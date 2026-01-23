Thông báo mới của Anh Tú đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp quyết định cho phép sử dụng miễn phí ca khúc Thưa Đảng trong phạm vi nhất định, không cần liên hệ hay chờ xác nhận, với mong muốn lan tỏa rộng rãi hơn thông điệp mà bài hát mang theo.

Trên fanpage, Anh Tú viết: “Những ngày qua, Tú rất hạnh phúc khi biết "Thưa Đảng" đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Tú không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn, lời tri ân mới đủ Anh Tú cùng ekip xin phép được gửi quyền sử dụng ca khúc “ Thưa Đảng” đến với mọi người. Để “Thưa Đảng” không chỉ là lời tri ân của riêng Anh Tú, mà đó chính là lời ca hoà cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh! Anh Tú & ekip xin trân trọng thông báo: kể từ hôm nay, các bạn học sinh - sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc "Thưa Đảng" (nhạc & lời: Anh Tú) để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi. Việc trình diễn ca khúc được áp dụng cho các sự kiện không chuyên - phi thương mại - phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh. Với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại không thuộc phạm vi được nêu ở trên vui lòng liên hệ trực tiếp ekip của Anh Tú thông qua các kênh liên lạc chính thức để được hỗ trợ. Tú rất mong chút nghĩa cử nhỏ này sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trân trọng!”

Thưa Đảng là một sáng tác mới của Anh Tú

Trong bài đăng, Anh Tú bày tỏ sự xúc động khi ca khúc Thưa Đảng chạm đến tình cảm của đông đảo khán giả. Theo anh, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc cá nhân mà còn là lời tri ân, là tiếng hát chung hòa cùng tình cảm của nhiều thế hệ người Việt Nam hướng về Đảng và đất nước. Từ tinh thần đó, nam ca sĩ cùng ê-kíp quyết định trao quyền sử dụng ca khúc đến cộng đồng, để bài hát có thể được cất lên trong nhiều không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật khác nhau.



Anh Tú bày tỏ sự xúc động khi ca khúc Thưa Đảng chạm đến tình cảm của đông đảo khán giả

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là một nghĩa cử nhỏ với mong muốn đóng góp tích cực cho xã hội, đồng thời thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thông điệp được truyền tải theo cách điềm đạm, rõ ràng, nhấn mạnh sự phân định rạch ròi giữa các mục đích sử dụng để tránh nhầm lẫn trong quá trình phổ biến ca khúc.

Trước đó, tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm, Anh Tú đã tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện do Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Anh Tú được tin tưởng cho sáng tác và hát ca khúc Thưa Đảng (ảnh: FBNV)

Trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, ca khúc Thưa Đảng được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng. Ca khúc do chính Anh Tú sáng tác, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của anh khi lựa chọn đứng trên sân khấu chính luận để thể hiện tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những dấu mốc quan trọng của đất nước. Trước đó, Anh Tú từng cho ra mắt một số sáng tác hòa vào không khí các dịp lễ lớn như Người Là Hồ Chí Minh, Giữa Hòa Bình, cho thấy định hướng nhất quán khi anh chủ động đưa âm nhạc của mình gắn với những giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, Thưa Đảng được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng (ảnh: FBNV)

Chia sẻ về lựa chọn này, Anh Tú cho biết anh xem đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Theo anh, khi đứng trên sân khấu mang tính chính luận, âm nhạc không đơn thuần để trình diễn, mà còn là phương tiện lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước trong những thời điểm mang ý nghĩa lịch sử và chính trị đặc biệt.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm rằng mỗi nghệ sĩ có con đường sáng tạo riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ trở nên bền vững hơn, đồng thời mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.