Mới đây, trong một chương trình truyền hình phát sóng dịp chào mừng năm mới 2026, tiết mục song ca giữa divo Tùng Dương và một nữ ca sĩ bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn âm nhạc. Cư dân mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip trình diễn và tò mò truy tìm danh tính mỹ nhân sở hữu visual rực rỡ đứng chung sân khấu với nam divo. Nguyên nhân khiến dư luận đặc biệt chú ý là bởi cô nàng đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm, hoàn toàn không bị lép vế hay mờ nhạt trước chất giọng cuộn trào cùng lối trình diễn máu lửa vốn có của Tùng Dương. Rất nhanh chóng, khán giả yêu nhạc đã nhận ra bóng hồng này chính là Bùi Lan Hương.

Tiết mục song ca giữa divo Tùng Dương và Bùi Lan Hương bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi

Song ca cùng Tùng Dương trong tiết mục Đón Xuân , Bùi Lan Hương xuất hiện lộng lẫy trong trang phục thanh lịch, khoe khéo vóc dáng quyến rũ cùng mái tóc bồng bềnh mang đậm hơi hướng điện ảnh cổ điển. Đứng cạnh một Tùng Dương dồi dào năng lượng, nữ ca sĩ ghi điểm bằng lối hát từ tốn, ngọt ngào như rót mật vào tai. Sự đối lập này không hề tạo ra khoảng cách mà ngược lại, mang đến một màn hòa quyện hoàn hảo. Nhờ giọng hát thực lực cùng giao diện xinh đẹp rạng rỡ, màn kết hợp của Bùi Lan Hương và Tùng Dương nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Song ca cùng Tùng Dương trong tiết mục Đón Xuân , Bùi Lan Hương xuất hiện lộng lẫy trong trang phục thanh lịch:

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hai nghệ sĩ có màn kết hợp thành công. Trước đó, tiết mục song ca bản hit Ngày Chưa Giông Bão của cả hai cũng từng gây sốt và nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng.

Việc Bùi Lan Hương xuất hiện bên cạnh Tùng Dương mà không hề nao núng là điều dễ hiểu, bởi cô vốn sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc đáng nể. Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục giành học bổng tu nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc & Biểu diễn Jazz tại Học viện nghệ thuật Lasalle, Singapore. Với chất giọng nữ trung trầm ấm đặc trưng, cô ghi điểm bởi khả năng truyền tải cảm xúc trọn vẹn qua từng câu hát. Thêm vào đó, tư duy xử lý nhịp điệu mang âm hưởng nhạc Jazz giúp nữ ca sĩ luôn duy trì phong độ hát live vững vàng, nhả chữ rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự lả lơi, bay bổng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trước đó, tiết mục song ca bản hit Ngày Chưa Giông Bão của cả hai cũng từng gây sốt (Ảnh: Facebook)

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, ngoại hình của Bùi Lan Hương thời gian gần đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Bước ra từ các chương trình thực tế và liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện quy mô lớn, nữ ca sĩ đã có màn lột xác ngoạn mục về phong cách. Rũ bỏ tạo hình u buồn của những ngày đầu đi hát, Bùi Lan Hương hiện tại ưu tiên các thiết kế cắt xẻ tinh tế, thanh lịch. Sự xuất hiện rạng rỡ, vóc dáng cân đối cùng phong thái kiêu kỳ của cô trên các sân khấu lớn được nhiều khán giả ví von là sở hữu giao diện "xinh như Hoa hậu".

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, ngoại hình của Bùi Lan Hương thời gian gần đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh: FBNV)

Sự cộng hưởng giữa giọng hát độc bản và ngoại hình sáng sân khấu đã góp phần củng cố vị thế vững chắc của Bùi Lan Hương trên bản đồ nhạc Việt. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô hiện là cái tên tiên phong định hình dòng nhạc Dream Pop tại thị trường Vpop. Bắt đầu gây chú ý rộng rãi từ chương trình Sing My Song 2018 với Mâu Thuẫn và Bùa Mê , tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khi rẽ hướng sang nhạc phim. Các bản hit đình đám như Ngày Chưa Giông Bão hay Sự Thật Vỡ Đôi liên tục lọt top thịnh hành với hàng chục triệu lượt nghe. Không dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Bùi Lan Hương còn chứng minh sự đa năng khi lấn sân điện ảnh. Ngay trong lần chạm ngõ màn ảnh rộng với vai diễn nặng ký - danh ca Khánh Ly trong phim Em và Trịnh, cô đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa giọng hát độc bản và ngoại hình sáng sân khấu đã góp phần củng cố vị thế vững chắc của Bùi Lan Hương trên bản đồ nhạc Việt (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Bùi Lan Hương đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của cả sự nghiệp âm nhạc lẫn nhan sắc. Sự hội tụ giữa một giọng ca thực lực và một visual ngày càng thăng hạng giúp cô duy trì sức hút mạnh mẽ trong mắt công chúng.