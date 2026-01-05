Nhắc đến cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cặp đôi Anh Tú - LyLy. Bộ đôi Anh Trai - Em Xinh từng hợp tác trong dự án âm nhạc Hàng Xóm, từ đó về sau gọi nhau bằng danh xưng đặc biệt này. Cả hai không công khai hẹn hò nhưng bộ đôi “hàng xóm” này thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện, show diễn, và có những cử chỉ tình cảm khiến fan “đẩy thuyền” rần rần”. Năm 2025, cả hai đều có những dấu ấn đáng chú ý, tạo dựng được thiện cảm rộng rãi với công chúng.

Cặp đôi "hàng xóm" LyLy - Anh Tú (ảnh: FBNV)

Với Anh Tú, năm 2025 là giai đoạn củng cố và mở rộng hào quang đã được tạo dựng từ trước đó. Sau danh hiệu Quán quân The Masked Singer và sức bật mạnh mẽ từ Anh Trai Say Hi, nam ca sĩ không chỉ giữ được độ nhận diện mà còn nâng tầm vị thế trong giới biểu diễn. Anh Tú trở thành gương mặt quen thuộc tại các đại nhạc hội quy mô lớn, được các thương hiệu và đơn vị tổ chức xem như “bảo chứng” cho chất lượng sân khấu lẫn sức hút đại chúng. Giọng hát nội lực, kỹ thuật ổn định cùng phong thái trình diễn ngày càng chững chạc giúp anh thoát khỏi khuôn mẫu “hoàng tử ballad”, tiến gần hơn đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, làm chủ không gian sân khấu.

Anh Tú có sáng tác riêng về Bác Hồ, được biểu diễn tại chương trình kỷ niệm sinh nhật Bác (ảnh: FBNV)

Dấu ấn đáng chú ý trong năm của Anh Tú là xuất hiện tại sân khấu Đồng diễn A80 - một cột mốc trình diễn mang tính biểu tượng. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn sáng tác ca khúc về Hồ Chí Minh và trực tiếp biểu diễn trong chương trình kỷ niệm sinh nhật Bác vào tháng 5/2025. Những lựa chọn này cho thấy định hướng rõ ràng của Anh Tú: phát triển sự nghiệp gắn liền với giá trị văn hóa - xã hội, thay vì chỉ chạy theo thị hiếu giải trí.

Anh Tú là một trong những giọng ca thực lực đắt show nhất năm qua (ảnh: FBNV)

LyLy cũng có một năm bứt phá không kém, thậm chí được xem là màn “lột xác” rõ nét nhất kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Từng gắn liền với hình ảnh nàng thơ ôm guitar, sáng tác và thể hiện những bản tình ca nhẹ nhàng, LyLy bất ngờ chọn cách làm mới mình thông qua chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Quyết định này ban đầu gây không ít hoài nghi, nhưng kết quả lại vượt xa kỳ vọng của khán giả.

Dù dừng chân sớm, LyLy vẫn kịp để lại bản hit Từng tại Em Xinh Say Hi (ảnh: FBNV)

LyLy thăng hạng nhan sắc sau Em Xinh Say Hi (ảnh: FBNV)

Trên sân chơi mới, LyLy rũ bỏ vẻ dịu dàng quen thuộc để thử sức với vũ đạo, phong cách thời trang cá tính hơn và tư duy âm nhạc mang tính trình diễn rõ rệt. Cô chứng minh mình không chỉ là một nhạc sĩ - ca sĩ biết viết và hát, mà còn là một performer có khả năng khuấy động sân khấu, làm chủ hình ảnh cá nhân trong những concept đòi hỏi cường độ cao. Dù dừng chân sớm, nhưng sự chuyển mình này giúp LyLy mở rộng tệp khán giả, đồng thời xóa bỏ định kiến rằng cô chỉ phù hợp với một màu sắc âm nhạc an toàn.

Màn trình diễn Sau Hòa Bình của Anh Tú - LyLy tại chương trình nghệ thuật chính luận Bản hùng ca CAND

Điểm giao thoa đáng nhớ nhất trong hành trình năm 2025 của cả hai chính là khoảnh khắc cùng đứng chung trên một sân khấu mang ý nghĩa đặc biệt. Tháng 8/2025, Anh Tú và LyLy được Bộ Công an tin tưởng mời tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Bản hùng ca CAND mừng kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng Công an Nhân dân.

Anh Tú và LyLy cực kì đẹp đôi khi song ca cùng nhau trên sóng truyền hình (ảnh: FBNV)

Tiết mục song ca Giữa Hòa Bình không chỉ gây ấn tượng bởi sự hòa quyện trong giọng hát mà còn chạm đến cảm xúc người xem bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sự lắng đọng cần thiết của một chương trình chính luận. Không phô trương, không màu mè, màn trình diễn của Anh Tú và LyLy được đánh giá cao bởi sự chừng mực và cực cảm xúc.

Song song với những dấu ấn nghề nghiệp, câu chuyện đời tư của cả hai cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Dù liên tục xuất hiện cùng nhau, ủng hộ nhau trong các dự án và không ít lần để lộ những cử chỉ thân mật, Anh Tú và LyLy vẫn giữ thái độ kín kẽ, chưa từng đưa ra một lời xác nhận chính thức về mối quan hệ. Sự im lặng tạo nên thiện cảm bởi cách họ tách bạch rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân.

Anh Tú và LyLy cứ đứng cạnh nhau là bùng nổ visual (ảnh: FBNV)

Cả Vbiz chỉ chờ ăn cỗ! (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, xét trên mọi phương diện từ ngoại hình, tài năng đến sự nghiệp, Anh Tú và LyLy được xem là một trong những cặp đôi tương xứng nhất của showbiz Việt. Họ không ồn ào, không dựa vào scandal để duy trì độ nóng, mà chọn cách song hành bền bỉ, cùng nhau trưởng thành và được các cơ quan, tổ chức lớn tin tưởng. Sau một năm 2025 rực rỡ với nhiều cột mốc đáng tự hào, điều mà người hâm mộ mong chờ nhất có lẽ không còn là thêm một bản hit hay một sân khấu hoành tráng, mà là khoảnh khắc đánh dấu sự trọn vẹn - một lễ đường trong mơ, khép lại quãng đường “tình trong như đã” và mở ra chương mới hạnh phúc cho cặp đẹp của làng nhạc Việt.