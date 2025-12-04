Cực phẩm 43 tuổi gọi tên Lương Thế Thành

"Hoàng Tử Quỷ" đang là bộ phim điện ảnh được chú ý khi quy tụ cặp nam chính điển trai: Anh Tú Atus và Lương Thế Thành. Màn đọ sắc của hai mỹ nam căng thẳng hơn bao giờ hết khi visual vốn nổi bật của Anh Tú Atus giờ phải chia bớt spotlight cho đàn anh hơn mình tới 11 tuổi.

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lương Thế Thành đang khiến khán giả phải "há hốc mồm" trước vẻ ngoài cực phẩm của mình trong dự án trở lại. Ở tuổi 43, nam diễn viên gây sốc với body săn chắc, cơ bụng múi rõ nét và vóc dáng không thua kém bất kỳ trai trẻ nào.

Từ vài tháng trước, khi những hình ảnh hậu trường được hé lộ trên mạng xã hội, những khung hình quấn khố khoe thân của ông xã Thúy Diễm đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Với chiều cao gần 1m80, thân hình 6 múi rõ nét, vai rộng, ngực nở của nam diễn viên khiến netizen không khỏi trầm trồ, không tin đây là hình thể của một ông bố U50.

Ở buổi họp báo ra mắt chính thức, dàn diễn viên đã có nhiều chia sẻ thú vị với truyền thông. Trong đó, khi được hỏi về bạn diễn, Anh Tú Atus tấm tắc khen ngợi body của Lương Thế Thành quá đẹp, khiến mình phải "đầu hàng". Trai đẹp cho biết thời gian đầu chuẩn bị cho vai diễn, anh cũng hùng hục xây dựng cơ bắp. Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy vóc dáng "khét lẹt" của Lương Thế Thành, Anh Tú Atus quyết định chịu thua, nghĩ rằng mình không cần tập nặng nữa vì dù sao cũng chẳng thể vượt qua.

Về phía Lương Thế Thành, nam diễn viên đã có thời gian dài chuẩn bị cho nhân vật này. Hình ảnh thay đổi ngoạn mục, đánh bay "bụng bia" của nam diễn viên từng được huấn luyện viên cá nhân chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngoài việc tập luyện cường độ cao mỗi ngày, Lương Thế Thành còn phải nhịn ăn cơm hơn 3 tháng, cắt tinh bột hoàn toàn, chỉ ăn rau, đồ luộc để giảm 5kg và siết cơ, phục vụ cho vai diễn. Khoảnh khắc Lương Thế Thành "gào thét" trước thực đơn eat clean từng được ekip "Hoàng Tử Quỷ" tiết lộ. Theo đó, menu 3 bữa/ngày của anh thời gian quay phim chỉ toàn tôm luộc và rau sống.

Nam diễn viên còn tiết lộ tại buổi họp báo: vì siết cân quá mạnh khiến gương mặt hóp lại, anh thường xuyên bị bà xã Thúy Diễm chê già và yêu cầu chồng tăng cân. Dù có những cuộc đấu khẩu, Lương Thế Thành chia sẻ đó cũng chỉ kiểu "trách yêu" của Thúy Diễm, hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất bản chất công việc diễn xuất của anh.

Giờ đây, "quả ngọt" đã đến khi hàng loạt bình luận của netizen ngưỡng mộ nữ diễn viên có ông xã điển trai, body cực phẩm: "Thúy Diễm số hưởng quá", "Chị Thúy Diễm may mắn ghê, chồng 43 tuổi mà đẹp như trai 20", "43 tuổi mà vẫn giữ được form như vậy thì phải nói là tự giác và kỷ luật đến mức nào"...