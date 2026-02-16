Mới đây, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng trước đoạn video Dược Sĩ Tiến thể hiện ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi được đăng tải trên TikTok. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về hàng loạt tương tác. Lần này, khán giả đã có những phản ứng vô cùng thú vị trước màn cover nhạc của anh. Thậm chí, dòng bình luận " Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Dược Sĩ Tiến " đã nhanh chóng thu hút 30 nghìn lượt tương tác, cho thấy sự đồng tình của cộng đồng mạng dưới video nhằm "năn nỉ" anh đừng cầm mic nữa.

Khác với tinh thần gốc của Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi là một bản tình ca êm ái, dùng hình ảnh ánh trăng để giãi bày tâm sự trong tình yêu, bản cover của Dược Sĩ Tiến lại mang một màu sắc hoàn toàn đối lập. Trong đoạn video, nam nghệ sĩ vẫn giữ cách xử lí bài hát đặc trưng của mình là tình hạ tone, khiến giọng hát trở nên trầm đục, kết hợp cùng cách gằn giọng và nhấn nhá. Chính phong cách hát này đã khiến netizens nhiều lần kêu ca trước đó. Và giờ đây, dường như cộng đồng mạng cũng đã trở nên quen thuộc và miễn nhiễm với những bài bản cover của Dược Sĩ Tiến, hàng loạt comment dưới video với giọng điệu trêu chọc vô cùng hài hước trước đam mê ca hát bất tận của anh:

- Tưởng không biết tiếng Trung rồi muốn hát sao hát hả

- Ngàn người chê không sao, 1 người khen là Dược Sĩ Tiến làm tiếp thôi.

- Nghe 2 giây đầu mà tôi tưởng đâu là tiếng còi tàu Titanic.

- Ai nói gì nói nhưng mà anh Tiến đừng để ý đến những lời tích cực ạ

Thời gian gần đây, đam mê cầm mic của Dược Sĩ Tiến bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng, nhưng lý do lại xuất phát từ những màn "tra tấn" âm thanh khiến netizen đồng loạt xin anh hãy dừng lại. Không chỉ bản cover mới nhất, loạt clip ca hát trước đó của anh cũng viral rần rần. Từ khóa "Dược Sĩ Tiến ca hát" đang hot hơn bao giờ hết, trở thành một meme hài hước của cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, đam mê cầm mic của Dược Sĩ Tiến bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng (Ảnh: FBNV)

Dược Sĩ Tiến, tên thật Phạm Minh Hữu Tiến, vốn không phải là gương mặt xa lạ trong giới giải trí. Xuất thân từ lĩnh vực y dược, anh bắt đầu được chú ý khi đăng quang Nam vương Người Việt Thế giới 2017. Sau bước đệm này, Dược Sĩ Tiến chuyển hướng thành công sang vai trò nhà sản xuất, đứng sau hàng loạt chương trình thực tế đình đám như The New Mentor, Miss International Queen Vietnam hay The Next Gentleman. Các dự án do anh đầu tư đều mang dấu ấn đậm nét về mặt hình ảnh, thu hút lượng tương tác khủng. Bên cạnh đó, anh còn lấn sân sang mảng điện ảnh với tư cách nhà sản xuất phim và duy trì công việc kinh doanh riêng.

Dược Sĩ Tiến vốn không phải là gương mặt xa lạ trong giới giải trí (Ảnh: FBNV)

Sở hữu một bản lý lịch làm nghề hoành tráng là vậy, nhưng Dược Sĩ Tiến lại thường xuyên được netizen nhắc đến bởi một "chấp niệm" mãnh liệt với âm nhạc. Quá trình theo đuổi đam mê ca hát của anh diễn ra vô cùng bền bỉ, bất chấp việc liên tục vấp phải những luồng phản ứng tiêu cực từ người nghe. Điểm đặc biệt là nam giám khảo không chờ đợi lời mời biểu diễn mà tự tạo ra sân khấu cho chính mình. Khán giả thường xuyên chứng kiến cảnh anh lồng ghép các tiết mục ca hát cá nhân vào ngay trong những chương trình do mình sản xuất. Thậm chí, anh còn chịu chi tổ chức hẳn các đêm nhạc riêng, tự tin mời những vocalist thực lực của Vbiz đến góp giọng chung.

Dược Sĩ Tiến thường xuyên được netizen nhắc đến bởi một "chấp niệm" mãnh liệt với âm nhạc (Ảnh: FBNV)

Theo thời gian, việc Dược Sĩ Tiến liên tục cầm mic biểu diễn đã từ chủ đề khiến cộng đồng mạng tỏ ra ngán ngẩm trở thành một hiện tượng meme giải trí. Đứng trước ý kiến trái chiều từ dư luận, Dược Sĩ Tiến dường như không mấy bận tâm. Trái với phản ứng e dè hay lên tiếng giải thích, anh chọn cách phớt lờ những lời chê bai, tiếp tục tung sản phẩm và vô tư xuất hiện trên sân khấu. Đối với Dược Sĩ Tiến, việc ca hát lúc này đơn thuần là một đam mê cá nhân, và anh kiên quyết theo đuổi nó đến cùng bất chấp mọi sự ngăn cản.