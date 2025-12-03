Lisa tài thật, vừa bị chỉ trích xong lại khiến người ta mê ngay được!

Tối ngày 3/12, Lisa đã xuất hiện tại sự kiện grand opening LV The Place tại Seoul cùng dàn đại sứ đình đám như Felix (Stray Kids) và Gong Yoo. Khác với những sự kiện thường thấy, buổi khai trương này của Louis Vuitton diễn ra vô cùng riêng tư và kín đáo. Hình ảnh của các ngôi sao bao gồm cả Lisa chỉ được các kênh truyền thông xứ Hàn ghi lại qua vài giây ngắn ngủi khi cô ra/vào địa điểm sự kiện. Thế nhưng chỉ với mấy khoảnh khắc thoáng qua đó cũng đủ để netizen quốc tế "đứng ngồi không yên".

Lisa mang full look từ sàn diễn của Louis Vuitton đến sự kiện grand opening tối 3/12.

Điều gây bất ngờ và thu hút nhất lần này chính là mái tóc xoăn xù bồng bềnh của Lisa: xinh đẹp như công chúa Merida từ vũ trụ Disney. Nữ idol diện một thiết kế từ bộ sưu tập Louis Vuitton Spring 2026: Home Sweet Home - một look xuyên thấu thanh lịch với tông màu xám nhẹ nhàng.

Với tiết trời mùa đông Hàn Quốc đang chuyển lạnh, cộng với thiết kế xuyên thấu mỏng manh khiến Lisa không giấu được dáng vẻ co ro trong những khoảnh khắc được ghi hình. Dù vậy, netizen quốc tế vẫn không ngớt lời khen ngợi về sự đáng yêu, "tuyệt đối điện ảnh" của tạo hình Lisa hôm nay.

Nữ idol đốn tim fan với mái tóc xù lung linh.

Vừa trở về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn tại Singapore vào cuối tuần qua, tại đây em út BLACKPINK bất ngờ trở thành chủ nhân hot topic vì bộ bodysuit mang phong cách tương lai bị một bộ phận dư luận chê phản cảm. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng "lật ngược tình thế" đáng kinh ngạc của Lisa.

Như bao lần khác, mọi tranh cãi về thời trang của Lisa dù nổ ra lớn hay nhỏ, tất cả đều dễ dàng được xoa dịu và rồi trôi qua nhẹ bẫng. Lý do đơn giản là vì khả năng "sửa sai" và lấy lại hình ảnh của Lisa luôn dễ như trở bàn tay.

Nói cách khác, cô có thể bị chê trách hết lời vì ăn vận mát mẻ, táo bạo trên sân khấu, nhưng tất cả đều là lựa chọn có chủ đích cho concept và sân khấu cụ thể, chứ không phải một sai lầm nhất thời hay thiếu kiểm soát. Vì nếu muốn, phong độ của Lisa hoàn toàn có thể trả lại cho khán giả hình ảnh mà họ mong đợi trong chốc lát.

Chỉ vài ngày trước cái tên Lisa còn gắn với bộ cánh khó nói.

Đây chính là lý do người ta mãi không thể trách được Lisa. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ mình đang làm gì, và biết cách kiểm soát hình ảnh của bản thân một cách thông minh, biến mỗi lần xuất hiện thành một màn "biến hình" bất ngờ, khó đoán, giữ được sức hút mãnh liệt với công chúng.

Mái tóc xoăn xù cũng là lựa chọn của Lisa cho màn quảng bá trang sức BVLGARI trên Vogue Korea số tháng 12.



