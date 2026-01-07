Bỏ hàng chục triệu đồng xem Hà Anh Tuấn liệu có đáng?

Hà Anh Tuấn là trường hợp đặc biệt trong showbiz. Không cần sở hữu hit triệu view, không cạnh tranh top trending, đi show thực tế vẫn dễ dàng bán cháy vé concert. Lượng khán giả trung thành, đông đảo, chịu chi góp phần định vị tên tuổi của Hà Anh Tuấn trong làng nhạc.

Khán giả của Hà Anh Tuấn không chỉ bỏ tiền nghe nhạc. Họ chịu chi gần chục triệu cho một tấm vé xem thần tượng, sẵn sàng đặt vé đi khắp tỉnh thành, ra cả nước ngoài để tận hưởng không gian nghệ thuật độc đáo.

Cách chọn bài hát, địa điểm tổ chức concert hay cách Hà Anh Tuấn giao lưu trên sân khấu bằng những câu chuyện đầy triết lý là vũ khí chinh phục khán giả.

Đêm nhạc tại Đà Lạt sắp tới của nam ca sĩ có mức giá dao động từ khoảng 1,5 đến 6 triệu đồng, nhanh chóng bán hết sau thời gian ngắn mở bán. Chi phí thực tế mà nhiều khán giả bỏ ra không dừng ở tiền vé. Vé máy bay, khách sạn, ăn ở, di chuyển… khiến tổng chi tiêu cho một chuyến đi xem concert có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Với nhiều người, việc bỏ ra hàng chục triệu đồng cho một đêm nhạc là điều khó chấp nhận. Nhưng với các fan, giá trị thực sự nằm ở những ký ức, cảm xúc và khoảnh khắc được chia sẻ cùng thần tượng. Với họ, đây không đơn thuần là một khoản chi tiêu giải trí mà giống như khoản đầu tư cho cảm xúc và kỷ niệm.

Vì sao fan sẵn sàng chi mạnh tay?

Chị Dương Hoàng Ngọc (30 tuổi, Hà Nội) đã xem bốn concert Hà Anh Tuấn ở Hà Nội, Ninh Bình, Đà Lạt và TPHCM. Số tiền bỏ ra để mua vé không thấm vào đâu so với chi phí di chuyển, lưu trú tại điểm tổ chức. Năm 2021, khi nam ca sĩ tổ chức The Veston Concert, chị Ngọc cùng 2 người bạn và 4 người thân trong gia đình mua vé xem và ở lại Đà Lạt du lịch trong 3 ngày. Chi phí cho chuyến đi cộng với giá vé concert lên tới 10 triệu đồng/người.

Theo chân concert Hà Anh Tuấn, khán giả chi tiền cho trải nghiệm và cảm xúc.

Khi Hà Anh Tuấn tổ chức concert ở Ninh Bình năm 2023, gia đình chị Ngọc bỏ ra gần 20 triệu đồng để mua 4 vé xem concert. Số tiền cho việc ăn, nghỉ tại resort gần địa điểm tổ chức cũng không hề rẻ.

Chị tiết lộ quá trình “săn” phòng nghỉ tại resort gay cấn không kém mua vé concert bởi nhiều người đồn đại đó là nơi Hà Anh Tuấn ở lại sau đêm nhạc. “Tôi cũng như hàng nghìn người hâm mộ nữ, muốn ở chung một địa điểm với thần tượng”, chị Ngọc nói.

“So với những khán giả sang tận Australia xem Hà Anh Tuấn, số tiền tôi bỏ ra để gặp thần tượng có lẽ chưa là gì. Mỗi chuỗi concert, tôi cố gắng xem một buổi, bất kể địa điểm tổ chức ở đâu. Việc tham dự concert Hà Anh Tuấn như món quà tôi tự thưởng cho bản thân. Điều đặc biệt là mỗi chuỗi concert đều có chủ đề riêng, màu sắc mới. Hình ảnh mà Hà Anh Tuấn xây dựng trong từng đêm nhạc cũng độc đáo, khiến người hâm mộ tò mò, háo hức. Cảm giác chữa lành ở concert khó có thể tìm thấy ở loại hình giải trí nào khác”, chị Ngọc chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao hâm mộ Hà Anh Tuấn đến vậy, chị Ngọc lý giải ở concert, âm nhạc đôi khi không phải tất cả. Khán giả muốn đến nghe Hà Anh Tuấn tâm sự, dẫn dắt vào những câu chuyện nhân văn hay hòa mình vào không gian nghệ thuật chỉn chu, sang trọng. Sự lịch lãm, duyên dáng của ca sĩ trên sân khấu cũng là nam châm hút fan.

Vé đêm nhạc Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt nhanh chóng được bán hết trong thời gian ngắn.

Đối tượng khán giả chủ yếu của Hà Anh Tuấn thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu. Họ là những người trưởng thành, thành đạt, có khả năng chi trả và hướng đến không gian âm nhạc sâu lắng và văn minh giữa sự ồn ào của thị trường.

Chị Thu Uyên (38 tuổi, TPHCM) tự nhận đã già để hâm mộ một nam ca sĩ như cách giới trẻ say đắm thần tượng Hàn Quốc hay các anh trai, chị đẹp trong loạt game show vừa lên sóng. Tuy nhiên, chị Uyên vẫn sẵn sàng chi tiền để xem concert Hà Anh Tuấn vì bị chinh phục bởi quy mô và cách dàn dựng hiếm thấy ở những đêm nhạc của nghệ sĩ khác. Theo chị, mức giá từ 2-5 triệu đồng cho một tấm vé concert không phải rẻ, nhưng xứng đáng bởi Hà Anh Tuấn biết cách chiều lòng fan bằng những màn trình diễn, giao lưu.

Bài toán của người hâm mộ

Việc fan sẵn sàng chi mạnh tay để xem concert là câu chuyện có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm USD, bay sang nước khác để được tham dự một đêm nhạc của thần tượng.

Lý do thường được đưa ra là yếu tố khan hiếm và độc nhất. Các nghệ sĩ không diễn mãi, nhất là với những nhóm nhạc Kpop phải thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc có thể tan rã. Mỗi giai đoạn âm nhạc, mỗi concept biểu diễn cũng là duy nhất và không lặp lại. Đại dịch COVID-19 càng củng cố quan điểm này bởi nhiều người nhận ra “ngày mai” không chắc chắn và cơ hội có thể không quay trở lại.

"Trước đại dịch, tôi hầu như không đi xem concert Kpop vì luôn nghĩ rằng 'để sau cũng được'. Nhưng COVID-19 đã khiến tôi nhận ra rằng 'sau này”'chưa chắc đã tồn tại. Vì thế, tôi chủ động hơn trong việc đi xem những nhóm nhạc mà mình luôn mong muốn được thấy trực tiếp. Khi còn là sinh viên và cả vài năm đầu đi làm, nhiều ban nhạc tôi rất yêu thích từng biểu diễn tại thành phố nơi tôi sống. Tôi hoàn toàn có thể xoay xở để đi xem nhưng ngân sách khi đó quá eo hẹp nên lần nào tôi cũng từ chối", một khán giả chia sẻ.

Đối với các fan trưởng thành đã có thu nhập, xem đây như cách tự thưởng cho bản thân và tận hưởng hiện tại. Họ cho rằng nếu có khả năng chi trả và đây là trải nghiệm ý nghĩa, việc đầu tư cho cảm xúc là xứng đáng. Dù thế, họ cũng đồng tình rằng nếu tài chính chưa cho phép, việc chờ đợi và tiết kiệm là hoàn toàn hợp lý.

Với những người có thu nhập ổn định, việc chi một khoản cho trải nghiệm tinh thần là điều dễ hiểu. Nhưng với học sinh, sinh viên hoặc người có ngân sách eo hẹp, cần xem xét kỹ các ưu tiên liệu có nên dành tiền cho học tập, tích lũy khẩn cấp hay các mục tiêu dài hạn khác trước.

Nhiều người cho rằng nếu quyết định đi, người hâm mộ có thể lựa chọn những hạng vé phù hợp với túi tiền, bởi trải nghiệm đáng nhớ không nhất thiết phải đến từ hàng ghế gần sân khấu nhất. Ngược lại, việc chờ đợi một cơ hội khác trong tương lai khi tài chính vững vàng hơn cũng là lựa chọn khôn ngoan.

Fan bỏ hàng chục triệu đồng để xem thần tượng khó có thể đánh giá một cách phiến diện là hoang phí hay xứng đáng. Giá trị thực sự nằm ở nhận thức và hoàn cảnh của mỗi người.

Trong thời điểm trải nghiệm cá nhân được đề cao, chuỗi concert nở rộ và đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, việc bỏ tiền cho những sở thích cá nhân với nhiều người vẫn là khoản đáng để đầu tư, miễn là nó nằm trong khả năng chi trả và không ảnh hưởng đến những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.