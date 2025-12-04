Chỉ 48h nữa, STYLE by PNJ và Dương Domic chính thức ra mắt BST FOREVER

Theo thông tin chính thức từ fanpage STYLE by PNJ, bộ sưu tập FOREVER sẽ chính thức mở bán vào ngày 6/12 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM). Ngay khi thông tin được công bố, cộng đồng Dopamine đã "bùng nổ" với hàng loạt trạng thái đếm ngược, story teasing trên Facebook và TikTok. Đến nay, khi hình ảnh teaser được "khoe" đầy đủ, fandom càng thêm phấn khích, biến FOREVER thành chủ đề hot nhất trên các group fan.

Các Dopamine háo hức sở hữu bộ sưu tập FOREVER kết hợp giữa STYLE by PNJ và Dương Domic. Ảnh: STYLE by PNJ

Điều khiến bộ sưu tập FOREVER trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ ngoài bắt mắt. Thương hiệu đã khéo léo lấy cảm hứng từ nghệ danh Dương Domic và tên FC chính thức Dopamine - hai chữ D được lồng ghép tinh tế thành biểu tượng vô cực. Đây chính là biểu trưng cho mong ước của "chàng Bống" được đồng hành cùng fandom theo tinh thần "không giới hạn, không có điểm dừng".

Bộ sưu tập FOREVER mang biểu tượng lồng ghép tinh tế từ nghệ danh Dương Domic và tên FC Dopamine. Ảnh: STYLE by PNJ

Ngay khi thiết kế của bộ sưu tập FOREVER được hé lộ, các Dopamine đã "đứng ngồi không yên". Có bạn thú nhận đang "đếm từng giờ" chỉ để được chạm tay vào các thiết kế trong bộ sưu tập FOREVER; người khác khẳng định biểu tượng vô cực "chính là dành riêng cho Dopamine – bởi tình yêu dành cho Dương Domic chưa bao giờ có điểm dừng"; thậm chí có fan còn nói vui rằng "Bộ sưu tập độc quyền cộng thêm fansign là combo mơ ước, bỏ lỡ là tiếc cả năm trời". Những chia sẻ chân thật ấy nhanh chóng tạo nên một làn sóng phấn khích lan tỏa rộng rãi, đưa bộ sưu tập FOREVER trở thành tâm điểm chú ý ngay trước thời điểm ra mắt chính thức.

Bộ sưu tập FOREVER sở hữu đa dạng thiết kế để fan mix & match theo nhiều phong cách và cá tính khác nhau. Ảnh: STYLE by PNJ

Không chỉ tạo điểm nhấn bằng biểu tượng vô cực đầy tinh tế, STYLE by PNJ còn chinh phục Dopamine khi khéo léo đưa tinh thần thời trang trẻ trung, cá tính của thương hiệu hòa quyện cùng nét độc đáo, cá tính mang dấu ấn Dương Domic. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ, bộ sưu tập gồm đa dạng sản phẩm: nhẫn, vòng tay, bông tai và charm và được thiết kế theo phong cách Unisex, Dopamine có thể thoải mái mix & match theo nhiều phong cách và cá tính khác nhau.

Bộ sưu tập FOREVER mang phong cách tinh tế, hiện đại. Ảnh: STYLE by PNJ

Với thiết kế độc quyền mang ý nghĩa sâu sắc cùng chất lượng đảm bảo từ STYLE by PNJ, không khó hiểu khi Dopamine đang đếm từng giờ để "chốt đơn". Và giờ đây, cơ hội đã đến gần hơn bao giờ hết!

Chỉ còn 48 tiếng nữa, fan sẽ không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng và sở hữu bộ sưu tập FOREVER, mà còn có cơ hội hiếm có để giao lưu trực tiếp với Dương Domic - điều mà cộng đồng đã mong đợi từ nhiều tháng nay. Sân khấu với loạt tiết mục biểu diễn của nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ khiến bầu không khí "bùng nổ" đúng vibe Dopamine.

Đặc biệt, "combo trong mơ" mà fan nhắc đến chính thức trở thành hiện thực: khi mua bất kỳ sản phẩm nào thuộc bộ sưu tập FOREVER trong 2 ngày mở bán, Dopamine sẽ nhận ngay 01 lượt bốc thăm để có cơ hội trở thành 1 trong 20 cái tên may mắn tham gia fansign riêng cùng "chàng Bống".

Đừng để câu nói "bỏ lỡ là tiếc cả năm trời" trở thành sự thật! Ghi ngay lịch, set báo thức và chuẩn bị sẵn sàng để trở thành những Dopamine đầu tiên sở hữu bộ sưu tập FOREVER - món phụ kiện đồng hành "không giới hạn, không có điểm dừng" cùng Dương Domic!