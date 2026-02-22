Lời nói dối tai tiếng nhất showbiz khiến một nữ ca sĩ biến mất vào “hư vô” suốt 27 năm

Bê bối khai gian tuổi tai tiếng bậc nhất Kbiz, bị vạch trần vì một tiếng "oppa"

Vụ khai gian tuổi chấn động Kpop cuối thập niên 90 từng khiến một cái tên “bốc hơi” khỏi bản đồ showbiz suốt gần ba thập kỷ. Nhân vật chính là Lee Gai, cựu thành viên đời đầu của Baby V.O.X. Năm 1997-1998, Baby V.O.X bắt đầu gây chú ý khi theo đuổi hình tượng trẻ trung, sôi động, đặc biệt ở album thứ hai Ya Ya Ya. Lee Gai xuất hiện trong đội hình với profile sinh năm 1978, tức khoảng 20 tuổi, được xem là độ tuổi vàng cho một nhóm nữ theo concept dễ thương lúc bấy giờ.

Baby V.O.X bắt đầu gây chú ý khi theo đuổi hình tượng trẻ trung, sôi động (Ảnh: Reddit)

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, khán giả bắt đầu nghi ngờ. Ngoại hình của Lee Gai bị nhận xét là già dặn hơn hẳn các thành viên còn lại. Không chỉ vậy, cô còn vướng ý kiến trái chiều về khả năng vũ đạo khi thường xuyên mắc lỗi trên sân khấu. Theo một số người hâm mộ Kpop đời đầu, Lee Gai từng gọi một cầu thủ đá bóng nổi tiếng là “oppa” và điều này đã khiến saesang fan của anh ta phát điên.

Từ những nghi vấn ban đầu, nữ fan cuồng này nhanh chóng lần theo thông tin và phát hiện một dữ liệu trùng khớp hoàn toàn với Lee Gai, ngoại trừ cô sinh năm 1968. Sự thật được phanh phui: nữ ca sĩ đã khai giảm 10 tuổi. Thời điểm đó, cô không phải tân binh như hình ảnh được xây dựng, mà đã ngoài 30 và từng ra mắt đến ba lần dưới các nghệ danh khác nhau (trong đó có nhóm Setorae năm 1988) nhưng đều thất bại.

Không phải 1978, Lee Gai sinh vào năm 1968 (Ảnh: Reddit)

Theo những chia sẻ sau này, việc gian lận tuổi không hoàn toàn xuất phát từ cá nhân cô mà là định hướng từ công ty quản lý. Lee Gai kể lại rằng ban điều hành đã trấn an: “Cô trông như mới 20. Trong ngành ai cũng làm vậy. Cô nghĩ mình có thể hoạt động được bao lâu?”. Trước áp lực được ra mắt và những hứa hẹn về tương lai, cô chấp nhận bước vào một “vai diễn” ngay từ chính lý lịch của mình.

Đầu năm 1999, khi bê bối khai gian tuổi bùng nổ, công ty quản lý buộc phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trước công chúng. Lee Gai lập tức rời khỏi đội hình. Người thay thế cô sau đó chính là Yoon Eun Hye, cái tên về sau trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất của Hàn Quốc suốt thập niên 2000 và nửa đầu thập niên 2010.

Lee Gai lập tức rời khỏi đội hình khi lộ tuổi thật, rút lui nhanh chóng khỏi showbiz (Ảnh: Reddit)

Sự thay đổi đội hình này lại mở ra giai đoạn hoàng kim nhất của Baby V.O.X với line-up gồm Kim EZ, Lee Hee Jin, Shim Eun Jin, Kan Mi Youn và Yoon Eun Hye. Scandal khi ấy bị xem là cú sốc lớn với công chúng. Trong bối cảnh Kpop cuối thập niên 90 còn đặt nặng hình tượng thuần khiết và sự đồng nhất tuổi tác trong nhóm nhạc, việc một thành viên gian lận đến 10 tuổi bị coi là hành vi phản bội niềm tin fan. Lee Gai trở thành tâm điểm chỉ trích và chọn cách rút lui khỏi showbiz trong im lặng.

Suốt hơn hai thập kỷ, cô không xuất hiện trước truyền thông, không phỏng vấn, không thanh minh. Cái tên Lee Gai dần trở thành một giai thoại trong lịch sử nhóm và cả Kpop, không ai thực sự biết cô sống ra sao.

Lên tiếng sau 26 năm biến mất vào “hư vô”

Cuối năm 2024, 2024 KBS Song Festival chứng kiến màn tái hợp đầy xúc động của Baby V.O.X sau 14 năm. Sân khấu hoài niệm khiến người hâm mộ vỡ òa nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi: Lee Gai đang ở đâu? Đầu tháng 1/2025, Lee Gai bất ngờ để lại bình luận trên kênh YouTube do fan điều hành, nơi đăng tải lại những thước phim cũ của nhóm. Trong chia sẻ dài hiếm hoi, Lee Gai cho biết cô đã đổi tên và hiện sống dưới một danh tính khác. Gần đây, một số đài truyền hình tìm đến tận nơi làm việc, một nhà hàng, khiến cô buộc phải tạm nghỉ vì áp lực.

Baby V.O.X tái hợp hoành tráng nhưng Lee Gai vẫn biệt vô âm tín (Ảnh: YouTube)

Cựu ca sĩ bày tỏ sự hối hận sâu sắc với người hâm mộ: "Tôi đã lừa dối fan, công chúng và không thể sống yên ổn 1 ngày nào kể từ đó. Ngay cả sau 20 năm, tôi vẫn không thể lên tiếng ở bất cứ đâu và phải sống trong im lặng, bị ám ảnh bởi tội lỗi. Được ngắm nhìn các thành viên đứng trên sân khấu đã gợi lại những ký ức đẹp trong tôi. Tôi đã bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn kiếm bộn tiền, và đã lừa dối mọi người 1 cách ngu ngốc.

Như người ta vẫn nói, giấy không bọc được lửa. Khi tuổi thật của tôi bị phát hiện, tôi phải rời nhóm. Các thành viên đã cầu xin tôi đừng đi, khóc và giữ chặt lấy tôi. Nhưng lương tâm không cho phép tôi ở lại hoặc giữ liên lạc với họ" , Lee Gai bộc bạch.

Lee Gai trả lòng sau 26 năm kể từ khi bị vạch trần tuổi thật (Ảnh: Naver)

Cho đến nay, đã hơn 1 năm kể từ lần Lee Gai xuất hiện trở lại với tâm thư ngắn, cô nàng lại biến mất và không để lại chút tung tích nào. Thay tên đổi họ, Lee Gai đang sống một cuộc đời mới và có thể đang ở đâu đó ở ngoài kia. Không ai biết được nhưng có lẽ đây cũng là lựa chọn tốt nhất cho cựu ca sĩ và các thành viên Baby V.O.X.