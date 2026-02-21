Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế (IFPI) vừa công bố báo cáo thường niên và xác nhận APT. là đĩa đơn bán chạy nhất toàn cầu năm 2025. Bảng xếp hạng của IFPI được tính dựa trên tổng lượt streaming quy đổi, doanh số đĩa đơn vật lý và digital trên phạm vi toàn thế giới. Với thành tích này, Rosé được ghi nhận là nghệ sĩ Kpop và cũng là nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt vị trí cao nhất ở hạng mục đĩa đơn toàn cầu của IFPI.

Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế (IFPI) vừa công bố báo cáo thường niên và xác nhận APT. là đĩa đơn bán chạy nhất toàn cầu năm 2025 (ảnh: IFPI)

APT. là màn kết hợp giữa Rosé và Bruno Mars, phát hành cuối năm 2024 nhưng duy trì sức nóng xuyên suốt năm 2025. Ca khúc không đơn thuần là một sản phẩm hợp tác quốc tế, mà là một hiện tượng văn hóa đại chúng. Ý tưởng xuất phát từ Apartment Game - trò chơi uống rượu quen thuộc của giới trẻ Hàn Quốc. Trong một buổi làm việc tại phòng thu, Rosé đã giới thiệu trò chơi này cho ê-kíp. Nhịp điệu lặp vui tai, tiết tấu tăng dần tạo cảm giác hưng phấn đã trở thành chất liệu chính để phát triển giai điệu. Từ một khoảnh khắc ngẫu hứng, APT. được hoàn thiện với cấu trúc pop bắt tai, phần điệp khúc có tính gây nghiện cao.

APT. là cú nổ của Rosé và Bruno Mars (ảnh: Grammy)

Bruno Mars không chỉ góp giọng mà còn trực tiếp tham gia sản xuất, định hình màu sắc âm thanh retro-pop pha trộn funk đặc trưng của anh, đồng thời đồng đạo diễn MV. Sự cộng hưởng giữa chất giọng honey voice mảnh nhưng giàu cảm xúc của Rosé và phong cách trình diễn phóng khoáng của Bruno Mars tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ngay từ tuần đầu phát hành.

Về mặt thành tích, APT. là một quái vật nhạc số đúng nghĩa (ảnh: IGNV)

Về mặt thành tích, APT. là một quái vật nhạc số đúng nghĩa. Ca khúc đứng đầu Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US trong nhiều tuần liên tiếp, đồng thời lọt Top 10 Billboard Hot 100 giúp Rosé trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có thứ hạng cao nhất lịch sử tại bảng xếp hạng này. Tại Hàn Quốc, bài hát đạt Perfect All-Kill, dẫn đầu đồng thời tất cả các bảng xếp hạng nhạc số lớn. Trên các nền tảng streaming, APT. liên tục nằm trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2025 trên Apple Music và Spotify. Hiện tại, MV đạt hơn 2.3 tỷ views trên YouTube, là hiện tượng tỷ view đáng chú ý nhất trong những năm gần đâu.

Tại MTV Video Music Awards, APT. giành giải Song of the Year - một cột mốc quan trọng khi nghệ sĩ Kpop chiến thắng 1 trong 4 ở hạng mục lớn nhất (ảnh: VMAs)

Mùa giải thưởng 2025 - 2026 tiếp tục củng cố vị thế của bản hit này. Tại MTV Video Music Awards, APT. giành giải Song of the Year - một cột mốc quan trọng khi nghệ sĩ Kpop chiến thắng 1 trong 4 ở hạng mục lớn nhất. Tại MAMA Awards 2024, ca khúc được trao giải Global Sensation. Đến thềm Grammy Awards 2026, APT. nhận đề cử ở các hạng mục quan trọng, đưa Rosé tiến gần hơn tới những chuẩn mực cao nhất của thị trường âm nhạc Mỹ. Cộng hưởng với danh hiệu đĩa đơn bán chạy nhất toàn cầu do IFPI xác nhận , APT. gần như đã hoàn thành mọi chỉ số mà một bản hit quốc tế có thể đạt tới.

Cuối 2023, Rosé ngưng hợp đồng cá nhân với YG và tự mình phát triển sự nghiệp solo (ảnh: Atlantic Records)

Đối với Rosé, thành công của APT. mang ý nghĩa bước ngoặt, định hình tương lai là popstar thế hệ mới tách biệt khỏi sự nghiệp nhóm. Sinh năm 1997, Rosé vốn được biết đến là giọng ca chính của BLACKPINK - nhóm nhạc nữ toàn cầu ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment. Trong đội hình BLACKPINK, Rosé nổi bật nhờ chất giọng đặc trưng và khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát. Nhờ APT., cô chứng minh mình có thể đứng vững với tư cách nghệ sĩ solo độc lập, không dựa vào hào quang tập thể.

Sau khi tái định hướng hoạt động cá nhân, Rosé xây dựng hình ảnh nghệ sĩ sáng tác - performer toàn diện (ảnh: X)

Trước đó, album -R- phát hành năm 2021 với ca khúc chủ đề On The Ground đã giúp Rosé lập kỷ lục Guinness cho nghệ sĩ solo Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 thời điểm bấy giờ. Nhưng giai đoạn 2024 - 2025 mới thực sự là cú bứt tốc. Sau khi tái định hướng hoạt động cá nhân và ký kết với The Black Label tại Hàn Quốc cùng Atlantic Records tại Mỹ, Rosé cho ra mắt album solo rosie, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ sáng tác - performer toàn diện.

Rosé được chuyên trang phê bình sắc đẹp TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 (ảnh: X)

Không chỉ bùng nổ ở âm nhạc, Rosé còn được chuyên trang phê bình sắc đẹp TC Candler vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025. Đây là lần đầu cô đứng đầu bảng xếp hạng này. Sự ghi nhận đến từ tổng hòa giữa đường nét thanh thoát, khí chất sang trọng. Danh xưng mỹ nhân đẹp nhất thế giới vì thế không chỉ là yếu tố truyền thông, mà còn song hành với thời điểm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Rosé.