MXH đang rần rần dậy sóng trước bài đăng mới nhất của Em Ellata, chủ nhân bản hit Yesterday, khi nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố sẽ dừng toàn bộ hoạt động âm nhạc nếu không tạo ra được bước ngoặt về mặt tài chính. Theo đó, Em Ellata cho biết ngày 14/1 săp tới sẽ là thời điểm anh phát hành sản phẩm âm nhạc cuối cùng - phiên bản tiếng Anh của ca khúc Đã Qua Rồi.

Nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ rằng sau ca khúc này, nếu những sản phẩm anh đã và sẽ ra mắt không mang lại nguồn thu đủ để duy trì cuộc sống và con đường nghệ thuật, anh sẽ không tiếp tục phát hành thêm bất kỳ bài hát nào. Với Em Ellata, đam mê âm nhạc không thể chỉ tồn tại bằng sự hy sinh một chiều, mà cần được đáp lại bằng giá trị thực tế. “Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em”, anh viết, đồng thời cho rằng việc dừng lại cũng là cách chấm dứt những áp lực và tổn thương kéo dài từ khi theo đuổi nghệ thuật.

Nguyên văn bài viết của Em Ellata: “Ngày 14/1 mình sẽ ra mắt sản phẩm cuối cùng! Em đã làm một phiên bản tiếng Anh cho "Đã Qua Rồi" và em sẽ ra mắt bài hát đó vào 14/1/2026. Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa. Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mà Em có bước ngoặt đó nhé!”

Tranh cãi bùng lên xoay quanh tình yêu giữa ca sĩ và âm nhạc

Theo netizen, để tiến xa hơn hoặc có thể sống ổn định bằng âm nhạc, nghệ sĩ cần đầu tư bài bản vào hình ảnh, xây dựng thương hiệu cá nhân và sở hữu một ê-kíp đồng hành lâu dài - những yếu tố đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên trì. Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình nhấn mạnh rằng, ở bất kỳ môi trường nào, nghệ sĩ cũng không nằm ngoài quy luật đào thải của thị trường: chỉ những người đủ năng lực và chiến lược mới có thể trụ lại và đi đường dài.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả khác nhìn nhận câu chuyện từ góc độ cảm xúc và đam mê. Họ cho rằng tình yêu nghệ thuật là nền tảng không thể thiếu đối với người làm nghề, nhưng không thể xem đó là điều kiện để “đòi hỏi” sự đáp lại từ thị trường.

Nhiều ý kiến cho rằng tình yêu âm nhạc là lựa chọn cá nhân của nghệ sĩ, ngay cả khi không có khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, thị trường và công chúng không có nghĩa vụ phải “đáp lại” tình cảm đó. Khi đã xác định kiếm sống bằng âm nhạc, nghệ sĩ buộc phải chấp nhận quy luật thị hiếu, lắng nghe phản hồi và điều chỉnh để phù hợp với khán giả. Việc công chúng sẵn sàng bỏ số tiền lớn để ủng hộ nghệ sĩ xuất phát từ sự đồng cảm và kết nối hai chiều, chứ không phải từ những tuyên bố mang tính đòi hỏi.

Có người chỉ ra hình ảnh Em Ellata xây dựng từ trước đến nay thường gắn với câu chuyện “thiếu sự ủng hộ” hay “làm nghề trong cô độc”, kể cả ở giai đoạn chưa được biết đến rộng rãi. Khi bất ngờ viral nhờ mạng xã hội, nam ca sĩ lại bị nhận xét là rơi vào trạng thái “ảo tưởng” về sức ảnh hưởng của bản thân. Một số người từng có thiện cảm với giọng hát của Em Ellata thừa nhận họ dần mất hứng thú sau khi quan sát cách anh phản hồi dư luận, đồng thời cho rằng âm nhạc của nam ca sĩ còn hạn chế về chiều sâu ca từ, màu sắc giai điệu và cách thể hiện. Nếu muốn tiến xa hơn, Em Ellata cần điều chỉnh tư duy làm nghề, đầu tư nghiêm túc hơn vào chuyên môn và xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng với khán giả.

Bên cạnh đó, nhiều netizen nhận xét Em Ellata thường xuyên thể hiện thái độ không tiếp thu những góp ý mang tính xây dựng, thậm chí phản hồi theo hướng bất cần. Điều này khiến khán giả khó duy trì thiện cảm, bởi họ cho rằng một nghệ sĩ muốn được ủng hộ lâu dài cần học cách lắng nghe, khiêm tốn và trân trọng những ý kiến trái chiều. Việc đặt ra mục tiêu hay bước ngoặt cá nhân, theo họ, là điều nên giữ cho riêng mình thay vì công khai với hàm ý thị trường phải có trách nhiệm nâng đỡ.

Trên MXH, không ít bài đăng đề cập đến Phùng Khánh Linh như một tấm gương về nỗ lực, sự phấn đấu trong quãng ngày chật vật tìm thấy hào quang của mình. Vào nghề gần 10 năm nhưng phải đến 2025 và album Giữa Một Vạn Người, Phùng Khánh Linh mới thực được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Trong giai đoạn khó khăn và chênh vênh, cô làm đủ nghề, từ phục vụ quán cà phê đến dọn tủ quần áo để có tiền, nhưng vẫn dành thời gian sáng tác và tìm kiếm cơ hội. Ở hiện tại, dù âm nhạc có sức lan toả lớn, fanbase ngày càng đông, nữ ca sĩ bật mí vẫn đang âm thầm bán hàng online để “kiếm chác” thêm kinh phí, phục vụ cho sự nghiệp làm nhạc.

Vì thế, chưa cần nói đến âm nhạc yêu mình hay không, người ca sĩ phải có tấm lòng đủ rộng và tình yêu đủ lớn để ôm trọn âm nhạc.

Xuất hiện nhiều ý kiến đồng cảm

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự cảm thông với Em Ellata, cho rằng phản ứng của nam ca sĩ xuất phát từ áp lực tài chính và tâm lý chung của nhiều nghệ sĩ indie. Theo họ, việc theo đuổi âm nhạc mà không có hậu thuẫn từ công ty giải trí, trong khi sản phẩm dù được lan truyền nhưng khó chuyển hóa thành thu nhập, dễ khiến nghệ sĩ rơi vào trạng thái bế tắc. Việc Em Ellata công khai suy nghĩ cá nhân, dù gây tranh cãi, vẫn được xem là một cách bộc lộ cảm xúc thật thay vì lựa chọn im lặng hay tô vẽ hình ảnh tích cực.

Một số khán giả cũng cho rằng thị trường âm nhạc hiện nay khắc nghiệt hơn nhiều so với trước, khi lượt xem, độ viral hay sự chú ý trên mạng xã hội không còn là thước đo chuẩn xác về sự thành công và khả năng sống được bằng nghề. Trong bối cảnh đó, việc nghệ sĩ đặt câu hỏi về giá trị lao động của bản thân và tương lai tài chính là điều dễ hiểu. Theo họ, phát ngôn của Em Ellata nên được nhìn nhận như tiếng nói của một người trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng, thay vì vội vàng quy kết là “ảo tưởng” hay “ngáo quyền lực”.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng việc yêu cầu nghệ sĩ luôn phải chiều theo thị hiếu số đông có thể vô tình “bóp nghẹt” cá tính sáng tạo. Với những người làm nhạc độc lập, con đường giữ vững bản sắc cá nhân trong khi vẫn tìm kiếm khán giả vốn đã nhiều thách thức. Một số người bày tỏ hy vọng Em Ellata sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, học cách cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật và nhu cầu thị trường, thay vì sớm khép lại hành trình âm nhạc chỉ vì một giai đoạn khó khăn.

Em Ellata tên thật là Nguyễn Tấn Dũng, sinh ra và lớn lên ở Đắk Nông (sau sáp nhập là Lâm Đồng). Đầu năm 2024, Em được nhiều người biết đến qua ca khúc Yesterday, nổi rần rần trên TikTok với những giai điệu gợi sự hoài niệm. Câu hát quen thuộc của bài hát này được nhiều người thuộc làu: “Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua. Để nhìn đôi mi em dịu dàng cười cong cong”…