Chuyện gì xảy ra với mặt Anh Đức?

Tối ngày 2/12, tại buổi ra mắt phim điện ảnh Hoàng Tử Quỷ, cặp đôi Anh Đức - Anh Phạm đã xuất hiện nổi bật với trang phục áo dài cách tân đậm chất truyền thống. Anh Đức diện áo dài đen thêu họa tiết hoa sen mang hơi thở hiện đại. Trong khi đó, bà xã Anh Phạm lựa chọn áo yếm màu đỏ mận với họa tiết thêu rồng phượng rực rỡ, tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng mảnh mai.

Chiếc cằm bất chợt khác lạ của Anh Đức.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ là sự đồng điệu trong phong cách của cặp đôi mà còn là gương mặt khác lạ của nam diễn viên sinh năm 1987. Qua ống kính máy ảnh chuyên nghiệp lẫn cam thường, nhiều người nhận ra chiếc cằm của Anh Đức trông thon dài đến lạ, thậm chí còn vượt xa cả bà xã Anh Phạm. Đường nét gương mặt của anh cũng có phần khác biệt so với những lần xuất hiện trước đó.

Gương mặt nam diễn viên thon gọn, trẻ trung hơn thời còn độc thân.

Trong khi đó, nhiều nhận xét cũng cho rằng vợ chồng Anh Đức đều thăng hạng nhan sắc nhờ hôn nhân hiện tại vô cùng viên mãn. Từ khi kết hôn, Anh Đức và Anh Phạm thường xuyên sánh đôi xuất hiện tại nhiều event từ phim ảnh đến thời trang.

Bà xã nam diễn viên - Anh Phạm gần đây càng lúc càng được chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện mà cô tham gia. Với gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật và phong cách thời trang tinh tế, người đẹp sinh năm 1999 còn được khuyên nên tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Với visual và thần thái hiện tại, không ít người tin rằng bà xã Anh Đức hoàn toàn có tiềm năng tỏa sáng nếu bước vào đấu trường nhan sắc.

Anh Đức chăm chỉ tháp tùng bà xã tham dự các sự kiện.