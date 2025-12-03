Angelababy năm 17 tuổi đã mang số phận đại minh tinh

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nhiều mỹ nhân còn chinh phục công chúng bằng khí chất hơn người. Đó là vẻ cuốn hút tự nhiên, đứng giữa đám đông vẫn sáng rực, đúng chất đại minh tinh. Mới đây, một bức ảnh trong quá khứ của Angelababy năm 17 tuổi bất ngờ viral trở lại, khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Dù chỉ là khoảnh khắc chụp vội giữa sự kiện đông người, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn nổi bật với thần thái tự tin, đường nét sắc bén và phong thái sang chảnh đặc trưng. Tấm hình một lần nữa chứng minh vì sao Angelababy có thể trở thành đại minh tinh hàng đầu Cbiz, khiến ai nhìn cũng phải say đắm.

Bức hình trong quá khứ chứng minh khí chất không thể là người thường của Angelababy.

Trong khung hình này, Angelababy đứng ở vị trí trung tâm phía trước nhưng nổi bật ngay từ giây đầu nhờ visual sắc nét và khí chất khác biệt. Dù đứng giữa nhiều người đẹp với layout trang điểm nổi bật, nữ diễn viên vẫn khiến người nhìn khó lòng rời mắt nhờ gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại nhưng sáng và hài hòa hơn hẳn. Lối makeup tông tự nhiên, tập trung vào đôi mắt khói và sống mũi cao giúp gương mặt càng thêm tinh tế, kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn tôn lên trọn vẹn nét đẹp của minh tinh Cbiz.

Bên cạnh đó, điểm khiến nữ diễn viên trở thành tâm điểm chính là thần thái: ánh mắt điềm tĩnh, khuôn miệng hơi mỉm, biểu cảm vừa đủ để toát lên sự tự tin của một ngôi sao. Trang phục đen cổ cao tối giản nhưng sang, kết hợp dáng đứng thẳng cùng biểu cảm lạnh lùng càng tô điểm cho khí chất thêm cuốn hút. Sức hút đặc biệt của Angelababy khiến các người đẹp khác như "làm nền" cho cô toả sáng.

Netizen tấm tắc trước vẻ đẹp cùng khí chất của Angelababy.

Bên cạnh đó, tạo hình tham dự show Dior năm 2019 của Angelababy cũng được netizen đào lại vì mang đúng tinh thần quý cô cổ điển, thanh lịch và sang trọng. Nữ diễn viên cũng được nhận xét rằng ra được vibe Dior nhất dàn đại sứ Trung từ trước đến nay.

Thời kỳ mới bước chân vào làng giải trí, Angelababy sở hữu vẻ đẹp vô cùng xuất sắc, ai nhìn cũng khó quên với gương mặt lai Tây mềm mại, đôi mắt to long lanh và sống mũi nhỏ thanh thoát. Làn da trắng mịn cùng nụ cười ngọt như nắng khiến cô trở thành hình tượng “búp bê sống” gây sốt khắp châu Á. Visual lúc ấy vừa trong trẻo, vừa sang, mang nét kiêu kỳ rất riêng mà không phải sao trẻ nào cũng có được. Từ makeup tông hồng trong trẻo đến những gam nude cá tính, không gì có thể làm khó được visual của Angelababy.

Angelababy khi gần 20 tuổi đã được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút.