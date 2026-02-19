Tết đến Xuân về, khi nhiều nghệ sĩ tạm gác công việc để nghỉ ngơi, G-DRAGON lại chọn cách giữ nhịp làm việc dày đặc chưa từng có. Nửa đầu tháng 2/2026, nam nghệ sĩ liên tục di chuyển giữa Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông với lịch trình kín mít, thực hiện tổng cộng 7 đêm diễn chỉ trong vòng hai tuần. Không ngoa khi nói G-DRAGON là siêu sao Hàn Quốc đắt show nhất mùa Tết năm nay.

Kết thúc World Tour, G-DRAGON khởi động tour fan meeting châu Á

Từ ngày 6-8/2/2026, G-DRAGON tổ chức fan meeting solo đầu tiên trong sự nghiệp mang tên 2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] tại KSPO Dome, Seoul. Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả, đánh dấu màn tái xuất quy mô lớn sau hai thập kỷ hoạt động. Không nghỉ ngơi lâu, anh tiếp tục ba đêm fan meeting tại Nhật Bản từ ngày 13-15/2, ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Đúng mùng 1 Tết, G-DRAGON xuất hiện tại lễ hội âm nhạc KRAZY SUPER CONCERT ở Dubai, mở đầu năm mới bằng một sân khấu quốc tế hoành tráng.

G-DRAGON đã tổ chức 6 đêm fan meeting ở Hàn Quốc - Nhật Bản trong nửa đầu tháng 2/2026 (ảnh: X)

G-DRAGON mở bát năm Bính Ngọ bằng đêm diễn ở Dubai (ảnh: X)

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, nam nghệ sĩ đã hoàn thành 7 đêm diễn. Lịch trình vẫn chưa dừng lại khi ngày 21-22/2, anh sẽ tiếp tục hai đêm fan meeting tại Bangkok, Thái Lan. Để đảm bảo tiến độ di chuyển dày đặc, G-DRAGON sử dụng chuyên cơ riêng cho các chặng Hàn Quốc - Nhật Bản - Dubai.

Việc di chuyển bằng chuyên cơ không còn xa lạ với anh, đặc biệt trong khuôn khổ World Tour Übermensch 2025, khi anh lưu diễn qua Mỹ, châu Âu và Việt Nam với quy mô sân vận động. Tuy nhiên, mỗi lần hình ảnh chuyên cơ xuất hiện vẫn tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, củng cố hình ảnh một biểu tượng Kpop đẳng cấp toàn cầu.

G-DRAGON đi diễn từ Hàn Quốc - Nhật Bản - Dubai bằng chuyên cơ riêng (ảnh: IG)

G-DRAGON từng đến Việt Nam biểu diễn bằng chuyên cơ riêng hồi tháng 11/2025 (ảnh: B.Stage)

Tại Dubai, G-DRAGON tiếp tục trở thành tâm điểm khi gửi lời chúc "Happy Lunar New Year” đến khán giả. Cách gọi này nhanh chóng kéo theo tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc, đưa tên G-DRAGON lên hot search. Đứng trước sự chỉ trích của netizen xứ tỷ dân, fan quốc tế ra sức bảo vệ nam nghệ sĩ, cho rằng “Lunar New Year” là cách gọi phổ biến, mang tính bao quát nhiều quốc gia châu Á cùng đón Tết âm lịch, không đáng để dấy lên tranh cãi. Tranh luận xoay quanh 1 câu nói cho thấy mức độ ảnh hưởng của G-DRAGON, chỉ vài giây cũng đủ khiến truyền thông dậy sóng.

Tại Dubai, G-DRAGON tiếp tục trở thành tâm điểm khi gửi lời chúc "Happy Lunar New Year” đến khán giả (ảnh: X)

G-DRAGON, tên thật Kwon Ji-yong, ra mắt năm 2006 với vai trò trưởng nhóm BIGBANG. Trước khi debut với tư cách BIGBANG, G-DRAGON đã là sao nhí có thâm niên hoạt động từ lúc mới 5 tuổi. Trong 20 năm làm thần tượng, G-DRAHON được xem là một trong những nhân tố định hình diện mạo Kpop hiện đại, đồng thời là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng lớn. Tư duy âm nhạc đi trước xu hướng cùng phong cách thời trang độc bản giúp anh được truyền thông Hàn Quốc gọi là “Ông hoàng Kpop”.

Sau quãng nghỉ kéo dài từ 2017, năm 2025 đánh dấu sự trở lại toàn diện của G-DRAGON với album và tour Übermensch (ảnh: X)

Sau quãng nghỉ kéo dài từ 2017, năm 2025 đánh dấu sự trở lại toàn diện của G-DRAGON với album Übermensch phát hành tháng 2/2025. Lấy cảm hứng từ triết lý “Siêu nhân” của Nietzsche, album thể hiện quá trình vượt ngưỡng bản thân sau nhiều biến cố. Sản phẩm đạt hơn 630.000 bản bán ra ngay ngày đầu và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số. World Tour Übermensch trở thành chuyến lưu diễn solo lớn nhất trong lịch sử nghệ sĩ Hàn Quốc, gồm 39 buổi diễn tại các sân vận động châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Riêng 2 đêm concert tại Hà Nội tháng 11/2025 thu hút khoảng 100.000 khán giả, trở thành một trong những sự kiện quốc tế có lượng người tham dự cao nhất tại Việt Nam.

G-DRAGON đảm nhận vị trí Giáo sư thỉnh giảng Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (ảnh: X)

G-DRAGON được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của APEC, nhận huân chương văn hoá hạng Okgwan của Hàn Quốc (ảnh: Instagram nhân vật)

Ngoài âm nhạc, G-DRAGON còn là biểu tượng văn hóa nổi bật. Năm 2025, G-DRAGON được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của APEC, nhận huân chương văn hoá hạng Okgwan của Hàn Quốc. Anh gây chú ý khi được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc vào tháng 6/2024. Đại học Nam California còn ra mắt môn học riêng nghiên cứu về G-DRAGON. Sự kết hợp giữa một biểu tượng giải trí và một học viện kỹ thuật hàng đầu tạo nên danh xưng “giáo sư cơ khí mạnh nhất lịch sử” - cách gọi thể hiện sức ảnh hưởng đặc biệt của anh trong việc kết nối nghệ thuật với công nghệ, AI và metaverse.

Năm 2026 tiếp tục là 1 năm bùng nổ của G-DRAGON với màn comeback đầy hứa hẹn cùng BIGBANG (ảnh: X)

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn sự nghiệp cao điểm của G-DRAGON. Sau chuỗi fan meeting đầu năm, G-DRAGON cùng BIGBANG xác nhận biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella vào tháng 4/2026, đánh dấu màn tái hợp được chờ đợi sau nhiều năm. Tháng 8/2026, nhóm dự kiến trở lại với sản phẩm mới kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026), cột mốc quan trọng trong lịch sử Kpop.

G-DRAGON giữ nhịp làm việc dày đặc suốt dịp Tết (ảnh: X)

Giữ nhịp làm việc dày đặc suốt dịp Tết và duy trì độ phủ sóng truyền thông toàn cầu, G-DRAGON cho thấy vị thế bền vững của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thế hệ khán giả. Từ sân khấu Seoul, Tokyo đến Dubai, chỉ một câu chúc năm mới cũng đủ tạo nên làn sóng tranh luận. Ở thời điểm bước sang năm thứ 20 sự nghiệp, sức hút của anh vẫn là biến số lớn nhất của Kpop đương đại.