Không cần nói đến mỹ nhân gen 4 Kpop, chỉ ở trong IVE, công chúng nhắm mắt cũng chỉ ra được Jang Wonyoung hay Ahn Yujin là 2 cái tên nổi bật nhất. Nhưng cũng chính vì bộ đôi quá nổi tiếng và được “quốc dân độ”, các thành viên đành chịu cảnh lép vế hơn, spotlight sẽ khó có thể cạnh tranh với Wonyoung và Yujin. Tuy nhiên, 2025 là năm “lật kèo” khi lần lượt từng người có giây phút tỏa sáng cho riêng mình.

Nếu Rei gây sốt với aesthetics đậm chất “gái nhật Y2K”, Liz giảm cân càng ngày càng giống Wonyoung thì giờ là lúc chị cả Gaeul viral. Mới đây, đoạn fancam trình diễn ca khúc solo Odd đang được truyền tay rầm rộ nhờ hào quang idol tỏa ra quá mạnh đến từ Gaeul. Cô nàng xuất hiện trên chiếc ghế nằm giữa sân khấu, diện lên mình bộ trang phục ren trắng muốt không khác gì tiên nữ mùa đông.

Fancam Odd của Gaeul

Mái tóc nhuộm hồng champagne càng tôn thêm visual ngọt ngào, xinh xắn. Nữ idol sở hữu ngũ quan rõ nét, hài hòa cùng làn da trắng hồng - rất được lòng fan nam. Phong cách biểu diễn cuốn hút của Gaeul khiến người hâm mộ khó rời mắt. Phân đoạn Gaeul xoay đầu, hất tóc liên tục qua từng nhịp beat, từng động tác bài nhảy như “bùa mê”, tạo nên khung hình say mê siêu thực.

Nữ idol gây mê với thần thái và visual đẹp như tiên nữ

Không chỉ gây ấn tượng với thần thái rực rỡ và khả năng vũ đạo tốt, mái tóc của cô nàng cũng tranh thủ chiếm center sân khấu. Cách từng lọn tóc uốn lượn chuyển động theo Gaeul là nhân tố quan giúp đoạn fancam hot rần rần. Một số bình luận phải tấm tắc ví von suối tóc ảo diệu này như một “cơ thể sống”.

Mái tóc của Gaeul được ví von như một "cơ thể sống"

Ngay sau khi đoạn fancam Odd được chia sẻ, các diễn đàn Kpop mạng xã hội X đều tràn ngập bình luận khen ngợi Gaeul. Không ít người phải thốt lên rằng đây mới là visual bị đánh giá thấp nhất gen 4, còn fan IVE thì vui như mở hội vì cuối cùng “bà già” cũng được đón nhận đúng với thực lực và khí chất thật sự của mình. Trước đó, Gaeul còn được gọi là “bản sao của Triệu Lộ Tư” qua 1 video check-in ở sân bay.

Có vài ý kiến nhận định, Gaeul xinh xắn nhưng quá nhạt, đứng chung đội hình vườn hoa IVE đều bị chìm nghỉm, tàng hình ở mọi sự kiện hay chương trình. Tuy nhiên, cô nàng lại tỏa sáng bất ngờ khi trình diễn solo, điển hình là sân khấu Odd vừa qua. Chuyến lưu diễn Show What I Am mang đến “sit rịt” lớn là 6 tiết mục solo của 6 thành viên. Trong số đó, Odd được đánh giá cao nhất và Gaeul là người chắp bút nên ca khúc này.

Một vài hình ảnh đang hot rần rần trên X

Nhìn vào phong cách biểu diễn đầy sức sống và tạo hiệu ứng thị giác, người hâm mộ khẳng định chắc nịch Gaeul là thành viên có tiềm năng phát triển sự nghiệp solo nhất ở thời điểm hiện tại, sinh ra dành cho sân khấu. Họ đặt bàn cân so sánh Gaeul và Wonyoung, nhận xét cô chị cả có phần lấn lướt IT girl gen 4 trong khoản biểu diễn nghệ thuật.

Gaeul (tên thật là Kim Gaeul), sinh năm 2002 tại Incheon. Cô đảm nhận vai trò rapper và dancer, là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm IVE. Trước khi ra mắt, Gaeul từng là thực tập sinh trong gần 4 năm, một con số khá dài trong ngành công nghiệp thần tượng.

IVE debut vào tháng 12/2021 với ca khúc ELEVEN , nhanh chóng trở thành tân binh đình đám nhất năm. Dù không phải gương mặt được truyền thông tập trung spotlight như Jang Wonyoung hay Ahn Yujin, Gaeul vẫn ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp thùy mị, ánh mắt to tròn và phong cách trình diễn tinh tế. Qua từng đợt comeback từ LOVE DIVE, After LIKE cho đến Rebel Heart và XOXZ , Gaeul dần thăng hạng trong cả khoản nhan sắc và cách làm chủ sân khấu. Điều cô nàng còn thiếu là khía cạnh giải trí hay mảng miếng như Yujin để tên tuổi có thể lan tỏa hơn, cũng như Starship cần quảng bá từng thành viên hiệu quả hơn.