Đồng Ánh Quỳnh tung ảnh hot khiến đại mỹ nhân Kim Tuyến phải công khai "giữ của"

Gần 1 tháng từ khi làm dậy sóng mạng xã hội, cặp đôi Đồng Ánh Quỳnh - Kim Tuyến ngày càng chứng minh sức hút với lượng người hâm mộ tăng thêm qua từng ngày. Câu chuyện của cả hai không chỉ hấp dẫn nhờ tình cảm chân thành, tự nhiên mà còn bởi nhan sắc ấn tượng của hai người đẹp khi họ sánh đôi.

Sự mặn mà của Kim Tuyến và nét cá tính của Đồng Ánh Quỳnh tạo nên sự đối lập nhưng cũng rất đẹp đôi khi bên cạnh nhau.

Mới đây, Kim Tuyến vừa khiến dân tình phấn khích khi thể hiện màn "đánh dấu chủ quyền" thẳng thắn, lý do đơn giản chỉ vì bức ảnh quá nóng bỏng của Đồng Ánh Quỳnh mà thôi. Cụ thể, qua đoạn chat được chính chủ công khai, Á quân The Face 2017 đã cẩn thận gửi ảnh bản thân trong lúc đang fitting trang phục cho "nửa kia". Vóc dáng chuẩn chỉnh của Đồng Ánh Quỳnh trong chiếc váy đen cut-out ôm sát khiến người nhìn phải "đứng hình" mất vài giây.

Chiếc váy cut-out của Đồng Ánh Quỳnh khiến Kim Tuyến không ngại công khai "giữ của".

Chiếc đầm có phần eo khoét táo bạo, phô ra đường cong đồng hồ cát mềm mại, thiết kế bất đối xứng tôn lên khung phần vai quyến rũ. Phom váy dài chạm đất càng làm vóc dáng Đồng Ánh Quỳnh trông cao hơn, tôn dáng ở mọi góc độ. Chẳng trách đến đại mỹ nhân như Kim Tuyến cũng phải vội vàng nhận xét 2 từ: siêu thực, thậm chí còn yêu cầu "người ấy" ở nhà không được đi đâu cả.

Trước đó chưa đầy một tuần, khung hình chung của cặp đôi trong một buổi thử đồ cũng nhanh chóng viral cõi mạng. Gương mặt không góc chết của Kim Tuyến và tấm lưng ong sexy của Đồng Ánh Quỳnh tạo nên sự hoàn hảo đến khó tin. Cư dân mạng nhận xét: "Tiểu thuyết còn chưa viết đến đoạn này".

Khung hình hoàn hảo cứ ngỡ là ảnh ghép của cả hai.

Váy lụa là item mang tính nữ nổi trội, dễ dàng hack dáng cho phái đẹp, đặc biệt là những mỹ nhân có chiều cao trên 1m7 như Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến.



