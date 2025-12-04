Bộ sưu tập "Lacoste from Yibo" từ Vương Nhất Bác: Chinh phục đỉnh cao phong cách

Vương Nhất Bác và dấu ấn cá nhân trong "Lacoste from Yibo" FW25

Vương Nhất Bác nghệ sĩ đa tài hàng đầu châu Á, đã bắt tay cùng Lacoste cho ra mắt bộ sưu tập hợp tác đặc biệt "Lacoste from Yibo" Thu – Đông 2025, đánh dấu lần đầu tiên một đại sứ thiết kế bộ sưu tập cho Lacoste. Lấy cảm hứng từ tầm nhìn và cá tính độc đáo của Vương Nhất Bác, bộ sưu tập mang sắc thái vừa điện ảnh, vừa tràn đầy nội lực, phản chiếu rõ nét dấu ấn cá nhân của anh.

Chủ đề "những dãy núi" được khéo léo lồng ghép xuyên suốt thiết kế, kết nối thẩm mỹ năng động của Vương Nhất Bác với tinh hoa thanh lịch Pháp của Lacoste, tạo nên sự hài hòa giữa phong cách công năng đô thị và nét thanh lịch kiểu Pháp vượt thời gian. Đặc biệt, thay vì chỉ là gương mặt đại diện, anh còn trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế từ, đề xuất chất liệu đến các chi tiết mang dấu ấn cá nhân, đưa tinh thần cầu thị và khát vọng chinh phục những cao độ mới vào từng sản phẩm.

Thiết kế nổi bật: từ cảm hứng 'mountain range' đến công năng đô thị và thanh lịch Pháp

Bộ sưu tập "Lacoste from Yibo" FW25 đa dạng với các thiết kế từ áo khoác gió, hoodie, tracksuit, polo đến phụ kiện mũ bucket, beanie phù hợp cho mùa thu-đông. Điểm nhấn nổi bật là hình tượng núi non hùng vĩ được thể hiện đầy nghệ thuật qua họa tiết in kiểu thủy mặc trên chất liệu dệt kim, tạo nên dấu ấn vừa độc đáo vừa giàu chất điện ảnh.

Áo khoác gió thanh thoát mang vẻ thanh lịch kiểu Pháp, còn tracksuit đậm tinh thần thể thao với phom dáng mềm mại linh hoạt. Những đường cắt sắc sảo ở túi quần tạo điểm nhấn hiện đại, còn chất liệu siêu nhẹ và mềm mại của áo polo, áo thun đem lại sự thoải mái tối đa cho người mặc. Bên cạnh đó, các chi tiết tinh tế như khóa kéo đầu cá sấu tùy biến, đinh tán kim loại và motif chữ ký "from Yibo" được lồng ghép khéo léo, tuy tối giản nhưng vẫn tạo dấu ấn khác biệt, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của Lacoste. Phụ kiện như mũ bucket cũng góp phần mang đến nét phóng khoáng, trẻ trung cho trang phục mùa Thu–Đông.

Steven Nguyễn và Quốc Anh – Đại diện Việt Nam truyền tải tinh thần BST

Tại Việt Nam, hai cái tên quen thuộc là Steven Nguyễn và Quốc Anh được lựa chọn để thổi hồn bản sắc riêng vào "Lacoste from Yibo". Mỗi người một phong cách, họ truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập đến công chúng Việt Nam. Diễn viên Steven Nguyễn gây ấn tượng bởi phong thái nam tính, trưởng thành cùng sức hút đậm chất điện ảnh, tôn lên khía cạnh mạnh mẽ, lịch lãm của BST.

Ngược lại, Quốc Anh một gương mặt trẻ Gen Z mang đến nguồn năng lượng hiện đại, tươi mới và lãng mạn, gần gũi với thị hiếu giới trẻ, thơ mộng nhưng cũng đầy sức sống. Cả hai chàng trai đều gặp nhau tại giao điểm điện ảnh và lộ trình đầy vững vàng chinh phục những tầm cao mới của bản thân.