Trong nhiều năm qua, việc phát hành một ca khúc mới trước thềm concert lớn đã trở thành một thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một MV cá nhân mới sau thời gian dài, kể từ Tái Bút Anh Yêu Em (2017), sau quãng thời gian anh tập trung cho sân khấu, các live concert và những không gian trình diễn trực tiếp.

Trước thềm concert Sketch A Rose in Saigon đầu năm 2025, Hà Anh Tuấn giới thiệu ca khúc Dear, Memory, dự án âm nhạc đặc biệt với sự góp mặt của huyền thoại dương cầm Yiruma. Dấu ấn ra mắt ca khúc mới tại các đêm diễn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình âm nhạc của Hà Anh Tuấn, từ Tái Bút Anh Yêu Em lần đầu ra mắt tại concert Fragile (2017) đến Tháng Mấy Em Nhớ Anh được giới thiệu trong khuôn khổ Veston Đà Lạt (2021). Mỗi ca khúc không chỉ gắn liền với một cột mốc đáng nhớ trên sân khấu, mà còn góp phần định hình tinh thần cho không gian âm nhạc sắp được trình diễn.

MV Một Năm Qua - Hà Anh Tuấn

Với Một Năm Qua, Hà Anh Tuấn chọn cách kể quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: dùng âm nhạc để dẫn lối cảm xúc, chuẩn bị tâm thế cho khán giả trước khi bước vào thế giới của The Rose . Việc nam ca sĩ xuất hiện tại Đà Lạt vào tháng 12 vừa qua, từng làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ, nay đã có lời giải đáp. Hà Anh Tuấn đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho MV Một Năm Qua, món quà đầu tiên được gửi đến khán giả ngay trước khi concert The Rose diễn ra vào 17/1 này tại Đà Lạt.

Ở Hà Anh Tuấn, nghệ thuật luôn được sẻ chia như một cách tri ân tình cảm mà khán giả đã dành cho anh trong suốt chặng đường dài.

Hà Anh Tuấn chào năm mới bằng 1 bài hát mới

Một Năm Qua đánh dấu màn tái hợp tiếp theo giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đứng sau ca khúc đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của anh như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Người Con Gái Ta Thương, Tái Bút Anh Yêu Em.

Gần một thập kỷ kể từ thành công vang dội của Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - ca khúc đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, sự tái hợp lần này tự thân đã gợi ra nhiều kỳ vọng. Đó là kỳ vọng về một ca khúc có chiều sâu, chạm đến những khoảng lặng quen thuộc nơi người nghe, đúng với tinh thần mà cả hai nghệ sĩ đã cùng xây dựng qua nhiều năm.

Ra mắt trong thời điểm vừa khép lại một năm 2025 nhiều biến động, Một Năm Qua không chỉ là cuộc đối thoại với một mối tình vừa cũ, mà còn như một lần đối diện với những điều tưởng chừng như không thể nhắc đến của chính mình. Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về cách con người học cách quên đi và cả giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

Âm nhạc của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Hà Anh Tuấn gợi lại những ký ức của một mối tình đã khép lại, nơi tiếc nuối sự hiện diện nhiều hơn trách móc. Những câu hỏi không cần lời đáp bên cạnh những điều bắt buộc cần một lần nói ra, ngay cả khi chúng “sao thấy khó khăn quá”.

MV Một Năm Qua được thực hiện với tông đen - trắng tại Đà Lạt, chính không gian sẽ trở thành điểm hẹn của concert THE ROSE . Dưới cảm quan nghệ thuật của đạo diễn Khánh Nguyễn và Giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, Đà Lạt hiện lên chậm rãi, mơ hồ, phủ đầy sương và ký ức. Trong MV, mỗi khung hình được chăm chút như một mảnh ký ức rời rạc, góp phần hoàn thiện tinh thần chung của THE ROSE.

Trước khi những đóa hồng nở rộ trên sân khấu, Hà Anh Tuấn chọn cách bắt đầu bằng một lời hỏi thăm dịu dàng, như một lời hẹn gặp khán giả trong thế giới âm nhạc chân thành của chính anh.

Ca khúc Một Năm Qua (sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng) được phát hành dưới dạng Music Video (MV) trên kênh YouTube Ha Anh Tuan vào lúc 20:00, ngày 1/1/2026, và định dạng Audio trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến tại Việt Nam.