực hiện vũ đạo trên nền nhạc See Tình, góp phần đưa tên tuổi Hoàng Thuỳ Linh tiếp cận lượng khán giả toàn cầu.

Hoàng Thuỳ Linh vươn tầm quốc tế với album LINK và ca khúc See Tình (ảnh: FBNV)

Album LINK cũng nhận được đánh giá từ chuyên trang phê bình âm nhạc quốc tế Pitchfork với số điểm 7.2. Đây là mức điểm đáng chú ý đối với một nghệ sĩ đến từ Việt Nam trên một hệ thống đánh giá vốn tập trung chủ yếu vào thị trường Âu - Mỹ, sau này nới rộng ra Kpop. Chuyên trang Pitchfork ghi nhận đây là một album pop có định hướng bản sắc rõ ràng. Bài viết đánh giá cao cách Hoàng Thuỳ Linh kết hợp chất liệu truyền thống Việt Nam - từ nhạc cụ, âm hưởng dân gian đến hình ảnh văn hóa vào cấu trúc pop và dance đương đại. Chuyên trang này đánh giá cao tính nhất quán về concept xuyên suốt album, đặc biệt trong việc xây dựng không gian âm thanh giàu màu sắc lễ hội và cài cắm tính nữ, đồng thời cho rằng dự án cho thấy tham vọng mở rộng biên độ của Vpop ra ngoài thị trường trong nước.

Hoàng Thuỳ Linh liên tiếp góp mặt ở các sự kiện cấp quốc gia (ảnh: FBNV)

Biểu diễn ở Văn phòng Chính phủ (ảnh: FBNV)

Tham gia diễu hành, đồng diễn ở Đại lễ A80 (ảnh: FBNV)

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của Hoàng Thuỳ Linh tại nhiều chương trình, sự kiện có quy mô lớn. Đáng chú ý, việc tham gia diễu binh, diễu hành và đồng diễn trong khuôn khổ Đại lễ A80 ngày 2/9/2025 đánh dấu bước hiện diện của Hoàng Thuỳ Linh trong không gian sự kiện mang tính biểu tượng cấp quốc gia. Sang đầu 2026, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục tham gia biểu diễn tại các sự kiện tầm vóc quốc gia, trong đó có chương trình nghệ thuật tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và nhiều lễ hội văn hóa quy mô lớn.

Việc được Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao thư cảm ơn tiếp tục bổ sung vào danh sách những ghi nhận cấp Nhà nước dành cho Hoàng Thuỳ Linh (ảnh: FBNV)

Việc được Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao thư cảm ơn tiếp tục bổ sung vào danh sách những ghi nhận cấp Nhà nước dành cho Hoàng Thuỳ Linh. Sau hơn một thập kỷ hoạt động với nhiều biến động, cô hiện duy trì vị thế của một trong những nghệ sĩ giải trí có ảnh hưởng tại Việt Nam, đồng thời là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật tầm cỡ.