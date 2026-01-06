Minh Hằng đã làm gì mà phải chịu cảnh thờ ơ này?

Mới đây, Minh Hằng gây chú ý khi mang ca khúc Director lên trình diễn tại sân khấu mở màn một sự kiện thời trang lớn diễn ra ở Hà Nội. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một màn tái xuất bùng nổ, đoạn video ghi lại phần biểu diễn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội bởi phản ứng khá thờ ơ từ khán giả có mặt tại sự kiện, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong đoạn clip lan truyền, Minh Hằng xuất hiện cùng dàn vũ công đông đảo, thể hiện ca khúc mới Director với hình thức hát live kết hợp vũ đạo. Dù sân khấu được đầu tư và có nhiều yếu tố trình diễn, không khí bên dưới lại khá trầm lắng. Khán giả dường như không dành nhiều sự chú ý cho tiết mục, thậm chí có phần lạnh nhạt, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa những gì diễn ra trên sân khấu và phản ứng phía dưới.

Minh Hằng xuất hiện cùng dàn vũ công đông đảo, thể hiện ca khúc mới Director (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, phần thể hiện của Minh Hằng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Giọng hát live bị nhận xét là yếu, thiếu lực và khó nghe rõ lời, đặc biệt trong không gian sự kiện ngoài trời. Phần vũ đạo cũng bị cho là chưa đủ năng lượng, các động tác chưa thật sự dứt khoát, khiến tổng thể tiết mục chưa tạo được cao trào hay dấu ấn rõ ràng. Ngoài ra, diện mạo mới của Minh Hằng cùng mái tóc ngắn nhuộm sáng cũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận tranh cãi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những góp ý mang tính chuyên môn xoay quanh giọng hát và khả năng trình diễn, không ít ý kiến tỏ ra khá khắt khe khi nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Minh Hằng. Một bộ phận khán giả cho rằng dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp và hình ảnh chỉn chu, diễn xuất của cô trong các dự án phim chỉ dừng ở mức an toàn, trong khi ca hát lại không phải thế mạnh, với giọng hát được nhận xét là mỏng, thiếu lực và phong cách âm nhạc khó tạo được sự đồng cảm với số đông. Ở mảng người mẫu hay trình diễn thời trang, Minh Hằng cũng bị cho là chưa có nhiều điểm nhấn nổi bật hay dấu ấn rõ ràng để tạo sự khác biệt so với các gương mặt hoạt động chuyên nghiệp. Từ đó, nhiều quan điểm cho rằng nữ nghệ sĩ đang phát triển sự nghiệp khá dàn trải khi cùng lúc thử sức ở nhiều lĩnh vực, nhưng chưa thật sự nổi bật ở một mảng cụ thể.

Diện mạo mới của Minh Hằng cùng mái tóc ngắn nhuộm sáng cũng khiến khán giả bất ngờ (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng những phản ứng được cho là “thờ ơ” của khán giả tại sự kiện cần được nhìn nhận lại trong bối cảnh cụ thể. Được biết, sự kiện Minh Hằng tham gia là sự kiện thời trang với đa số khách mời đều là những nghệ sĩ, gương mặt nổi tiếng hoặc những người làm trong ngành truyền thông và thời trang nên phản ứng đối với các màn trình diễn sẽ không được nồng nhiệt và tích cực như người hâm mộ là điều dễ hiểu.

Không ít ý kiến cho rằng những phản ứng của khán giả với màn trình diễn của Minh Hằng tại sự kiện thời trang như vậy là điều dễ hiểu (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, những ý kiến khắt khe về sự nghiệp của nữ ca sĩ đã bỏ qua bối cảnh sự nghiệp của Minh Hằng trong giai đoạn trước. Thực tế, vào thời kỳ cao điểm khoảng những năm 2010, nữ ca sĩ từng sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến rộng rãi và có độ phủ lớn trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như các sân khấu biểu diễn. Ở lĩnh vực điện ảnh, Minh Hằng cũng đã ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim Chị Chị Em Em 2, nằm trong nhóm phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm ra mắt. Trong quá khứ, Minh Hằng từng được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo” của showbiz Việt nhờ tần suất xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch truyền thông và hợp tác cùng nhiều nhãn hàng, tổ chức lớn.

Những năm gần đây, Minh Hằng tiếp tục trở lại showbiz và hoạt động sôi nổi (Ảnh: FBNV)

Những năm gần đây, Minh Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2, đánh dấu sự trở lại trong các hoạt động âm nhạc và giải trí. Gần đây nhất, nữ ca sĩ cho ra mắt ca khúc Director , nhận được sự quan tâm của khán giả và tạo thành xu hướng trên nền tảng TikTok.