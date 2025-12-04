4 mẫu áo dài tay đã lỗi mốt, còn diện là còn bị chê mặc xấu

Mỗi mùa thời trang đi qua đều để lại những xu hướng mới mẻ, đồng thời cũng nhẹ nhàng "tiễn" một vài món đồ từng hot nhưng nay đã trở nên lạc điệu. Mùa đông năm nay cũng không ngoại lệ. Nếu bạn không muốn bị đánh giá là lỗi thời hoặc khiến tổng thể trang phục trông nặng nề, rườm rà, hãy thử nhìn lại tủ đồ của mình xem có 4 mẫu áo dưới đây hay không. Chúng từng rất được ưa chuộng, nhưng hiện tại đã không còn hợp thời, thậm chí còn khiến vẻ ngoài của bạn trông kém tinh tế hơn đáng kể.

Áo họa tiết nổi – Rối mắt và "cũ kỹ" hơn bạn tưởng

Áo có họa tiết nổi gồ ghề từng làm mưa làm gió vài năm trước nhờ sự phá cách, nhưng chính sự cầu kỳ ấy giờ lại trở thành điểm trừ. Họa tiết nổi khiến tổng thể trang phục thiếu tinh gọn, thậm chí dễ khiến người mặc trông "dừ" hơn. Trong thời đại thời trang đang hướng đến chủ nghĩa tối giản, sạch sẽ và tinh tế, các kiểu áo quá rối mắt nhanh chóng trở thành món đồ lỗi thời.

Thay bằng gì?

Một chiếc áo thun trơn luôn là lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế đơn giản nhưng không hề nhàm chán, áo thun trơn mang đến cảm giác trẻ trung, dễ phối, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi. Bạn chỉ cần chọn chất liệu dày dặn, form vừa vặn và màu sắc trung tính như trắng, đen, xám, be để tạo nền cho các món đồ khoác ngoài như trench coat, blazer hay áo phao.

Điểm cộng lớn nhất của áo thun trơn là khả năng "cân mọi phong cách": từ năng động, cá tính cho tới thanh lịch. Ít chi tiết nhưng hiệu quả lại vượt trội, đó là lý do chúng liên tục nằm trong top item được fashionista yêu thích mỗi mùa đông.

Áo đính hạt cườm – Sang chưa thấy đâu mà chỉ thấy sến

Áo đính hạt cườm vốn được xem là biểu tượng của sự cầu kỳ và lấp lánh. Tuy nhiên, theo thời gian, những chi tiết hạt cườm được gắn dày đặc lại trở nên lỗi mốt vì tạo cảm giác rườm rà và thiếu tinh tế. Ánh sáng phản chiếu từ hạt cườm đôi khi khiến trang phục trông kém sang, thậm chí hơi "sến" nếu không được phối đúng cách.

Giải pháp thay thế:

Hãy đổi sang áo len trơn cổ tròn. Mẫu áo này vừa cơ bản vừa thanh lịch, rất hợp với tinh thần thời trang tối giản đang thịnh hành. Áo len cổ tròn dày vừa phải, phom đứng, chất liệu mềm mại sẽ giúp bạn có vẻ ngoài ấm áp nhưng vẫn gọn gàng. Chỉ cần thêm một chiếc quần ống suông và áo khoác dài, bạn đã có set đồ thời thượng hơn hẳn bất kỳ kiểu áo đính cườm nào.

Đặc biệt, áo len trơn còn cho phép bạn dễ dàng layer cùng khăn quàng, vòng cổ hoặc áo khoác màu nổi mà không lo bị "quá tải chi tiết".

Áo cardigan lông – Từ sang trọng thành… sến súa

Cardigan lông từng được yêu thích vì vẻ mềm mại, ấm áp và khá "nữ tính". Nhưng với xu hướng hiện nay, dạng áo này lại khiến người mặc dễ rơi vào cảm giác rườm rà, mất form và thiếu tinh tế. Chất liệu lông nếu không thật sự cao cấp sẽ rất dễ bị xù, già dặn và kém hiện đại.

Thay bằng:

Một chiếc cardigan trơn dáng croptop hoặc form dài vừa phải sẽ là lựa chọn chuẩn chỉnh hơn nhiều. Cardigan trơn mang lại cảm giác hiện đại, gọn gàng và phù hợp với nhiều độ tuổi. Kiểu áo này dễ phối với váy liền, quần jean hay quần tây, giúp tổng thể trang phục trông hài hòa mà không bị "quá lố".

Ngoài ra, cardigan trơn còn giúp tôn dáng hơn vì không tạo lớp lông phồng, giúp tỷ lệ cơ thể trông thanh thoát và cao ráo hơn.

Áo len viền ren – Nữ tính nhưng không còn hợp thời

Những chiếc áo len có viền ren từng là lựa chọn yêu thích của các cô nàng bánh bèo. Tuy nhiên, kiểu áo này giờ đây bị đánh giá là hơi "sến" và thiếu sự mới mẻ. Ren kết hợp cùng len vốn đã là sự pha trộn không dễ mặc, chưa kể phần viền ren thường dễ bị nhàu, phai màu hoặc tạo cảm giác lỗi thời chỉ sau vài lần sử dụng.

Gợi ý thay thế:

Nếu bạn vẫn muốn giữ nét mềm mại nhưng theo hướng hiện đại hơn, hãy thử áo cổ bất đối xứng. Đây là kiểu thiết kế được lăng xê tích cực trong các bộ sưu tập gần đây, mang lại vẻ quyến rũ vừa đủ mà không hề phô trương. Kiểu cổ bất đối xứng tạo điểm nhấn tinh tế, giúp outfit trông sang trọng và thời thượng hơn hẳn.

Kết hợp áo cổ lệch với quần ống rộng, chân váy dài hoặc khoác blazer là bạn đã có ngay set đồ cuốn hút cho mùa lạnh.

Ảnh: Sưu tầm