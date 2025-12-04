Phụ nữ Pháp diện đồ mùa đông rất sang trọng mà không cần cố, tất cả là nhờ 4 kiểu áo khoác basic

Phụ nữ Pháp luôn biết cách biến những món đồ tưởng như đơn giản thành biểu tượng thời trang đầy khí chất. Họ không chạy theo xu hướng ồn ào mà chọn cho mình những chiếc áo khoác tinh gọn, sang trọng và đậm chất thời thượng không cần cố. Dưới đây là 4 kiểu áo khoác "kinh điển" mà phụ nữ Pháp ưa chuộng mỗi khi mùa đông tới.

Áo blazer

Trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, áo blazer luôn nằm ở vị trí "trụ cột". Họ không cầu kỳ, không ham nhiều họa tiết, nhưng lại kỹ lưỡng đến mức tuyệt đối trong phom dáng, chất liệu và sắc độ. Một chiếc blazer phom suông nhẹ, vai đứng vừa phải, thường với những tông màu cơ bản như đen, navy hoặc be, đủ để diện với hầu hết mọi trang phục.

Các quý cô người Pháp khoác blazer cùng áo thun trắng và quần jeans xanh, tưởng như quá giản đơn nhưng lại toát lên sự tinh tế điểm 10. Khi cần lịch sự hơn, blazer kết hợp cùng quần ống rộng và giày mũi nhọn tạo nên một tổng thể vừa thanh thoát vừa quyền lực. Họ cũng không quên để lại vài chiếc cúc mở, mái tóc thả tự nhiên, và một chiếc túi da cứng cáp, tất cả hòa quyện thành phong thái phóng khoáng mà vẫn thanh lịch.

Điều làm blazer trở nên "siêu sang" không nằm ở giá tiền, mà ở cách nó khiến bộ trang phục trông tinh tế và chững chạc hơn. Chỉ cần khoác lên, bạn gần như lập tức cảm nhận mình tự tin và sắc sảo hơn.

Áo khoác da

Nhắc đến thời trang Pháp mà bỏ qua áo khoác da thì thật thiếu sót. Dù có phần bụi bặm, áo khoác da dưới bàn tay phối đồ của phụ nữ Pháp lại trở nên mềm mại và đầy tính nghệ thuật.

Áo khoác da được các quý cô người Pháp kết hợp theo hai phong cách đối lập nhưng đều cuốn hút: hoặc hoàn toàn nữ tính với váy midi lụa, giày búp bê Mary Jane; hoặc đầy phóng khoáng với áo trơn và quần ống đứng. Chính sự đối nghịch này mới tạo nên nét hấp dẫn đặc trưng, đó là mạnh mẽ mà vẫn giữ được sự mềm mại.

Nhờ tính ứng dụng cao, áo khoác da là món đồ có thể đi từ mùa này sang mùa khác, từ ngày thường đến những buổi hẹn cuối tuần. Một lớp son đỏ nhẹ và mái tóc rối tự nhiên sẽ là "gia vị" pha trộn hoàn hảo cho chiếc áo khoác này.

Áo khoác dạ dáng dài

Khi mùa đông tới, áo khoác dạ dáng dài xuất hiện khắp nơi, như một dấu hiệu thời trang không thể nhầm lẫn. Đây là kiểu áo được xem như "đầu tư xứng đáng nhất" của phụ nữ Pháp, bởi nó mang lại vẻ sang trọng ngay lập tức mà không cần cố gắng.

Áo dạ dài mà người Pháp yêu thích thường có phom thẳng, chất dạ đứng và gam màu trung tính: beige, camel, nâu hoặc xám tro. Đôi khi họ chọn thêm kiểu thắt đai nhẹ để tạo hiệu ứng vòng eo mềm mại. Nhìn chung, họ tránh những chi tiết rườm rà và ưu tiên sự tinh giản trong thiết kế.

Chiếc áo dạ dài không chỉ giữ ấm tốt mà còn "kéo dài" dáng người, giúp tổng thể thanh thoát hơn. Dù mặc bên trong chỉ là áo len cổ lọ và quần jeans, khi khoác chiếc áo này vào, cả bộ trang phục sẽ trở nên sang trọng và chỉn chu ngay tức thì. Nhiều phụ nữ Pháp còn thích để áo hơi mở, tạo nét phóng khoáng nhưng vẫn đầy thần thái.

Áo trench coat

Trench coat là kiểu áo được xem như là đặc trưng trong phong cách Pháp: tinh tế, vintage vừa đủ và đặc biệt hợp với mọi hoàn cảnh.

Trench coat được ưa chuộng bởi khả năng biến hóa linh hoạt: có thể mặc đến văn phòng, đi hẹn hò, xuống phố hay thậm chí là trong những ngày thời tiết thất thường. Phụ nữ Pháp thường chọn loại chất liệu nhẹ, màu beige hoặc kem vừa cổ điển vừa dễ phối đồ.

Điểm nổi bật nhất của trench coat chính là chiếc đai buộc. Phụ nữ Pháp hiếm khi buộc quá chỉn chu; họ thích cách thắt hờ hững, chỉ để tạo điểm nhấn mà không gò bó. Kiểu buộc này khiến chiếc áo trông mềm mại, nữ tính và vô cùng nghệ.

Khi kết hợp với váy xòe, quần ống đứng hay thậm chí là quần shorts, trench coat đều mang một nét cuốn hút rất riêng. Đó là lý do kiểu áo này không bao giờ lỗi mốt và trở thành "chân ái" của họ suốt nhiều mùa thời trang.

Ảnh: Sưu tầm