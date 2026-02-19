Việt Nam có mỹ nhân hát đến đâu rơi lệ đến đấy, cần được bảo tồn giọng hát ngay

Mới đây, đoạn video cắt từ phần trình diễn của Bảo Anh tại chương trình Sóng 26 với màn mashup Ngày Này Năm Ấy - Không Buông - Phép Màu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tiết mục đánh dấu sự kết hợp của nữ ca sĩ cùng hai gương mặt mới của năm 2025 là Sơn K và Nguyễn Hùng, mang đến một phần trình diễn vừa mới mẻ vừa giàu cảm xúc.

Trong phần thể hiện của mình, Bảo Anh ghi điểm nhờ chất giọng quen thuộc và có màu sắc riêng. Cô thể hiện các ca khúc với lối hát rõ ràng, nhấn nhá vừa phải, giúp mạch cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên, không quá dồn dập nhưng vẫn đủ để người nghe cảm nhận trọn vẹn tinh thần bài hát. Các câu hát được xử lý mềm mại, giữ được độ chắc và sáng cần thiết. Nhờ kiểm soát tốt hơi thở và tiết tấu, phần trình diễn diễn ra liền mạch, tạo cảm giác dễ nghe và dễ đồng cảm. Đặc biệt, màn song ca cùng Sơn K mang đến sự hòa quyện hài hòa giữa hai màu giọng, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể tiết mục.

Bên cạnh phần nghe, yếu tố hình ảnh cũng giúp tiết mục trở nên nổi bật. Xuất hiện trong thiết kế váy trắng rực rỡ, Bảo Anh toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút. Ánh sáng sân khấu và phần dàn dựng được đầu tư hợp lý càng làm nổi bật thần thái của nữ ca sĩ.

Sự kết hợp giữa giọng hát, cảm xúc và hình ảnh chỉn chu đã giúp đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi như: “Bảo Anh ballad mãi đỉnh trời ơi”, “Kiểu bả trải nhiều nên giọng hát nó đằm mà nó thắm mà nó đớn”, “Nó sang mà nó da diết trời ơi” hay “Bảo Anh hát ballad là thần”. Không chỉ giọng hát, ngoại hình ngày càng nổi bật cùng phong thái biểu diễn tự tin của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng Bảo Anh đang ở giai đoạn ổn định cả về hình ảnh lẫn cách thể hiện trên sân khấu, tạo nên tổng thể hài hòa và dễ tạo thiện cảm với khán giả.

Hiện tại, Bảo Anh vẫn là một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật của Vpop, sở hữu loạt bản hit quen thuộc với khán giả như Anh Muốn Em Sống Sao, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Yêu Một Người Vô Tâm hay Ai Cần Ai. Những ca khúc này từng tạo hiệu ứng mạnh trên các bảng xếp hạng nhạc số và giúp cô định hình hình ảnh một giọng ca ballad giàu cảm xúc trong lòng công chúng.

Gần đây, tên tuổi của Bảo Anh tiếp tục được hâm nóng khi cô góp mặt trong chương trình Em Xinh Say Hi, thu hút sự chú ý từ khán giả trẻ. Sự xuất hiện này không chỉ giúp cô mở rộng tệp người xem mà còn cho thấy sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật. Qua từng giai đoạn, nữ ca sĩ vẫn giữ được độ nhận diện ổn định, đồng thời từng bước khẳng định vị thế riêng trong thị trường nhạc Việt.