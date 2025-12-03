4 kiểu quần jeans đẹp trường tồn trong tủ đồ của mỹ nhân Việt: Vừa trẻ vừa sang, mặc quanh năm không thấy chán

Quần jeans là một món đồ không bao giờ lỗi mốt, đã trở thành biểu tượng thời trang của mọi lứa tuổi, và các mỹ nhân Việt cũng không thể làm ngơ trước item này. Dù yêu thích phong cách trẻ trung, năng động hay thanh lịch, duyên dáng, thì quần jeans luôn có cách để tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi người.

Với khả năng dễ dàng phối đồ, mỗi chiếc quần jeans không chỉ giúp các người đẹp Việt khoe dáng mà còn thể hiện được cá tính thời trang độc đáo của mình. Trong vô vàn các kiểu quần jeans, dưới đây là 4 kiểu dáng đẹp trường tồn, luôn được các mỹ nhân Việt yêu thích và lựa chọn qua nhiều năm.

Quần jeans ống đứng

Là kiểu quần có thiết kế ôm vừa phải, không quá chật mà cũng không quá rộng, quần jeans ống đứng luôn chiếm trọn cảm tình của các mỹ nhân Việt bởi sự thoải mái và thanh lịch mà nó mang lại.

Quần jeans ống đứng có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau, từ áo phông đơn giản, áo sơ mi thanh lịch cho đến những chiếc áo khoác nhẹ nhàng, phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi. Một chiếc quần jeans ống đứng khi phối cùng đôi giày cao gót hay sneakers, sẽ tạo nên vẻ ngoài tinh tế nhưng không kém phần thoải mái. Với những người yêu thích phong cách tối giản, quần jeans ống đứng chính là lựa chọn lý tưởng, vừa tôn dáng, vừa dễ mặc lại không bao giờ bị lỗi mốt.

Quần jeans ống loe

Nếu bạn là fan của phong cách vintage, quần jeans ống loe chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Quần jeans ống loe với phần ống quần xòe rộng dần từ đầu gối trở xuống tạo ra hiệu ứng hình ảnh rất đặc biệt. Kiểu quần này không chỉ giúp các mỹ nhân Việt che nhược điểm đôi chân mà còn mang lại vẻ ngoài nữ tính, duyên dáng.

Đặc biệt, quần jeans ống loe rất dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ áo sơ mi oversized, áo thun cơ bản cho đến những chiếc áo crop top quyến rũ. Khi diện kiểu quần này, các mỹ nhân Việt thường kết hợp với giày cao gót để hack chiều cao và tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Thêm vào đó, quần jeans ống loe có thể tạo ra hiệu ứng làm dài chân tuyệt vời, giúp vóc dáng trở nên thanh thoát hơn.

Quần jeans ống suông

Một trong những kiểu quần jeans cực kỳ phổ biến và thời thượng trong những năm gần đây chính là quần jeans ống suông. Với đặc điểm là phần ống quần rộng từ trên xuống dưới, quần jeans ống suông mang lại sự thoải mái tối đa cho người mặc, đồng thời giúp tôn dáng một cách tự nhiên. Những chiếc quần jeans này rất dễ phối đồ, có thể ăn nhập với mọi mẫu áo có sẵn.

Đặc biệt, quần jeans ống suông là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích phong cách phóng khoáng, hiện đại. Các mỹ nhân Việt thường xuyên chọn kiểu quần này để tạo ra những set đồ vừa năng động lại vừa cá tính. Với quần jeans ống suông, bạn có thể dễ dàng mix&match với giày thể thao cho những ngày dạo phố hoặc chọn giày cao gót để trông duyên dáng hơn.

Quần jeans trắng

Khi nói đến quần jeans, không thể không nhắc đến quần jeans trắng. Quần jeans trắng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp các mỹ nhân Việt khoe vóc dáng một cách tinh tế, thanh thoát. Sắc trắng của quần jeans làm nổi bật làn da sáng và tạo nên vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung.

Với quần jeans trắng, các mỹ nhân Việt có thể phối đồ một cách dễ dàng mà vẫn không lo thiếu sự tinh tế. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản hay một chiếc áo thun ôm, là bạn đã có ngay một set đồ thanh lịch và cuốn hút. Không những vậy, quần jeans trắng cũng có khả năng kết hợp tuyệt vời với các phụ kiện thời trang như túi xách, giày cao gót hay kính mát, giúp tăng thêm phần nổi bật cho phong cách của người mặc.

Kiểu quần này cũng rất dễ kết hợp với mọi màu sắc trang phục, từ gam màu trung tính đến các màu sắc tươi sáng, tạo nên sự linh hoạt cho người mặc.

Ảnh: Sưu tầm