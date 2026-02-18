Vương Phi khiến dư luận dậy sóng

Ngày 16/2 (tức 29 Tết), Vương Phi lần thứ 6 tham dự chương trình Gala Tết Nguyên đán của đài CCTV với tư cách nghệ sĩ biểu diễn.

Theo Zaobao, Thiên hậu Hong Kong (Trung Quốc) dùng chất giọng không vướng bụi trần quen thuộc để thể hiện bản nhạc Khoảnh khắc bạn và tôi đã trải qua.

Ca khúc này vốn có tên gốc là Trăm năm dài rộng cũng chỉ là khoảnh khắc bạn và tôi đang trải qua, do ban nhạc độc lập ZaZaZsu - gồm các cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh - sáng tác. Tác phẩm ít người biết đến và cũng kén người nghe. Vương Phi giữ nguyên ca từ gốc, chỉ giản lược tên bài hát, trình bày với bản phối tối giản gồm piano và dàn dây.

Vương Phi biểu diễn tại Gala Tết Nguyên đán của đài CCTV. Nguồn: CCTV

Màn cover của Vương Phi được Mã Dịch, ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc, khen ngợi: "Âm thanh trong tai nghe của tôi đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt đêm Giao thừa".

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng không hài lòng với lựa chọn này của Vương Phi. Họ cho rằng nhạc phẩm quá kén người nghe, không đủ “chất Gala Xuân”.

Cư dân mạng bình luận: “Vương Phi ổn, sân khấu ổn, chỉ có bài hát là không ổn”, “Chỉ có thể nói bài này không xứng với Vương Phi”, “Sao nghe không hay lắm”, “Vương Phi hụt hơi rõ ràng, cao độ trôi nổi”, “Lần lên Gala Xuân này không bằng lần trước”...

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lên tiếng ủng hộ. Họ tuyên bố chỉ cần có sự xuất hiện của Vương Phi, chương trình Gala đã đáng xem rồi.

Không chỉ gây tranh luận về bài hát, Vương Phi còn trở thành tâm điểm với diện mạo.

VCT News mô tả Vương Phi bước lên sân khấu với kiểu tóc búi gọn gàng, diện váy dạ hội cổ cao màu sáng, vừa thanh lịch mà vẫn mang không khí lễ hội. Gương mặt và vóc dáng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 57.

Điểm gây tranh cãi về diện mạo của Vương Phi là dáng lông mày và đôi bông tai cỡ đại.

Dưới ống kính cận cảnh độ nét cao, lông mày của Vương Phi trông khá dài và cong xuống. Trong khi đó, đôi bông tai giọt nước trong suốt liên tục phản quang, khúc xạ ánh xanh khi biểu diễn. Hai chi tiết này bị cho là làm ảnh hưởng đến tổng thể trang điểm. Cư dân mạng thậm chí còn ví von đôi bông tai với viên gel giặt đồ.

Đôi bông tai của Vương Phi thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trước phản ứng từ cư dân mạng, Tạ Tinh, chuyên gia trang điểm của Vương Phi, đáp trả vào ngày 17/2: "Đừng hỏi nữa, đơn giản là giọt nước lớn phản quang".

Về dáng lông mày, Tạ Tinh giải thích lông mày bất đối xứng phù hợp với ý niệm “khoảnh khắc hóa vĩnh hằng” của ca khúc mà Vương Phi thể hiện, còn vệt đỏ ở hai bên trán là dụng ý nhằm tôn lên không khí lễ hội.

Bất chấp tranh cãi, mẫu bông tai trở thành từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Món phụ kiện này đến từ thương hiệu xa xỉ tiểu chúng (ít người biết) của Đan Mạch, Monies, dài khoảng 5,2 cm, nặng 36 gram mỗi chiếc. Thiết kế kẹp tai không cần xỏ lỗ, giá chính hãng 240 euro (khoảng 284 USD~7,4 triệu đồng). Năm 2025, Vương Phi cũng đeo bông tai của Monies và gây sốt. Thời điểm đó, cư dân mạng gọi là bông tai "bánh phồng tôm".

Sức hút của Vương Phi lớn tới mức không lâu sau khi biểu diễn trên Gala Tết Nguyên đán, trang web chính thức của Monies thông báo mẫu bông tai giọt nước cỡ đại đã bán hết.

Chưa dừng lại ở đó, trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc xuất hiện hàng loạt phiên bản giá rẻ, chủ yếu làm từ nhựa resin, giá trong khoảng 29-135 nhân dân tệ (4,2-19,54 USD). Dù được lưu ý phải đến tháng 3 mới giao hàng, các sản phẩm này được ghi nhận tình trạng là "bán chạy".