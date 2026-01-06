Hàng chục nghìn khán giả Hà Nội - Nha Trang mở kết nối thật với Heineken Countdown 2026

Sự kiện Heineken Countdown 2026 diễn ra ở Hà Nội và Nha Trang cùng thông điệp Mở Kết Nối Thật, Tết Bật Heineken.

Heineken Countdown trở lại đẳng cấp hơn bao giờ hết khi quy tụ loạt tên tuổi hàng đầu thế giới: DJ Alan Walker, chủ nhân hàng loạt bản hit Faded, Alone, Lily… gây bão toàn cầu, và "gã khổng lồ" của EDM thế giới - DJ quốc tế W&W, cùng với đó là dàn nghệ sĩ Việt đình đám: Hòa Minzy, Karik, Bùi Công Nam, Quân A.P, Wean Lê, Low G, Tlinh; HIEUTHUHAI, Erik, Dương Domic, HURRYKNG, Orange, Lâm Bảo Ngọc. Tất cả cùng tạo nên một đại tiệc âm nhạc khó quên với loạt khoảnh khắc kết nối bùng nổ.

Bộ đôi Em Xinh Orange và Lâm Bảo Ngọc mang đến giọng hát nội lực tại Heineken Countdown Nha Trang.

"Anh trai" HURRYKNG cùng ERIK dẫn dắt cảm xúc khán giả qua nhiều cung bậc – từ những khoảnh khắc lắng đọng đến cao trào bùng nổ cuồng nhiệt.

Dương Domic mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, góp phần đẩy không khí lễ hội lên cao trào. Trong khi đó, ERIK đưa khán giả chìm trong không gian cảm xúc, tạo nên khoảnh khắc hòa giọng đầy xúc động cùng hàng chục nghìn người.

HIEUTHUHAI không khiến khán giả thất vọng với loạt bản hit như No Love No Life, Nước Mắt Cá Sấu và Không Thể Say, liên tục khuấy động không khí sân khấu bằng nguồn năng lượng cuốn hút đặc trưng.

Hòa Minzy và Karik mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng, khuấy động bầu không khí lễ hội tại Heineken Countdown.

Loạt khoảnh khắc tương tác ăn ý giữa "anh trai" Quân A.P và "anh tài" Bùi Công Nam mang đến những giây phút kết nối đầy ngẫu hứng.

Tlinh cùng Low G & Wean Lê mở ra những khoảnh khắc kết nối đầy năng lượng cùng khán giả.

Heineken Countdown 2026: Trải nghiệm kết nối chưa từng có

Với tinh thần "Mở Kết Nối Thật, Tết Bật Heineken", Heineken cùng hàng nghìn khán giả tạm gác lại thế giới ảo để hiện diện trọn vẹn và kết nối đậm chất qua âm nhạc, cảm xúc bên những người thân yêu tại Heineken Countdown 2026. Hướng đến khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, sự kiện còn là hành trình đưa mọi người đến gần nhau hơn, tận hưởng những khoảnh khắc kết nối đích thực, nơi mỗi giây phút đều trở nên đáng nhớ.

Màn kết nối hai đầu cầu Nha Trang – Hà Nội mở ra một không gian lễ hội liền mạch, nơi cảm xúc được lan tỏa trọn vẹn.

Một trong những điểm ấn tượng của Heineken Countdown năm nay là sân khấu mở rộng đa chiều. Nhờ thiết kế này, khán giả ở nhiều vị trí khác nhau đều có thể kết nối trực tiếp với nghệ sĩ, cảm nhận trọn vẹn năng lượng của các màn trình diễn và tận hưởng không khí lễ hội một cách sống động hơn.

Việc mở rộng không gian biểu diễn theo nhiều mặt phẳng vừa giúp dòng chảy tương tác trên sân khấu trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng khi kết hợp với hệ thống ánh sáng, LED và hiệu ứng trình diễn đặc biệt. Sự đầu tư này giúp Heineken Countdown 2026 trở thành sự kiện mang tính trải nghiệm, nơi khán giả không chỉ "xem" mà thực sự kết nối cùng nhau trong từng khoảnh khắc.

Năm nay, Heineken cũng mang đến loạt kết hợp độc đáo, tạo dấu ấn tại cả hai đầu cầu. Tại Nha Trang, W&W và HIEUTHUHAI mang tới màn giao thoa giữa EDM quốc tế và chất nhạc Việt, làm bùng nổ không khí tại quảng trường 2/4. Trong khi đó, tại Hà Nội, Alan Walker và nữ ca sĩ Văn Mai Hương gây ấn tượng mạnh với sự hòa quyện giữa âm nhạc điện tử hiện đại và giọng hát nội lực, tạo nên khoảnh khắc khó quên cho khán giả Thủ đô.

Những màn kết hợp ấn tượng tại sân khấu Heineken Countdown 2026 giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế.

Bên cạnh đó là chuỗi tiết mục của dàn sao ở cả hai đầu cầu, góp phần nâng tầm đại tiệc âm nhạc nơi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế hội tụ trong cùng một tinh thần kết nối.

"Beer Up, Phone Down": Khi khán giả cùng tạo nên khoảnh khắc kết nối thật

Giữa không khí sôi động của các đại tiệc cuối năm, Heineken Countdown 2026 tạo nên dấu ấn khác biệt không chỉ nhờ quy mô sân khấu hay dàn nghệ sĩ, mà còn bởi tinh thần mà Heineken mang đến thông qua thông điệp "Beer Up, Phone Down" - nâng Heineken để kết nối, đặt điện thoại xuống để tận hưởng khoảnh khắc thật.

Beer Up, Phone Down" - Tín hiệu xuyên suốt chương trình, từ LED đến khoảnh khắc nghệ sĩ và khán giả hòa nhịp, để mọi người tạm gác điện thoại, tận hưởng âm nhạc và kết nối thật sự.

Tinh thần được đẩy lên cao trào khi W&W bất ngờ dừng nhạc và đặt câu hỏi: "Luật chơi tối nay là gì?" và màn đồng thanh đáp lời của hàng chục ngàn khán giả: "Beer Up, Phone Down!", cho thấy thông điệp của Heineken đã chạm đến khán giả và trở thành điểm nhấn ý nghĩa của đêm Countdown.

Đại tiệc Heineken Countdown 2026 đã mang đến cảm xúc rất "thật" khi cùng khán giả hòa mình vào những khoảnh khắc kết nối mà không thiết bị nào có thể làm được: khi hai đầu cầu Nha Trang - Hà Nội cùng hòa chung bầu không khí đón giao thừa, và khi nghệ sĩ và khán giả kết nối chân thành để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn. Có lẽ chính những khoảnh khắc ấy là cách đẹp nhất để mở đầu năm mới - nơi cảm xúc trọn vẹn và những kết nối ý nghĩa được lan tỏa.

