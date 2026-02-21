Không tin được Vbiz có mỹ nhân giữ nhan sắc đỉnh thế này, hơn 15 năm mà ngày càng trẻ ra mới tài!

Mới đây, đoạn video ghi lại màn trình diễn ca khúc Nhớ Lắm của Khổng Tú Quỳnh tại một sự kiện ở trung tâm thương mại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bộ trang phục mang đậm không khí Tết, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin. Điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất không nằm ở phần âm nhạc quen thuộc, mà ở gương mặt gần như không thay đổi sau hơn 15 năm hoạt động. So với hình ảnh “bé Dâu” những ngày đầu bước chân vào showbiz, Khổng Tú Quỳnh của hiện tại không chỉ giữ được nét thanh tú mà còn thêm phần đằm thắm, sắc sảo.

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991, được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Teen Pop Việt Nam cuối thập niên 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh cho các tạp chí học đường trước khi chính thức gia nhập công ty NewGen Entertainment và lấn sân ca hát. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài, phong cách ngọt ngào nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ khán giả 8x, 9x đời đầu.

Giai đoạn từ 2008 đến 2012 được xem là thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất của Khổng Tú Quỳnh. Loạt ca khúc như Tiệm Bánh Dâu Tây, Xe Buýt Hai Tầng, Lạnh, Nhớ Lắm, Rùa Con liên tục xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và bảng xếp hạng nhạc trẻ. Hình ảnh “Công chúa dâu tây” gắn liền với cô trong suốt nhiều năm, tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường nhạc Việt thời điểm đó.

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991, được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Teen Pop Việt Nam cuối thập niên 2000 (Ảnh: Facebook)

Cùng thời với Đông Nhi và Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh là một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất của dòng nhạc dành cho giới trẻ. Ba cái tên này thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ trên toàn quốc, trở thành lựa chọn quen thuộc của các chương trình âm nhạc học đường, lễ hội và sự kiện giải trí. Ở thời điểm đó, phong cách thời trang, kiểu tóc và hình ảnh của Khổng Tú Quỳnh có sức ảnh hưởng đáng kể đến thị hiếu của một bộ phận khán giả trẻ.

Sau giai đoạn đỉnh cao, hoạt động nghệ thuật của cô có thời điểm chững lại. Khổng Tú Quỳnh chuyển hướng sang diễn xuất, tham gia một số dự án phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời xuất hiện tại các chương trình giải trí với vai trò khách mời. Dù không còn duy trì tần suất ra sản phẩm âm nhạc dày đặc như trước, cô vẫn giữ được sự quan tâm nhất định từ công chúng nhờ hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng.

Sau giai đoạn đỉnh cao, hoạt động nghệ thuật của cô có thời điểm chững lại (Ảnh: FBNV)

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt mới khi Khổng Tú Quỳnh tham gia chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại sân chơi này, khán giả chứng kiến một phiên bản khác của nữ ca sĩ. Không còn là hình ảnh “cô bé dâu tây” gắn liền với những bản hit tuổi teen, Khổng Tú Quỳnh thể hiện khả năng vũ đạo, tư duy trình diễn và sự chủ động trong việc xây dựng hình ảnh sân khấu.

Dù dừng chân trước thềm chung kết, sự xuất hiện của cô trong chương trình được xem là cú hích quan trọng. Hình ảnh mới mẻ, phong cách trưởng thành cùng tinh thần làm việc nghiêm túc giúp cô ghi điểm với khán giả trẻ – nhóm công chúng trước đó có thể chỉ biết đến cô qua những ca khúc cũ.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt mới khi Khổng Tú Quỳnh tham gia chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng (Ảnh: FBNV)

Sau chương trình, Khổng Tú Quỳnh trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc LUNAS, cùng Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Huyền Baby. LUNAS định hình theo phong cách nữ thần hiện đại, đề cao hình ảnh quyến rũ và cá tính. Trong đội hình này, Khổng Tú Quỳnh cho thấy khả năng thích nghi với mô hình nhóm nhạc, đồng thời duy trì được bản sắc riêng sau nhiều năm hoạt động solo.

Ở tuổi ngoài 30, Khổng Tú Quỳnh thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hoặc trên mạng xã hội. Gương mặt vẫn giữ được đường nét thanh tú quen thuộc, làn da sáng và thần thái ổn định giúp cô được nhận xét là “lão hóa ngược”. So với thời kỳ mới vào nghề, sự thay đổi dễ nhận thấy nằm ở phong cách. Cô không còn theo đuổi hình ảnh kẹo ngọt đặc trưng của Teen Pop, thay vào đó là những thiết kế gợi cảm, thanh lịch và có phần sắc sảo hợp hình ảnh phụ nữ trưởng thành.

Ở tuổi ngoài 30, Khổng Tú Quỳnh thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hoặc trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc Khổng Tú Quỳnh hiện tại liên tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ vóc dáng cân đối và khả năng duy trì sự tươi tắn, trẻ trung. Trên sân khấu, nữ ca sĩ duy trì phong độ về hình thể lẫn năng lượng biểu diễn. Sự xuất hiện trong video Nhớ Lắm mới đây tiếp tục củng cố hình ảnh một nghệ sĩ giữ được sự ổn định về ngoại hình sau hơn một thập kỷ rưỡi hoạt động.

Nhan sắc Khổng Tú Quỳnh hiện tại liên tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ vóc dáng cân đối và khả năng duy trì sự tươi tắn, trẻ trung (Ảnh: FBNV)



