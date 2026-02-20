Mới đây, Châu Chấn Nam, một trong những nam idol gen Z nổi bật nhất của Cbiz, đã khép lại đêm concert LOVE & DESIRE tại Thành Đô (Trung Quốc). Không chỉ mang đến những tiết mục mãn nhãn, đêm diễn còn gây chú ý khi xóa bỏ ranh giới sân khấu truyền thống, biến LOVE & DESIRE trở thành concert đầu tiên đi theo mô hình này độc đáo này.

Thay vì một bục sân khấu cố định, toàn bộ nhà thi đấu Trung tâm Văn hoá & Thể thao Ngũ Lương Dịch được biến thành không gian trình diễn mở. Cách làm này được truyền thông Trung Quốc nhận định là bước “lật ngược” mô thức concert nội địa vốn tồn tại suốt nhiều năm qua.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là màn xuất hiện trên lưng ngựa trắng. Khi concert bắt đầu, Châu Chấn Nam cưỡi ngựa tiến vào giữa làn sương mờ và ánh đèn rọi tạo nên bầu không khí đầy tính điện ảnh, đi một vòng quanh khán đài trong không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Hình ảnh con ngựa trắng chậm rãi đưa anh vào trung tâm biểu diễn tạo nên khoảnh khắc vừa choáng ngợp vừa thi vị.

Chia sẻ sau đó, anh cho biết hình tượng “con ngựa” bắt nguồn từ một ca khúc trong album mới, lấy cảm hứng từ lần tranh cãi với mẹ. Khi ấy, anh nhận ra bản thân thường bị cảm xúc cuốn đi như đang “cưỡi trên một con ngựa bất kham” mà không thể kiểm soát. Ý tưởng cưỡi ngựa trên sân khấu ban đầu khiến ê-kíp bật cười vì tưởng như bất khả thi, nhưng sau nhiều lần bàn bạc, họ quyết định biến nó thành hiện thực.

Trên trần nhà thi đấu, 12 mô hình được thiết kế như những vết đất nứt khổng lồ, sau đó liên kết lại thành khoảng sân khấu di động nâng lên hạ xuống giữa không trung. Kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng và visual LED, toàn bộ không gian trở thành một “nhà hát ánh sáng” bùng nổ thị giác.

Toàn bộ đêm diễn được xây dựng quanh chủ đề Nothing Means Everything (Tạm dịch: Sự tối giản là sự tối đa mới) Ê-kíp sản xuất cho biết họ muốn đặt con người vào trung tâm thay vì phụ thuộc vào kết cấu sân khấu, từ đó xóa nhòa ranh giới quen thuộc giữa “nghệ sĩ” và “khán giả”.

Concert LOVE & DESIRE tại Thành Đô được mở bán với mức giá dao động từ 380 đến 1.280 nhân dân tệ, tương ứng nhiều hạng ghế từ khu vực xa đến gần trung tâm biểu diễn. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vé rơi vào khoảng 1,2 đến 4 triệu đồng mỗi vé, tùy vị trí trong nhà thi đấu.

Ngay sau khi mở bán, toàn bộ vé nhanh chóng sold-out, tạo nên "biển xanh" lightstick phủ kín khán đài trong đêm diễn. Trên thị trường thứ cấp, giá vé tăng mạnh, có thời điểm bị đẩy lên gần gấp đôi so với mức niêm yết ban đầu, cho thấy sức hút đáng kể của concert.

Châu Chấn Nam là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ idol Gen Z tại Trung Quốc. Anh bắt đầu được công chúng chú ý từ năm 2017 khi tham gia chương trình tuyển chọn âm nhạc, gây ấn tượng nhờ khả năng rap, tư duy sân khấu và phong thái trình diễn tự tin dù tuổi đời còn rất trẻ. Ngay từ giai đoạn đầu, Châu Chấn Nam đã cho thấy định hướng không chỉ là một thần tượng biểu diễn, mà là một nghệ sĩ tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Năm 2019, anh giành thứ hạng cao nhất trong chương trình sống còn và chính thức debut trong nhóm nhạc nam R1SE. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm (2019-2021), Châu Chấn Nam đảm nhiệm vai trò nổi bật về rap và màu sắc cá tính, góp phần định hình hình ảnh âm nhạc trẻ trung, hiện đại cho tập thể. Anh được công chúng ưu ái gọi là “cậu bé vàng” hay center quốc dân. Sau khi nhóm tan rã, anh bước vào giai đoạn phát triển sự nghiệp solo với định hướng rõ ràng hơn về bản sắc cá nhân, tập trung vào hip-hop, electronic và alternative pop

Ở vai trò nghệ sĩ độc lập, Châu Chấn Nam ngày càng khẳng định tư duy âm nhạc mang tính thể nghiệm. Anh thường trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời và đồng sản xuất các sản phẩm của mình, khai thác những chủ đề về bản ngã, cảm xúc nội tâm và quá trình trưởng thành. Các dự án sân khấu những năm gần đây cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình idol thương mại sang nghệ sĩ theo đuổi ý niệm nghệ thuật rõ ràng,

