Người phụ nữ bị chồng ly hôn vì lén vay 1,5 tỷ để "đu" idol, bỏ bê con cái

Việc hâm mộ hay dành tình cảm cho một thần tượng Kpop vốn là điều hết sức bình thường, thậm chí là nhu cầu giải trí chính đáng. Tuy nhiên, yêu thích là một lẽ, còn cách thể hiện tình cảm ấy sao cho phù hợp, không vượt quá giới hạn lại là chủ đề gây tranh cãi dai dẳng suốt nhiều năm qua.

Trong chương trình "Phòng tư vấn của luật sư Jo In Seop" trên YTN Radio, Hàn Quốc, một người đàn ông ngoài 40 tuổi (A), có con gái 10 tuổi, đã kể lại câu chuyện và xin lời khuyên. Người đàn ông đã quyết định công khai lý do đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện vợ mình đẩy cả gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, tất cả chỉ vì mải chạy theo idol.

Người đàn ông ly hôn khi phát hiện vợ mình đẩy cả gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, tất cả chỉ vì mải chạy theo idol (Ảnh tạo bởi AI)

Theo chia sẻ của người chồng, vợ anh bắt đầu yêu thích một nam ca sĩ bước ra từ show truyền hình thực tế khoảng 2 năm trước. Thời gian đầu, anh hoàn toàn ủng hộ sở thích này vì cho rằng đây là cách vợ giải tỏa căng thẳng sau những giờ phút chăm sóc con cái và lo toan việc nhà. Anh tin rằng âm nhạc và những tin tức giải trí sẽ là liều thuốc tinh thần tích cực. Thế nhưng, người chồng không ngờ rằng sự ủng hộ ấy lại là khởi đầu cho một bi kịch gia đình khi mức độ cuồng nhiệt của vợ ngày càng mất kiểm soát.

Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ khi người vợ dần chìm đắm vào thế giới fangirl mà bỏ quên thực tại. Vì mải mê chạy theo lịch trình dày đặc của nam thần tượng, cô thường xuyên vắng nhà, phó mặc việc đưa đón con cái cho chồng và hoàn toàn xao nhãng chuyện chăm sóc cho gia đình. Đỉnh điểm của sự việc là khi anh phát hiện ra những dấu hiệu bất thường về tài chính trong gia đình. Trong một lần tình cờ, anh phát hiện một giấy thông báo về khoản vay thấu chi được giấu kín trong tủ quần áo ở phòng ngủ.

Vì mải mê chạy theo lịch trình dày đặc của nam thần tượng, cô thường xuyên vắng nhà, phó mặc gia đình (Ảnh tạo bởi AI)

Người vợ này đã lén lút chồng thực hiện hoảng vay khủng. Số tiền vay được cô dùng để phục vụ cho các chiến dịch ủng hộ thần tượng. Cụ thể, người vợ đã chi một khoản tiền khổng lồ để thuê màn hình LED cỡ lớn tại ga tàu điện ngầm Gangnam- khu vực đắt đỏ bậc nhất Seoul- để treo quảng cáo mừng sinh nhật cho thần tượng của mình.

Chưa dừng lại ở đó, để chắc chắn trúng vé tham dự fansign của thần tượng, người vợ này đã mạnh tay mua tới 500 bản album giống hệt nhau. Trong văn hóa K-pop, việc mua số lượng lớn album để tăng cơ hội trúng fansign là điều không hiếm gặp, nhưng con số 500 bản cho thấy mức độ chi tiêu đã vượt xa khả năng tài chính của một hộ gia đình thông thường. Khi người chồng tổng hợp tất cả các khoản vay thấu chi và dư nợ thẻ tín dụng mà vợ đã thực hiện, con số tổng cộng đã vượt quá 80 triệu won (tương đương khoảng hơn 1,5 tỷ VNĐ).

Để chắc chắn trúng vé tham dự fansign của thần tượng, người vợ này đã mạnh tay mua tới 500 bản album giống hệt nhau (Ảnh tạo bởi AI)

Khi sự việc vỡ lở, thay vì hối lỗi hay tìm cách khắc phục hậu quả, phản ứng của người vợ mới chính là "giọt nước tràn ly" khiến anh tuyệt vọng hoàn toàn. Cô không hề thừa nhận hành động của mình là sai trái, thậm chí còn lớn tiếng tranh cãi và đưa ra lý lẽ bảo vệ thần tượng một cách mù quáng: "Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng nếu thứ hạng của oppa bị tụt xuống thì anh có chịu trách nhiệm được không?". Câu nói đầy thách thức ấy đã khiến người chồng nhận ra cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn. Cuối cùng, anh quyết định đệ đơn ly hôn và kiên quyết giành quyền nuôi con để đảm bảo cuộc sống ổn định cho con cái.

Thực tế, văn hóa thần tượng vốn dĩ không mang ý nghĩa tiêu cực, nó xuất phát từ sự ngưỡng mộ và mang lại giá trị tinh thần to lớn, giúp người hâm mộ giải tỏa áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện của gia đình người chồng này một lần nữa phơi bày "mặt tối" của sự cuồng nhiệt thái quá. Khi ranh giới giữa đam mê và ám ảnh bị xóa nhòa, việc thần tượng một ai đó không còn là sở thích lành mạnh mà trở thành gánh nặng tài chính và bi kịch cho người thân.